Специалисты выяснили, что многоквартирные дома, построенные до 1999 года, потребляют коммунальных ресурсов на 70 процентов больше, нежели их более молодые собратья. Оплачивать большую часть неэффективных расходов приходится жильцам. Хотя их можно сократить и даже избежать, если использовать энергосберегающее оборудование и технологии, уверены эксперты.

По словам председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елены Родиной, о том, как уменьшить потребление энергоресурсов, сегодня думает не только население, но и органы государственной власти, и депутаты.



— Это один из наиболее актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — подчеркнула Елена Родина. — Решается он разными способами, в том числе за счет совершенствования законодательной базы, развития энергосервиса, повышения энергоэффективности зданий.



Какие же есть способы, чтобы удешевить содержание многоквартирного жилья? Один из них кроется в расходах на ОДН, слишком высокими размерами которых недовольны сегодня многие жильцы.



— Надо понять, что ОДН — это не просто показания общедомовых приборов учета, а разница между тем, сколько потребили дом целиком и все квартиры совокупно, — подчеркнул генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин. — Поэтому на размеры ОДН напрямую влияют и добросовестность жильцов, снимающих показания со своих счетчиков, и несанкционированное потребление.



Чтобы исключить все эти субъективные факторы, энергетики внедрили в уфимском доме по бульвару Ибрагимова, 44 единую систему снятия показаний со счетчиков, которая в автоматическом режиме передает данные в ресурсоснабжающую компанию. В итоге расход электричества на ОДН в этом доме уменьшился почти вдвое, а разница между показаниями общедомового и поквартирного потребления практически сошла к нулю. Правда, установка подобной системы потребовала денег, с каждой квартиры пришлось собрать по пять тысяч рублей. В разных домах эта сумма будет отличаться.



— Установить подобную энергосберегающую систему можно во время капитального ремонта дома, а можно и быстрее, не дожидаясь определенных сроков, если жильцы примут такое решение, — пояснил Андрей Травкин. — Используют ее и в частных домах, коттеджных поселках. Но в них нет ОДН, поэтому жильцы от такого приобретения ничего не выигрывают и не проигрывают.



Для экономии энергозатрат на те же ОДН в последние годы в местах общего пользования активно используется энергосберегающее оборудование.



— Только в первом полугодии в жилых домах установлено в общей сложности почти 1,9 тысячи энергосберегающих ламп, 1400 датчиков движения и иных сберегающих приспособлений, — сообщил заместитель министра ЖКХ РБ Альфред Зиннатуллин.



Но помимо мест общего пользования в домах есть еще и квартиры, владельцы которых не всегда отличаются добросовестностью при указании объемов потребления. Одни просто дают неверные, заниженные цифры, другие явно мошенничают с коммуналкой. Например, ставят на счетчики воды и электроэнергии магнитные ленты, замедляющие их работу. А ведь деньги за ресурсы, украденные одними жильцами, раскидываются на всех остальных. Тем временем управляющие компании нашли «противоядие» — научились бороться со слишком изобретательными гражданами с помощью антимагнитных пломб. Эти устройства безошибочно определяют, использовался магнит на счетчике в течение ближайшего года или нет. По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, в первом полугодии на приборах учета установлено 112 тысяч таких пломб. В разных домах это дало экономию ресурсов от семи до 30 процентов.



Чтобы удешевить коммуналку на самом дорогостоящем ресурсе — тепле, прежде всего следует позаботиться об изоляции дома, поясняют специалисты. В особенности чердаков, подвалов и фасадов, через которые чаще всего происходят утечки. Как правило, утепление зданий проводится во время капитального ремонта.



— Даже элементарное оштукатуривание дома, проведенное по определенным технологиям и с использованием качественных материалов, может снизить теплопотери почти на треть, — говорит генеральный директор НФО «Региональный оператор РБ» Борис Герасимов. — У нас это один из самых распространенных способов утепления домов.



Не секрет, что в разгар зимы, когда батареи жарят от души, довольно часто, чтобы глотнуть свежего воздуха, приходится открывать форточки. Чтобы не отапливать за свой счет улицу, особое внимание надо обратить и на систему распределения ресурса внутри здания. Например, узлы автоматического регулирования, с помощью которых можно уменьшать или увеличивать подачу тепла, способны сократить его расход почти на 20 процентов. Как заметил Борис Герасимов, в идеале с этой же целью хорошо было бы вообще перевести все дома на индивидуальный учет потребления, «но пока это нереально».