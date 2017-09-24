Для решения проблемы не понадобится выделять бюджетные деньги, как это практиковалось в предыдущие годы. Достаточно будет привлечь к строительству на льготных условиях нового застройщика.

В республике уже работает закон, защищающий права участников долевого строительства. В свое время он помог почти полностью решить эту проблему. Однако с осложнением ситуации на строительном рынке она возникла вновь. По данным Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, по долевой схеме в республике возводится порядка одного миллиона квадратных метров. Проблемными признаны более 90 домов, квартиры в которых ждут почти 3,5 тысячи человек.



Депутаты комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания — Курултая предложили такую схему. Застройщик, согласившийся на участие в масштабном жилищном инвестпроекте, без торгов получает льготу на бесплатный земельный участок. А взамен отдает определенный процент готовых квартир, куда и заселятся дольщики проблемных новостроек.



Масштабным будет считаться проект, предусматривающий строительство не менее десяти тысяч квадратных метров жилья в одной или нескольких многоэтажках, уточнили в парламенте. Не менее десяти процентов этого объема жилья должно быть передано обманутым дольщикам. Чтобы дважды не наступить на одни и те же грабли, застройщиков, претендующих на подобные проекты, обяжут пройти конкурсный отбор.



— Предусмотрены 11 серьезных требований для инвесторов, которые позволят отсечь недобросовестных соискателей еще до выхода на площадку, — подчеркнул заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ Ильнур Абсалямов.



При внесении поправок учитывался опыт 15 регионов, в которых подобные схемы уже действуют. Республиканский законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на ближайшем заседании парламента. А ждут его как из печки пирога. По словам первого заместителя главы администрации Стерлитамака Александра Пантелеева, в городе уже выделили участок под масштабную стройку, где планируется возвести более 70 тысяч квадратных метров жилья. И попутно закрыть проблему несостоявшихся новоселов.