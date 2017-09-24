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НОВОСТИ
24.09.17 19:01
Футболистов "Уфы" эвакуировали после звонка о бомбе. Эвакуировано и три торговых центра
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Нынешний год, уже ясно, стал успешным для производителей зерна и сахарной свеклы. А как обстоят дела с картофелем?
Вершки виноваты
Опубликовано: 25.09.17 (18:36) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Нынешний год, уже ясно, стал успешным для производителей зерна и сахарной свеклы. А как обстоят дела с картофелем?
Вершки виноваты
Опубликовано: 25.09.17 (18:36) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
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Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
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В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Роза 2017-08-27 16:50:30
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Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22
Шестьдесят лет автор («Ветеран») 24.01.13 (10:48)
Саша 2017-08-06 18:14:39
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
НОВОСТИ
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ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ
AHOHC
Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
учитель 2017-08-29 16:21:43
Группа паломников из Башкирии не смогла отправиться в хадж
Абдулла 2017-08-28 15:52:13
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
хужин г г дуванскй район фермер 2017-08-27 14:09:39
Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22