Ты — клубок моих дум,

ты — метель моих снов,

Ты — недель моих пятница,

путь мой и кров.



Зябкая, темнеющая с каждым мгновением осень. Светило наше, видимо, решило сегодня не спешить к своей вечной вахте на небосклоне. По времени ему уже пора залить светом все вокруг, так нет же, тьма по-прежнему паутиной висит на кронах поскучневших в ожидании холодов деревьев, стелется стылой тяжестью по жухлой траве. Раннее утро — нескончаемая борьба набирающегося силы света с не желающей уходить тьмой. Не люблю я это время года, когда ясные дни убывают с неумолимостью рока. С уходом света, кажется мне, тесно становится на земле и дышать всем труднее. Хочется каким-то волшебством остановить каждое мгновение солнечных дней, смотать ускользающие лучи в клубок и спрятать в самом секретном тайнике сердца. Нам не дано предугадать будущее, что готовит день завтрашний. Может случиться, что тот осколок света явится тебе каплей влаги, глотком воздуха, последней необходимостью в действительно последних минутах твоей жизни.



Ты сгорела… Уж не оттого ли

Пепел лег на волосы мои?..



Слова эти терзают мое сердце и в неумолчные дни, и в бессонные ночи, лишая покоя, отнимая последние крохи сил. Перебирая в памяти каждый миг жизни с любимым человеком, ты возвращаешься не к прошлому, а даешь отчет самому себе, своей совести. И все это — твое сугубо личное, даже сокровенное. Сейчас не много найдется людей, способных заметить прибавление соли в твоих слезах и горечи в сердце. Опять же: «Мужчины не плачут» — то ли это показная бравада, желание казаться крепче, чем на самом деле ты есть. Вся эта ложная твердость, пожирающий тебя изнутри огонь, возможно, не отражается на твоей внешности, но превращает твою суть в уголь.



Не позволяя себе поддаваться искушению естественными потребностями больших и малых благ, мы с Санией ровно, без показушного достатка и ложной скромности, прожили более полувека семейной жизни. Даже в очень благополучные времена это для человека немало. Хотя и звучит банально, но семейный быт не сравнить со спектаклем даже с очень замысловатым сюжетом. То, что выпало тебе по прихоти судьбы, ты не можешь сыграть сегодня так, а завтра иначе. Правила поведения, заложенные в твою кровь матерью и отцом, привычки и убеждения, появляющиеся в условиях жестких жизненных обстоятельств, уроки, которые каждодневно преподают нам окружающие и события, не позволяют нам потерять свой человеческий облик, дают шанс сохранить себя как личность. Если эти общие рассуждения повернуть к нашей семейной жизни, то только сейчас, с огромным опозданием я осознал, что единственным человеком, пытавшимся с удивительной настойчивостью внушить мне основные каноны бытия и поведения, была, оказывается, моя Сания. Все же не потому, что в течение сорока семи лет учительницей держала экзамен перед детьми. Нет, будучи матерью моих дочерей, мудрой бабушкой внуков-внучек, первой судьей плодов моих творческих потуг, побуждая ежедневно садиться за письменный стол, именно она чудесным образом находилась и у истоков, и в центре, и в конце всех замыслов, устремлений, даже несбывшихся грез. Что за волшебство было сосредоточено в этом худеньком тельце?..



Ты — мой грех и мой свет, и моя благодать,

Ты — загадка, что мне не дано разгадать.



Душу женщины могут всколыхнуть чувства, которые нам, мужчинам, не дано ни узнать, ни понять. Готовясь к урокам или принимаясь за рукоделие, а она была поразительной мастерицей во всем, Сания, может, сама не замечая того, не разомкнув губ, порою начинала что-то напевать. Нет, это не было мелодией в общем понимании, скорее протяжным стоном. Тоскливо такое слушать, и иногда, теряя терпение, прошу ее: «Ну, перестань, у тебя прекрасный голос, запевай по-настоящему, что ли». А она взглянет на меня многозначительно и продолжает свое. И затруднительно назвать это нескончаемое стенание мелодией. Бедная матушка моя, до изнеможения устававшая на колхозной работе, вернувшись в нашу холодную, без признаков жилья избу, присев на краешек голых нар, покачиваясь то назад, то вперед, возможно, не в силах отрешиться от своих горьких мыслей, также предавалась пению-стону. У башкир такое называется сенляу, т. е. грустная мелодия без слов. Какие же беды-несчастья жестокой жизни переполняли сердце твоей матери, когда каждая минута рядом с ней почиталась за радость и счастье? Спустя годы, вспоминая об этом, я не раз задавался вопросом: «Где же были истоки, причины такого неподъемного горя и безысходности матери троих детей? Отчего в такие горькие минуты рядом с ней не было никого, кроме нас, несмышленышей?».



Хотя существует поверье, что каждый в отдельности проходит отрезок пути, отмеренный ему судьбой, тем не менее, в общей своей сути они сливаются в нечто единое. Соответствует ли исторической истине утверждение, что «башкирский народ жил привольно, занимаясь только близкими ему по душе делами, позволяя себе изыски в питании»? Верят ли в этот тезис сами его авторы? Хотя в сомнениях в справедливости такого мнения недостатка нет, тем не менее, тезис о счастливом, благополучном прошлом башкир продолжает звучать и переходить из одного издания в другое.



С мамой Сании, моей тещей, к огромному сожалению, довелось мне прожить лишь несколько лет. Даже эти считаные годы оставили в моем сердце глубокий след. След, полный благодарности и восхищения. Фактически безграмотная, эта башкирская женщина умела, пожалуй, все. Сын и две дочери, муж, вернувшийся с фронта и с телесными, и с душевными ранами… Поэтому многое случалось в их семье. Но Гайша Шагивалеевна, женщина с добрейшим сердцем и твердым характером, всегда оставалась верной правилу — никогда не выплевывать кровь при людях, даже если удерживать ее во рту невмоготу. Ее принципы намекали на необходимость жить целомудренно и ответственно. Сания же свою жизненную позицию подчеркивала кратко и четко: «Честь и уважение — главное». Это, возможно, тот случай, когда в немногих словах сконцентрирована большая философия. Глубинными духовными качествами, умением превращать убогие деревенские жилища в нарядные дворцы и жить в согласии с окружающим их миром мои дорогие женщины повторяли, нет, пожалуй, дополняли друг друга. Рядом с ними, оказывается, я и не нуждался в каком-то счастье. Я просто не подозревал о его необходимости.



Кровоточит и днем, и в ночи

Сердце, любя и скорбя…

Время, рану мою залечи!

Надежда вся — на тебя…



Без слез и скорби, видно, жизнь эту не пройти. Она трясет и сгибает не только женщин, но и крепких на вид мужчин. Тем не менее, когда речь заходила о голодных годах, о лишениях, которые принесла война, Сания никогда не акцентировала внимание только на своей судьбе. Не любила она вызывать к себе жалость. В редкие минуты ее воспоминаний о детстве я с душевным содроганием узнавал, как девочка одна, через лес, ходила в русскую школу за семь километров; чтобы поддержать семью, работала посудомойкой, официанткой в санатории «Якты-Куль». Где же тогда милосердие Божье, если он подвергает своих чад, особенно беспомощных, таким страданиям? Во время обучения в Ташбулатовской средней школе заболевшую скарлатиной Санию знойным летом изолируют в одном из помещений. Представьте себе девочку, запертую в одиночестве, ее бесконечные дни и полные тоски и отчаяния ночи, и вы, возможно, поймете, через какие муки прошла эта еще неокрепшая душа. А регулярные походы в лес по дрова зимой, где топор непомерно тяжел в слабых руках и только со звоном отскакивает от твердой, как железо, древесины. Эти, с позволения сказать, «дрова» еще нужно приволочь до дома! Где были в таких случаях взрослые соседи, колхоз, родня, в конце концов? Часто, слишком часто мы бываем равнодушны к беде живущих рядом, а наше благородство проявляется или задним числом, или в благополучные времена. Даже в жестокостях судьбы, наверное, должен быть какой-то предел.



В неправедности дней душа моя безгласна:

Привыкла, может быть, а может быть, погасла.

Мне бы кинуться в огонь, да только нет огня

Такого, чтобы мог испепелить меня.



Хотя временами шутили, что у педагогов постоянная аллергия на славу-почести и на деньги-имущество, тем не менее, в этой жизни нас миновали нищета и унижения. Как я уже упоминал, Сания училась в Ташбулатовской средней школе — одной из старейших в Абзелиловском районе, там же, по окончании, осталась преподавать математику. И эта учительская дорога тянулась у нее аж неполных пять десятков лет. Невзирая ни на какие обстоятельства, Сания никогда не оставляла педагогической стези. Затем, когда мы с ней свили свое семейное гнездо, она продолжила работу уже в Аскаровской средней школе, старейшей, принявшей к себе питомцев еще до Великой Отечественной войны, в школе-интернате города Белорецка, в 21-м лицее Уфы. То, что молодая женщина, родившаяся и выросшая в отдаленной башкирской деревне, взялась преподавать математику на русском языке в старших классах в школе, где в те времена училось более двух тысяч детей и работали сто двадцать педагогов, можно было, во-первых, назвать смелостью, а с другой стороны это свидетельствовало о ее умении разговаривать с детьми на одном с ними языке. Сейчас уже можно сказать, что Сание приходилось не раз выслушивать упреки от некоторых лиц башкирской национальности, подвизавшихся в сфере образования: мол, вместо того, чтобы учить математике соплеменников, свои знания передаешь чужим. Но в нашей семье принадлежность человека к той или иной нации никогда не принималась во внимание. В большом русскоязычном педагогическом коллективе Сания в очень короткие сроки стала не только одним из лучших учителей математики, но и секретарем партийной организации. От Кировского района ее избрали делегатом на областную партконференцию. А звания, награды… Суть разве в них? Я был очевидцем отношений к ней ее учеников, а далее их детей и внуков. Кажется, во мне иногда возникала мимолетная ревность в отношении коллег и воспитанников Сании. Бывало, десятки юношей и девушек, не осмеливаясь, видимо, постучаться в двери, становились под окном, пели посвященные своей учительнице песни. Их же никто не просил и не заставлял. Веление сердца часто берет верх над указаниями. По праздникам, когда Сания возвращалась домой, над охапкой цветов трепетали лишь кончики ее волос. Она не напрягалась подсчетами количества своих выпускников-медалистов. Все знали, что десятки ее питомцев работают в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, Германии и других далеких странах. Поступавшие в московские, петербургские вузы не поддаются подсчету. Вообще-то в семье у нас основным требованием являлось непременное знание английского языка, постоянная дружба с книгой и периодической печатью. Рискуя показаться нескромным, добавлю еще одну деталь: у нас в семьях получение даже на текущих экзаменах в вузах оценки «хорошо» всегда считалось неудачей. Это тоже школа Сании, уровень поднятой ею планки.



Пепел лег на волосы мои,

И в слезах моих все больше соли…



В селе Ташбулатово Абзелиловского района, на склоне небольшой горушки Теляк, что в переводе означает «пожелание», обратив окна к восходу солнца и чудесному озеру Карабалыклы, построили красивый, как нам кажется, дом. Мою несостоятельность в строительных делах моя благоверная скомпенсировала невесть откуда появившейся энергией, страстным желанием создать еще одно уютное, прекрасное семейное гнездо. Общими стараниями и нелегким трудом расширяя подворье, дом и другие постройки окружили сотнями посаженных деревьев. Если эти березки, сосны, ели, лиственницы и их собратья вырастут и уцелеют от безжалостных рук «добродетельных» односельчан, в будущем будут напоминать о Сание и обо мне. Во всяком случае, я на это надеюсь. Среди уже окрепших берез есть одна, отчего-то близкая моей душе, совершенное во всех отношениях дерево. По весне она раньше других накидывает на себя зеленый платок, осенью же не спешит снять нарядное платье. Это березка Сании, и я уверен, она старается так, потому что знает, какое место занимает в моем сердце.



* * *



Предлагаемые вам заметки мне не удалось написать сразу же, как только моя Сания ушла в мир теней. Несколько затянулось время. Да и сейчас вряд ли смог высказать даже толику того, что хотел бы. Но пусть эта скромная публикация станет данью моего уважения и бесконечной любви к женщине, которой в эти дни исполнилось бы семьдесят пять лет.



Сания Гузаировна Кутлугаллямова (Сагитова), заслуженный учитель России и Башкортостана, нашла последний приют на родине своей матери и родственников, под сенью берез, которые она так любила. Мы же, оставшиеся, стараемся, чтобы в нашем основном доме сохранялись установившиеся при ней порядки, обычаи, взаимоотношения, ее дух — все святое, связанное с Санией. Там, в ином мире, ей не должно быть стыдно за нас. Понятно же, не может быть идеала, которого не коснулось бы дыхание горя. И она не оставит нас без своей поддержки.



Тридцать горьких сомнений

и тридцать надежд,

Тридцать дум моих

ты вместила.

Тем, кто любит, как я,

кто тоскует, как я,

Ты пошли им, господи, силы.



Примечание. В заметках приведены строки из стихов Мустая Карима.