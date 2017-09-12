Похоже, задумка о создании профильных сельскохозяйственных кооперативов в республике наконец-то начинает воплощаться в жизнь. Вот и в Бакалинском районе в июле нынешнего года зарегистрировали СХК «Работяги». Несмотря на двухмесячный срок существования, в его орбиту уже вовлечены четыре крупных и несколько десятков средних и мелких производителей мяса.

— Идея сельхозкооперации обсуждалась в республике не один год, — говорит основатель и руководитель кооператива Иван Шарнин. — Почему она так долго не давала ожидаемого результата? Да потому, что подавляющее большинство руководителей агропредприятий рассуждало так: мое хозяйство исправно функционирует, люди получают зарплату, есть какая-то прибыль — что еще нужно для счастья? Это у нас в крови — подсознательно противиться любым нововведениям и изменениям.



— Мы не стали изобретать велосипед и сделали ставку на экономический интерес. Сказали сельчанам — работайте, как и прежде. Но мы готовы предложить условия, которые вас наверняка заинтересуют. А именно — регулярные закупки вашей продукции и чуть более высокие цены, — продолжает Шарнин. — При этом все вопросы логистики ложатся на нас. Иначе никак, ведь даже более высокая закупочная цена не заставит человека везти бычка из отдаленной деревни до забойного пункта. Так что заботы-хлопоты по транспортировке, забою, получению необходимых сертификатов и доставке мяса до потребителя мы берем на себя. В конечном итоге это сработало: сегодня мы никого не принуждаем к сотрудничеству. Наоборот, люди все чаще обращаются к нам с предложением поработать вместе.



Правда, перед заключением договоров с аграриями Шарнин озаботился решением главной задачи — бесперебойного сбыта продукции. Как выяснилось, наиболее оптимальным вариантом для кооператива должен стать выход на уфимский продовольственный рынок. Лишь когда создатели СХК поняли, что этот вопрос решаемый, они завели предметный разговор с производителями и начали формировать график забоя скота.



— Я часто бываю в уфимских магазинах, на рынках и вижу, сколько стоит здесь мясо, — поясняет Иван Шарнин. — Иной раз цены столь высоки, что даже вполне обеспеченные люди задумываются о целесообразности покупки. При этом сельчанин реализует перекупщикам свою продукцию по вполне разумной стоимости. Возникает резонный вопрос: куда уходит разница? Почему, проехав 170 километров от Бакалов до Уфы, мясо дорожает в 2,5 — 3 раза?



В ходе работы над проектом Шарнин столкнулся со множеством препятствий. По его словам, нынешнее российское законодательство устроено таким образом, что потребителям очень сложно приобрести мясо местного производства. Если же районные и региональные власти пытаются хоть как-то лоббировать интересы своих производителей, сразу активизируется антимонопольная служба. В результате крупные российские игроки безнаказанно выдавливают башкирских аграриев с собственного рынка. И как с ними бороться, если они выигрывают эту борьбу за счет демпинговых цен, никто не представляет.



— После многочисленных бесед с производителями, продавцами, чиновниками сделал вывод — сложившейся ситуацией недовольны все, — рассказывает Иван Шарнин. — Но, помимо внесения изменений в законодательство (в том числе позволяющих защитить интересы местного производителя), нужно решать и организационные вопросы. К примеру, продавцы и рады бы закупать свежее мясо у сельчан, но для них важны периодичность, объемы и гарантии поставок. А большинство КФХ и уж тем более ЛПХ эти условия обеспечить не могут. А кооператив — может, уверяет аграрий.



— Мы гарантируем торговле бесперебойное обеспечение мясной продукцией, — говорит он. — Эту выгодно и сельхозпроизводителям: у них появляется реальная возможность строить планы на перспективу. В том числе — о наращивании численности поголовья. Все, что они вырастят, мы обязательно купим.



Руководитель кооператива обещает, что вся финансовая деятельность «Работяг» будет абсолютно прозрачной для членов СХК. Более того — всю сумму, которую перечислит сюда покупатель, получит руководитель сельхозпредприятия. Забрав то, что ему причитается, остальное передаст в кооператив.



— А что будет, если он откажется это делать? — интересуюсь у Шарнина.



— Мы больше не будем с ним работать, — отвечает он.



По предварительным подсчетам моего собеседника, появление кооператива позволит повысить закупочные цены и в то же время снизить стоимость мяса в конце цепочки. Правда, ждать резкого обвала цен на мясо в масштабах столицы не стоит. По его мнению, для этого к начинанию должны подключиться все аграрные районы республики.



— В настоящее время подготовительный этап нашего проекта вышел на финишную прямую, — поясняет Шарнин. — Единственное, о чем пока не хотел бы говорить, — где и как будет реализовываться наша продукция. Несмотря на все трудности, о которых я упоминал, большинство проблем на этом этапе решаемы. А значит, у подобных кооперативов есть будущее. Тем не менее поддержка со стороны властей точно не будет лишней.