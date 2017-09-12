Безусловным лидером России в реализации программ поддержки местных инициатив (ППМИ) назвал Башкирию на открывшемся вчера в Уфе форуме стран БРИКС замминистра финансов страны Алексей Лавров. Эту оценку подтвердила и Лин Шерберн-Бенц — директор глобальной практики по социальной защите и трудовым отношениям Всемирного банка.

На форум в Уфу съехались представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также ведущие эксперты стран Европы и Южной Америки. О реализации инициативного бюджетирования рассказывают в течение двух дней и представители органов госвласти и местного самоуправления одиннадцати регионов страны.



Башкортостан приступил к реализации этих программ еще в 2007 году, одним из первых в стране, но активно они внедряются у нас лишь три года. Участие граждан в обсуждении первоочередных проблем и финансирование их решения выросло за это время в разы. К примеру, в этом году в них участвуют уже все муниципальные образования региона (таких в стране всего лишь два), была подана 871 заявка на участие, 436 одобрены и реализуются.



Среди проблем, которые люди хотят решить личным финансовым соучастием, — ремонт дорог, освещение улиц, строительство спортивных площадок, пешеходных мостов и многое другое. Эти инициативы затрагивают в той или иной мере интересы около миллиона жителей республики.



Премьер республики Рустэм Марданов пояснил нам, что тем, чьи проекты на этот год оказались неодобренными, не стоит отчаиваться — заявки никуда не исчезнут, и можно будет подать их на следующий. Необходимо лишь проанализировать, что неправильно было сделано, почему заявка оказалась неудовлетворенной, и исправить ошибки. «Наиболее активные граждане даже не ждут софинансирования из бюджета, а привлекают внебюджетные средства и решают свои первоочередные задачи, — заметил Рустэм Марданов. — Такой опыт у нас есть в Нефтекамске, некоторых других районах».



На форуме Комитет гражданских инициатив, или как его еще называют Фонд Кудрина, наградил наиболее отличившиеся проекты страны. Среди них оказались и наши земляки. В одной из номинаций победил проект из села Нижнечерекулево Илишевского района, жители которого очень активно участвовали в ремонте дорог.



Сегодня форум продолжил работу.