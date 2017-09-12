Правительство региона утвердило оприоритетную программу «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан». В документе структурированы задачи, направления и инструменты поддержки монопрофильных образований. Власти инициировали создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы. Заявки уже направлены в Минэкономразвития России. Напомним, в последние дни прошлого года этот статус уже получили Белебей и Кумертау, и за несколько месяцев в обоих городах создали более полутора тысяч новых рабочих мест. До нового года работу там получат еще несколько сотен горожан. Всего же к концу следующего года во всех моногородах намечается создать более девяти тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями.

Глава региона Рустэм Хамитов ранее ставил перед двумя республиканскими ТОСЭР задачу привлечь по 20 резидентов. Сейчас уже понятно, что эта планка вряд ли будет взята в этом году — в Кумертау зарегистрированы пять резидентов, в Белебее — два. В обоих городах ведут, как здесь говорят, «бумажную работу» с потенциальными инвесторами, уже готовыми вложить средства в экономику территорий. И кого-то из них до конца года признают резидентом, но окончательное слово в этом вопросе все же за Москвой.



Глава Белебея и района Азат Сахабиев в беседе с «РБ» признается, что интерес к резидентству в ТОСЭР со стороны российского бизнеса немалый. «Около ста компаний проявили в этом году внимание к нашему городу, — говорит он. — Однако, мягко говоря, есть разные бизнесмены. Были и такие, про которых глава нашей республики метко сказал, «с завиральными проектами». Нам же нужны стабильные, высокотехнологичные предприятия, готовые прийти в город навсегда, а не на время. И не только за преференциями».



Так что городским властям нужно быть еще и хорошими психологами, чтобы распознать истинные намерения потенциальных инвесторов. Но и палку перегибать не стоит. Все же в стране не такой высокий инвестиционный потенциал, чтобы обеспечить резидентами все 319 моногородов России.



Между тем в Белебее в этом году сделали немало по реализации программы развития. И не только полиса, потому что он, конечно, моно, но есть ведь еще и район. И глава здесь не только города, но и района.



— Поэтому администрации нужно работать в интересах всех белебеевцев, — считает Азат Сахабиев. — Мы ищем предпринимателей, готовых начать дело и в других населенных пунктах района.



Удачей в Белебее считают, что нашелся инвестор для Знаменского спиртзавода. Инвестор из Екатеринбурга вернул к жизни старейшее предприятие района. Более 90 жителей села вновь вышли на работу, выпускают востребованную продукцию. Это сейчас не спирт, а растворитель, используемый как базовый в химической промышленности, на железной дороге и в парфюмерной отрасли.



— Около четырех лет простаивало предприятие, поэтому можно было понять местных жителей, оставшихся без работы, уезжавших из села, — говорит директор предприятия, которое теперь называется «Диффераль +», Камиль Ирмяков. — Теперь более половины тех работников вернулись на завод. В планах — расширять производство за счет новой продукции, поэтому и рабочих мест станет больше. К примеру, сейчас новый цех оборудуем, в котором будем сушить барду, оставшуюся от основного производства. Пока мы ее отдаем для скармливания скоту в жидком виде, а потом можно будет уже производить корма, которые можно и длительно хранить, и транспортировать.

Новый владелец завода не только восстановил производство, но и активно участвует в социальной жизни села. «Зимой мы за дорогами ухаживаем, чистим от снега, — поясняет Камиль Ирмяков. — Да и ее отсыпкой занимались, потому что в дожди она непроходимая становилась. В селе хоккейную коробку поставили, зимой зальем лед, будут играть ребята. Школе помогаем, садику, мечети, психоневрологическому диспансеру… В общем, мы не временщики, и, надеюсь, жители Знаменки это понимают».



— Нам повезло с новыми хозяевами, — сказала нам жительница села Люба. Мы, конечно, верим тому, что нам рассказывают, но с местными жителями тоже поговорили. — Тяжело было без работы, без денег. Уезжали люди отсюда. А теперь и в садик стало больше детей ходить, и в школе новые ребятишки появились. Настроение у знаменцев улучшилось — и это главное.



Как мы уяснили, статистика рабочих мест, экономические показатели для простых людей ничего не говорят. Они не экономисты-аналитики, им важнее не обобщенные цифры, а строка в зарплатной ведомости, возможность после работы отдохнуть в комфортных условиях, пользоваться благами цивилизации.



Понимает это и Азат Сахабиев, говоря, что в последние месяцы многое делается для повышения комфортности среды обитания. «И я бы хотел сказать большое спасибо всем жителям района, города, участвующим в программе местных инициатив, — говорит он. — В прошлом году несколько наших проектов софинансирования благоустройства включили в республиканскую программу, в этом тоже. На следующий год уже много заявок. Неравнодушие людей, их инициатива нас очень поддерживает. Думаю, вместе мы все задачи решим».



Много работы в Белебее сделано по благоустройству парка «Городской пруд». Вернее, много построено, потому что после всех нововведений его будет трудно узнать. Сейчас в нем проложены велосипедные дорожки, строятся новые, намечается скейт-парк, экстрим-парк… Город меняется к лучшему, и это сразу бросается в глаза приезжим, бывавшим в городе в прошлом. Меняется асфальт на дорогах и тротуарах, улучшается освещенность улиц, в поликлиниках строят входные группы.



Реконструируются помещения для начального звена школы №8. В городе активно ведется строительство, и детей в одном из микрорайонов стало больше, чем вмещает школа. Поэтому нашли помещения и переделали их под начальную школу. Теперь средние и старшие классы будут учиться в прежних помещениях, а малыши переедут в новые. Для них два отдельно стоящих здания соединили крытым переходом, оборудовали классы, устроили спортзал, столовую. В общем, условия для малышей идеальные. Директор школы №8 Татьяна Имашева рада получаемым возможностям. «Со второй четверти перейдем на односменное обучение, — говорит она. — Да и условия здесь отличные для начального звена обучения: новое оборудование, кабинеты просторные, светлые. Осталось лишь территорию благоустроить, в ноябре дети пойдут в новую школу».



— В последнее время в городе и других населенных пунктах района много делается для повышения комфорта жизни, — говорит замглавы администрации Александр Смородин. — Причем население активно вовлекается в эту работу. А там, где сам поучаствовал, там и сохранность лучше, за качеством работ присматривают.



Много строится в городе детских площадок, спортивных сооружений. Площадки имеют резиновое покрытие и безопасны. Всего на повышение комфортных условий белебеевцев направляется 46 млн рублей.



При помощи средств Фонда моногородов подтягивается инфраструктура объектов экономики. Молкомбинат на собственные деньги построил новое сырохранилище, а на федеральные средства спроектировали и будут строить локальные очистные сооружения. К одному из резидентов ТОСЭР — предприятию АММА — проложили новые линии электропередачи и построили энергоузел. Теперь предприятие не будет испытывать трудности с энергией и может расширяться. Выделена площадка под строительство производственных помещений для второго резидента — предприятия БП ПЛАСТ, продукция из пластмассы которого предназначена для газовой и нефтяной промышленности. Активно ведет проектные работы по запуску производства и потенциальный резидент — Белебеевский бумажный комбинат.



— Реализация проектов направлена на диверсификацию реального сектора экономики Белебея, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, — рассказывает замглавы администрации Белебея Наиль Гумеров. — В адрес администрации продолжают поступать предложения от юридических лиц о намерении стать резидентами ТОСЭР, о создании новых производств: швейных изделий, запорной арматуры, металлоконструкций для оборонно-промышленного комплекса, услуг в области информационных технологий, создание производственного комплекса по переработке твердых бытовых и промышленных отходов в товарные продукты. В результате полной реализации этих проектов будут созданы более двух тысяч новых рабочих мест, а суммарный объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей. При этом наше градообразующее предприятие попало в сферу интересов корпорации «Ростех», предполагаем, что и на нем будет развиваться производство, расти зарплата, а значит, пополняться бюджет муниципалитета.



Уфимская компания «Модульнефтегазкомплект» действует в Белебее уже лет 15. Руководитель белебеевского предприятия Сергей Рябко говорит: «Образно говоря, в Уфе у нас голова, а здесь руки. В столице проектируют новые изделия, новые технологии, а здесь мы их воплощаем в жизнь». Компания, как понятно из названия, работает с крупнейшими предприятиями отрасли по всей стране и за рубежом — в Казахстане, Узбекистане, во Вьетнаме. Заказчики ставят задачу, предприятие находит решение и исполняет ее. Предприятие сотрудничает с белебеевскими учебными заведениями в обучении сотрудников — требования к качеству изделий подразумевают высокую квалификацию работников.



— У компании амбициозные планы, — раскрывает их секреты замглавы Наиль Гумеров. — Они хотят расширять производство, прорабатывают эту тему с заказчиками нового оборудования. Думаю, эта компания может создать новое производство и стать резидентом ТОСЭР «Белебей».



А глава города Азат Сахабиев нашел общий язык с руководителем московской IT-компании, и она открыла в Белебее свое представительство. Сняли помещения рядом с городской администрацией, наняли сто программистов, и закипела работа. «Они пишут компьютерные программы даже для сингапурских фирм», — говорит Азат Сахабиев. И это тоже один из претендентов на получение статуса резидента. Всего таких компаний, которые находятся на высоком уровне вступления в ТОСЭР, здесь около десяти.



Как мы отмечали, одно из важных отличий Белебея от многих моногородов — наличие в муниципалитете сельских территорий. Они не подпадают под действие ТОСЭР, но внимания к себе требуют не меньше. Еще зимой город вел переговоры с инвестором на строительство в районе мясного кластера с собственной переработкой. Договоренности остаются в силе, но пока откладываются по разным причинам. В первую очередь из-за необходимости крупных финансовых вливаний, а с деньгами пока в стране напряженно. Но планов никто не меняет, и в администрации города и района сохраняют надежду на реализацию проекта, который даст еще около двух тысяч рабочих мест.



При этом в экономике территории наметился спад безработицы. За несколько месяцев она уменьшилась на десятую долю процентного пункта. Может и невысокий показатель, но важна тенденция. При реализации всех планов, рабочих рук может просто не хватить, и это проблема, так как одно из конкурентных преимуществ ТОСЭР — достаточно дешевая рабочая сила. Решать ее будут, видимо, сразу несколько близлежащих районов, которые сольются в конгломерацию. Но эта перспектива еще не скорая.



Между тем диверсификацию экономики ведут не только власти города, но и его жители. Так предприниматель Исмагил Хуснутдинов, занимающийся строительством как жилых зданий, ферм, так и бензозаправок, подрядчик нефтяной компании, стал еще и фермером.



— Я же потомственный крестьянин, к корням потянуло, — говорит он. — Начал с одной фермы, а теперь у меня и земли пару тысяч гектаров, несколько сотен коров, сушилку строю для зерна…



Бизнесмен продал торговый центр в городе, дачу на Аслыкуле, пару магазинов и вложил средства в сельское хозяйство. Всего около 100 млн рублей. «Скучно стало жить, — отвечает он на наше недоумение. — Тем более, все говорят: село — активно растущий сегмент экономики. Вот и решил на себе это испытать. Трудностей не боюсь и вижу, что аграрный бизнес можно вести. Не без трудностей, но где их нет?»



Фермершей стала и его супруга Альфира. Она даже получила грант на развитие семейного животноводства. Купили оборудование для ферм, племенное поголовье, обзавелись новым зерноуборочным комбайном.



— Все склады сейчас забиты зерном, — говорит Исмагил Хуснутдинов. — Еще около 1,5 тысячи тонн на элеваторе держу. Надеюсь, цена справедливая установится на него, в убыток нельзя работать. Хотя государство поддерживает нас. Комбайн купили за шесть миллионов, треть нам вернули. И перспективы, конечно, есть. Их только у мертвых нет, а мы еще пожить собираемся.



Таких веселых, неунывающих предпринимателей в Белебее и в районе немало. И они, наряду с внешними инвесторами, важная сила в перспективных преобразованиях территории.