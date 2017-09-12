Мудрец сказал: «О, сколько мудрости у басен». Вспомнил об этом в Каннах — русском городе на Лазурном берегу во Франции. Вовсе не потому, что здесь русскоязычных больше, чем шоколадных африканцев, и даже не потому, что все лучшее, что построено на этом курорте, воздвигли еще до октября 1917 года прошлого столетия российские инвесторы. А потому, что на узких улицах старого города почти нет светофоров, разумно много одностороннего движения и так ловко организованы парковочные места практически у каждого магазинчика, аптеки, банка, что нет необходимости нарушать правила дорожного движения. Отчасти поэтому и нет пробок. А машин премного: у каждого работающего, студента, пенсионера и их спутниц.

Как-то в обзоре российского телевидения, показанном по французскому каналу Т-2, все увидели выдающееся достижение башкирского ГИБДД. Напомню сюжет: офицер гонялся по городу за нарушителем правил дорожного движения и поймал-таки «бандита». Иностранцы были в восторге. За утренним шведским столом гостиничная публика пожимала мне руки и восторженно восклицала:



— Раша, браво! Ваша полиция есть герой!



Я был горд! Это не футбол, когда два десятка здоровенных парней охотятся за одним мячом.



Прошло года два. Решил навестить стариков, живущих под Уфой, в поселке Лебяжий. Из микрорайона Дема ехал по федеральной магистрали М-5. Дорога хорошая, но сильно загруженная. Много длинномерных фур. Такое впечатление, что идет один бесконечный железнодорожный состав. Раз есть что перевозить, значит, экономическая жизнь бурлит. Правда, трудно даже представить, как живут люди в примыкающих к магистрали домах. Дорогу многомиллиардную сделали, а копеечные шумопоглощающие щиты не установили.



На повороте съехал на трассу Уфа — Оренбург. Тоже конкурентоспособная дорога и тоже загружена. Но вот и съезд на чишминскую дорогу, и за ним сразу (не очень продумано) поворот на Лебяжий. Все летят, и я в общем потоке. Вдруг вижу у самого выезда на большак спрятавшийся в зелени знак 2.4 «Уступите дорогу». Жму по тормозам. Сзади слышу скрежет колес. Слава Аллаху, до аварии дело не дошло. Давление скакнуло вверх, а тело покрылось холодным потом. Жду, пропуская поток машин по главной дороге. Водитель, что ехал за мной, вышел из кабины, подошел ко мне. К счастью, в руках у него ни монтировки, ни теннисных бит. Состоялся интеллигентный диалог:



— Что стоишь?



— Так знак же!



— Какой знак, где ты его нашел?



— Так вон в кустах!



— Ну и что, до утра стоять будем? Всегда ездили, и ты газуй.



Робко прижимаясь к правой бровке дороги, выезжаю на поворот в Лебяжий. Асфальт закончился у неопрятного здания дорожно-строительного управления, а дальше… В общем, классик прав: в России две беды: дороги и дураки!. Всего ехать километра два. Гравийка разбита, одна яма глубже другой.



Старики заждались меня во дворе у мангала. На углях жарится национальное блюдо планеты Земля — шашлык, на столе, сами понимаете, еще одно национальное блюдо, точнее, напиток.



— Ну, — говорит дед, — с приездом!



И тут я понял, почему в России так много пьют. Все из-за дорог. Как при таких стрессах не запить?



Вернемся к повороту на Лебяжий. Въехать с риском для жизни я смог, а как выехать? Если соблюдать правила дорожного движения — это верная смерть. Мало того, что знак 2.4 спрятали в кустах, так еще дикорастущие украшения автомагистрали вымахали так, что не видно, кто там летит на трагическую встречу. А если хочешь увидеть, что там, за поворотом, нужно выехать на середину трассы. Так все и делают. У некоторых это любопытство потенциально последнее.



Дед «успокаивает»: здесь часто бывают аварии. К моему удивлению, невесть откуда появилась машина дорожно-патрульной службы. Увидев номера чужого региона, лейтенант притормозил. Представился, проверил документы.



Тут у меня появились вопросы к блюстителю порядка на дорогах.



— Почему не видно из-за кустов, что творится на дороге, почему знак спрятан в зелени?

Почему вы не обратите внимания, что никто не выполняет предписание знака «Уступите дорогу»?



Улыбка соскользнула с лица юноши. Он зло прищурился и разъяснил мне, безграмотному:



— Мы знаки не устанавливаем и кусты не корчуем, для этого есть специальные городские службы.



Отдал честь и ушел к своей машине. Поскольку младшие офицеры не желают отвечать на вопросы автолюбителей, хочу узнать у начальника всех начальников на дорогах, как себя вести у остановки транспорта «Центральный рынок», особенно по улице Цюрупы? Этот шанхай, где автобусы паркуются в три ряда и истошно сигналят, где выйти из городского транспорта без риска быть госпитализированным невозможно. А если вы «буржуин» и едете на своем «жигуленке», то неизменно будете вынуждены выруливать на встречку. Неужто нельзя развести остановки маршрутных автобусов по номерам? Как сделано в Москве, к примеру, на «Теплом стане», «Автозаводской», «Коломенской». Впрочем, во многих больших городах на остановках транспорта посносили примитивные торговые точки, где круглосуточно топчется криминал, идет несанкционированная продажа не только лука, укропа, но и другой южной травки, дают концерты сомнительные музыканты и работают профессиональные «нищие».



За годы, что я не был в Уфе, наш шанхай сохранился, стал исторической достопримечательностью. Замечу: в настоящем Шанхае его уже лет пятнадцать как снесли.



Говорят, в Уфе мало мест, которые привлекают туристов. Можно пойти от обратного и показывать приезжим водителям, как жить нельзя. Вот остановка трамвая «Конди» на улице Менделеева. Она организована на сложнейшем пересечении пяти улиц и находится в центре проезжей части этой «звезды». Думаю, каждой старушке, что садится в трамвай на этой остановке, нужно давать медаль «За отвагу».



В одиннадцать часов вечера, возвращаясь из аэропорта, я чуть не погубил свою семью. В районе поворота на Чесноковку есть ответвление. Оно оформлено отбойниками, клином упирающимися в асфальт. Ни отражателей, ни предупреждающих знаков нет. Это счастье, что ехал со скоростью 50 — 60 километров и не разорвал машину пополам. Конечно, мы не тупые янки, которые организовали бы в этом месте освещение или обложили бы этот железный клин пуховыми подушками китайского производства. Кстати, такой же опасный, неосвещенный разъезд транспорта легко обнаружить при разветвлении трассы Оренбург — Аэропорт. На хорошей дороге, подразумевающей и хорошую скорость, вполне можно вылететь на газон.



Пусть доблестные сотрудники ГИБДД на автора этих заметок не обижаются. И водители, и стражи порядка — все мы хотим, чтобы движение на наших дорогах было удобным и безопасным. Давайте поможем работникам ГИБДД навести порядок на наших дорогах. Пишите, где, по вашему мнению, безопасность движения вызывает вопросы.