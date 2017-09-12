Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ приобрела сверхлегкий самолет «Птенец-2», разработанный и произведенный опытно-конструкторским бюро «Ротор» г. Кумертау. Ведутся переговоры о заказе и покупке целой партии.

О конструкторе сверхлегких летательных аппаратов из Кумертау Викторе Хрибкове газета «РБ» рассказала в номере за 8 декабря прошлого года: тогда журналисты признали его человеком года по версии нашей газеты. Опытно-конструкторское бюро «Ротор», в стенах которого были разработаны проекты, а затем доведены до серийного производства двухместные самолеты «Птенец» и такого же класса вертолеты, давно привлекает внимание бизнесменов всего мира, помешанных на малой авиации. Предложения о покупке «Ротора» со всем коллективом и переезде в другую страну, не скрывает Виктор, поступают регулярно, но он их отвергает. Пока. Все надеется на российские инвестиции.



И вот объявились коренные народы северных широт. Они уже точно заинтересованы в наших «Птенцах» не ради забавы, как представители буржуазной элиты стран Западной Европы и Латинской и Северной Америки — кумертауские самолеты нужны в Сибири и на Дальнем Востоке в хозяйственных целях: наблюдать за стадами оленей, быстро перевозить медиков, спасателей, да мало ли еще для чего они могут понадобиться в условиях, где полное бездорожье. Взлетный вес «Птенца» вместе с пассажирами и грузом не превышает 500 кг. Может садиться и взлетать с любой точки тундры, бензин годится автомобильный. Разбирается на четыре части, хранится в гараже, вывозится к месту взлета любым транспортом. Комплектуется поплавками или лыжами.



— Жалко, что «Птенец» не нашел применения в Башкирии, — искренне признаюсь конструктору и производителю микросамолета.



— Да нет, — уточняет он и начинает считать: — Один эксплуатируется на аэродроме в Первушино, другой здесь, в Кумертау, третий в Белорецке. Северный вариант «Птенца» имеет конструктивные особенности. Шесть лет назад мы отправили один экземпляр в Якутск, в город Мирный, где добываются алмазы — так называемый «полюс холода». Самолет оснастили дополнительной печкой для обогрева кабины и двигательного отсека. Пилот перед взлетом в 40-градусный мороз включает эту печку для разогрева мотора и через 20 минут может подняться в воздух.



«Птенец», изготовленный по последнему заказу, отправился на Ямал. Пилота тоже обучили в конструкторском бюро «Ротор». Самолет был доставлен до Тюмени, оттуда наш пилот перегнал его до места назначения и передал своему коллеге.



— Я встречался в Москве с депутатом Госдумы РФ, представляющим народы Севера и Сибири, также с представителями Ассоциации и Фонда поддержки коренных народов этих регионов, — рассказывает Виктор Хрибков об истории прорывной сделки для «Ротора». — Они готовы заказать целую партию «Птенцов».



И еще о некоторых преимуществах башкирских самолетов: они экономичны — за час лета расходуют 14 литров бензина, на экстренный случай предусмотрен парашют, вмонтированный в крылья. Сегодня Виктор Хрибков занят разработкой следующего ноу-хау, разумеется, летательного. Держит его в секрете.