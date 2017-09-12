Подведены итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителями были признаны девять населенных пунктов.

Центр притяжения — «Ватан»



В Уфе призером республиканского этапа всероссийского конкурса стал парк «Ватан». Он удостоен почетного третьего места за практику «Создание городского пространства».

Парк «Ватан» — один из самых ярких проектов, реализованных в столице республики за последнее время. Он был создан в 2015 году к саммитам ШОС и БРИКС.

Необычна сама задумка — парк расположился в естественном амфитеатре на высоком берегу реки Белой. Спокойствие и тишина, живописный вид как нельзя лучше способствуют приятному отдыху.



В парке сооружена смотровая площадка, проложены пешеходные дорожки, обустроены травяные газоны, смонтированы наружное освещение и декоративная подсветка. Здесь проходят городские праздники, ярмарки, выступают музыканты и творческие коллективы, зимой работает ледовый городок.



Изюминка парка — этнодеревня. Это комплекс из семи юрт, каждая из которых представляет свою сторону самобытного региона. Здесь можно купить мед, изделия народных умельцев, сувениры.



— Парк «Ватан» — авторский проект заслуженного художника республики Ильдара Нуртдинова, а финансовую поддержку при его осуществлении оказала администрация Уфы, — пояснил замначальника отдела координации предприятий жилищного хозяйства управления по обеспечению жизнедеятельности города Никита Дмитриев. — На месте необлагороженной территории создано качественно новое общественное пространство с ярким колоритом и уникальностью, ставшее центром притяжения для горожан и гостей Уфы.



Добавим также, что в год «Ватан» посещают более 670 тысяч человек, здесь проходит около ста мероприятий.



Экономичное тепло



Бронзовый призер этапа город Туймазы выставил на конкурс самый дорогостоящий проект «Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения». В общей сложности на модернизацию систем теплоснабжения и замену ветхих сетей здесь будет затрачено свыше 600 миллионов рублей. Непосредственно на реконструкцию четырех котельных, которые устарели морально и физически, направили 488 миллионов (львиную долю этой суммы выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ, остальное добавили регион и частный инвестор). Еще 120 миллионов на замену обветшавших тепловых магистралей даст республика. К слову, финансовое вливание региона в замену магистралей — непременное условие Фонда при выделении столь крупного транша муниципалитету. Обещанных денег хватит, чтобы поменять 28 километров износившихся сетей, «завязанных» на этих котельных.



— Благодаря полученным средствам реконструирована кандринская (она обеспечивает теплом и горячей водой все село) и серафимовская котельные, — говорит начальник отдела ЖКХ администрации Туймазинского района Айдар Гиниятуллин. — На очереди — туймазинские котельные № 1 и № 7. В настоящее время для них возведен фундамент, на местном специализированном предприятии изготавливается соответствующее оборудование. Ожидается, что к следующему отопительному сезону они будут смонтированы и заработают на полную мощность.



По словам представителя администрации, к претендентам на получение финансовой поддержки Фонд выдвигает весьма жесткие требования, которые могут удовлетворить далеко не все муниципалитеты. В частности, туймазинский проект должен был обеспечить снижение потребления газа и уменьшение затрат на содержание котельных. Туймазинцам удалось этого достичь за счет автоматизации производственного процесса и установки современного оборудования (несмотря на слово «реконструкция», фактически речь идет о строительстве новых объектов). Как результат, снизилось потребление голубого топлива и сократилась численность персонала. Мало того — смонтированные здесь когенерационные установки за счет выделяемого тепла способны вырабатывать электроэнергию для нужд котельных. А в перспективе позволят полностью отказаться от покупной электроэнергии.



— Впервые на таком уровне были привлечены средства частного инвестора, — продолжает Гиниятуллин. — Согласно концессионному соглашению, эти инвестиции ему вернут в течение 15 лет.



Также не останутся внакладе ни потребители, ни государство. Реконструкция призвана повысить надежность обеспечения тепловой энергией, качество предоставляемых услуг, улучшить экологическую ситуацию на территории района... А еще снизить себестоимость вырабатываемой продукции. Ведь сегодняшние тарифы давно уже вышли за рамки себестоимости. Ожидается, что новые котельные позволят снизить накладные расходы и отказаться от компенсации выпадающих доходов, которая ежегодно выделяется району из республиканского бюджета.

Кстати



В первой группе «Городские округа (городские округа с внутренним делением) и городские поселения» за успехи в развитии и благоустройстве малых зон отдыха лучшим признан город Кумертау. Второе место поделили между собой Ишимбай (реконструкция и благоустройство парков и скверов на территории городского поселения) и Стерлитамак (благоустройство общественных территорий в центральных парках). Третье место — Уфа (создание городского пространства) и Туймазы (реконструкция системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения).



Во второй группе, в которую вошли сельские поселения, первое место за успешное благоустройство зоны отдыха присуждено селу Аскарово (Абзелиловский район). Второе — селу Куккуяново Дюртюлинского района (проект «С огнем договориться нельзя»). Третье место — селу Чекмагуш (установка детской спортивной игровой площадки») и селу Акъяр, Хайбуллинский район (приобретение и установка светодиодных светильников с ветро-солнечными генераторами на перекрестках дорог».