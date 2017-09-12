Семь дней уфимцев и гостей города одолевала неизлечимая лихорадка. Театральная. Именно она заставляла любителей сцены слегка ошалело носиться между театральными подмостками столицы. И не потому, что им так уж не терпелось в энный раз увидеть «Ревизора» или «Дон Жуана», «Плаху» или «Часы с кукушкой». Интересно было увидеть сценическое воплощение произведения Гоголя, сыгранного казахами в Русском драмтеатре, или хитросплетения лукавого француза Мольера, герои которого вдруг заговорили на татарском языке. Где, как не на фестивале «Туганлык», что значит родство, увидишь столь пестрое смешение языков, наций, литературы, перенесенной на сцену. Эта бурная, креативная, но строго просчитанная неразбериха создает то самое небудничное настроение, которое присуще только такому событию, как фестиваль, напомним: «фестозо» значит «празднично».



Но розданы призы, разъехались гости, пришло время «собирать камни» — подводить итоги.

Свидание влюбленных



Фестиваль — это, конечно, праздник, но и время сосредоточенной работы ума и воображения. Работы участников творческого состязания, жюри и, конечно, зрителей: «душа обязана трудиться».



По мнению худрука Башкирского драмтеатра, руководителя фестиваля Олега Ханова, это волнующее сочетание обманчивой прелести театрального действа и напряжения чувств и разума оказалось успешным. «Всякое благое дело, имеющее целью нести людям добро, красоту, будоражащее мысли, чувства, всегда находит отклик и не может не вызывать удовлетворения. Мы старались привезти в Уфу именно такие спектакли. Они, конечно, разного качества и уровня. Мы учтем просчеты по примеру наших хоккеистов, которым, помнится, тренеры любят говорить: «Так, сегодня играли плохо. Забудем. Будем готовиться к следующей игре». Как человек, посвятивший жизнь театральному делу, я оцениваю состоявшееся событие положительно. И даже не просто по качеству спектаклей, но и по околотеатральным событиям.



Театральное действо — своего рода воспитание души. После каждого спектакля проходили обсуждения, и на каждом возникал один вопрос: размывание нравственных основ человека. И только театр служит тому, чтобы душа была здорова. Есть, конечно, живопись, музыка, но только в театре происходит живое общение людей. Мустафа Сафич, помнится, говорил: «Кино — это переписка влюбленных, а театр — это их свидание».

«Золотая маска» по-тюркски



«Туганлык», безусловно, событие далеко не местечковое и давно перешагнуло границы не только республики, но и страны. Рожденный в 90-е годы по предложению тогдашнего председателя СТД Михаила Ульянова «Туганлык» «раскупорил варившиеся в собственном соку» национальные театры ставших чужими друг другу республик некогда огромной страны, вспоминал председатель жюри фестиваля худрук Оренбургского драмтеатра Рифкат Исрафилов. За эти годы форум «вырос из своих штанишек», театры успевают и себя показать, и других посмотреть. И, возвращаясь домой, начинают работать по-другому. Во всяком случае, уточняет он, в советские времена эти «штанишки были подлиннее»: лучшие спектакли национальных театров гремели на всю страну — их вывозили в Москву, в Кремлевский дворец. Сегодня этого нет. А потому, по мнению Р. Исрафилова, роль площадки для показа таких спектаклей вполне может взять на себя поднаторевшая в таких делах Уфа, организовав у себя первый фестиваль национальных театров России.



Отбор на него должен вестись по одному принципу: это должен быть лучший спектакль — любого автора. Есть очень много постановок, остающихся без внимания. «Золотую маску» не всегда получают лучшие спектакли, там другие критерии. И пройти форум должен в Уфе как в городе-первопроходце, в смысле продвижения национальных театров, уточнил он. В Москве это вряд ли случится: там других фестивалей много. «Мы пробовали задействовать для этого площадку Театра наций, у нас не получилось, — рассказал Р. Исрафилов. — Это хороший театр, но это театр Евгения Миронова, а не наций».



«Туганлык» — не единственный форум такого рода, есть «Навруз», например, однако обидно, что в них не участвуют русские театры национальных республик. Чтобы исправить это упущение, Рифкат Вакилович предложил организовать также фестиваль театров Приволжского округа.



Выбраться из клетки и взглянуть на мир с высоты



В каждом состязаниии, творческом или спортивном, неизбежно есть свои лидеры и свои аутсайдеры. Лучше всех в их достоинствах разбираются, конечно, критики, в частности Александр Вислов, редактор отдела искусства «Литературной газеты», поднаторевший в раздаче «Золотых масок». На форуме, безусловно, были спектакли, достойные национальной премии и участия в любом европейском фестивале, уточнил он, но были и постановки, недотягивающие до такого представительного форума. Хотелось бы порекомендовать организаторам в будущем более строго подходить к конкурсному отбору, отметил А. Вислов. «К сожалению, еще одну маленькую ложку дегтя в огромный чан башкирского меда придется добавить, — сказал он. — Не удалось посмотреть все спектакли. Программа была составлена так, что разные постановки начинались в одно и то же время. С завистью приходилось выслушивать восторги своих коллег по поводу «Калигулы», например».



Андрей Ястребов с коллегой не согласился. Многие театры по тем или иным причинам не смогли приехать на фестиваль, отметил он, а если бы это случилось, возможно, мы по-новому взглянули бы на представленные постановки. Возможно, считает он, причина неравноценности программы в том, что были спектакли, задавшие такую высокую планку оценки, что добротные постановки, обласканные на любом другом форуме, показались здесь более скучными и менее заслуживающими внимания.



«Туганлык» — это событие, которого ждешь. Ждешь целых пять лет. За это время мир, в том числе и творческий, неотвратимо меняется, выстреливая в оторопевшего зрителя неожиданными экспериментами и вплетая в хрупкое полотно театрального действа жесткий мир современных технологий. Наблюдаются определенные тенденции и в развитии театров тюркоязычного мира.



Режиссеры ставят спектакли, которые выглядят не просто иллюстрациями современности. «Мы же «заперты в клетке» ежедневных событий и не в силах подняться над ними и осмыслить. Многие спектакли «Туганлыка» позволяют взглянуть на мир с высоты, с позиций масштабных и пытаются вписать в открывшиеся им картины человека. Что радует — это деликатное обращение с фольклором, — отметил А. Ястребов. — Оно не нарочито, не бьет в глаза».



«Прелесть постановок, представленных на форуме, еще и в том, что, сохраняя национальную основу, театры движутся в сторону мирового искусства, — уточнил А. Вислов. — Успех сегодня ждет того, кто может соединить эти две, казалось бы, несоединимые составляющие. То есть поставить мировое рядом с национальным. Успешный пример тому — «Антигона» Башкирского драмтеатра. Если не видели, бегите скорей — потом детям будете рассказывать, как гениально играет там Олег Ханов».



Слабое звено



Несмотря на хорошую организацию, отмеченную гостями и участниками форума, известный критик из Казани Нияз Игламов высказал неоднократно повторяемую мысль (то же, помнится, говорилось относительно «Серебряного Акбузата»): у фестивалей должен быть программный директор, экспертный совет, делом которых как раз и должна стать организация такого мероприятия.



«Относительно движения в сторону мирового театра, на переводные произведения зритель, особенно неподготовленный, не шагает стройными рядами, — отметил он. — За переводную драматургию берется режиссер, пытающийся решить какую-то нетленную задачу. Другие ищут «наше национальное все». Разные задачи — разные результаты.



Театр — это городское искусство. Мы сделали ставку на молодежь, а не на бабушек в белых платках. Тем не менее у нас 82-процентная заполняемость.



Самое слабое звено нынешних театров — отсутствие качественной национальной драматургии. У нас около тридцати татарских драматургов, десять пишут так, как будто на дворе 1983 год. Не нужен второй, к сожалению, недавно ушедший Туфан Минуллин. Драматург должен искать свой путь. Башкортостан, кстати, не в худшем положении. Удивляет Азербайджан, Казахстан — сильные республики, но драматургов нет. А что тогда говорить об Алтае, например, алтайцев всего 50 тыс. человек.



Режиссер Иосиф Райхельгауз проводит конкурсы молодых драматургов, получая в год 300 пьес. Из них на постановку идут две-три».



«Есть эта проблема и в Башкирии, — уточнил Рифкат Вакилович. — Помнится, надо было поставить пьесу о войне. Принес ее хороший башкирский драматург. Прочитали и решили: не пойдет. Потом сели: Олег Закирович, я, артисты и своими словами проговорили весь текст. Пригласили автора. Он послушал, посмотрел и сказал: «Ох, какую хорошую пьесу я написал!» Так родились «Лунные вечера Айсылу».

Прямая речь



Тансулпан Буракаева,

кинорежиссер и сценарист (РБ):

— Я успела посмотреть четыре спектакля. Самое большое впечатление произвел спектакль «Ревизор» казахского театра «Жастар». Это стопроцентный выстрел в нашу коррупционную чиновничью систему. Острая постановка в жанре буффонады, они очень деликатно осовременили пьесу даже в костюмах: будучи во фраках, надели джинсы и кроссовки, и это не смотрелось уродливо. Несомненный плюс — яркое музыкальное сопровождение.



К сожалению, в этом году меньше участников, нет масштаба. И еще хотелось бы увидеть больше рецензий на спектакли, услышать зрителей, коллег, но почему-то никто особо не старался высказать свое мнение.

Владимир Андреев,

народный артист СССР, председатель жюри «Туганлык-2012»:

— У фестиваля есть чувство хорошего тона. Он добрый. Здесь нет истерии, нет желания кого-то сознательно выпихнуть вперед — моментов, присущих многим театральным форумам, на которых я бывал. Он идет на уровне беспристрастной объективности по отношению к тем, кто сюда приехал. Конечно, не все спектакли равноценны. И это не потому, что одни коллективы талантливее других, а потому, что есть театры, которые гораздо лучше оснащены всем необходимым для полноценной игры. Во многих спектаклях, которые мне довелось увидеть на «Туганлыке», присутствует отрадное ощущение: рождается искусство, которое не привязано намертво к застывшим традициям того или иного коллектива или народа, оно опирается на национальную культуру, но при этом очень живое, развивающееся, существующее в полной гармонии с пониманием, что есть театр сегодня.

Аплодисменты

«Лучший спектакль» — «Антигона» (БГАТД).

«Лучшая режиссерская работа» — Фарид Бикчантаев (спектакль «Дон Жуан», Татарский театр имени Г. Камала).

«Лучшая мужская роль» — Олег Ханов (Креон в спектакле «Антигона», БГАДТ).

«Лучшая женская роль» — Лилия Галина (Антигона в спектакле «Антигона», БГАТД). Кстати, у Лилии совсем недавно произошло еще одно радостное событие — у нее родился малыш, с чем мы ее и поздравляем.

«Лучшая женская роль второго плана» — Махаббат Мадгулова (Анна Андреевна в спектакле «Ревизор», казахский театр «Жастар»).

«Лучшая мужская роль второго плана» — Ильдар Саитов (Стражник в спектакле «Антигона», БГАТД).

«За мастерское исполнение эпизодической роли» — награждена Динара Кыдырмаева

(Акбара в спектакле «Кыямат», Молодежный театр «Учур» Киргизии).

«Лучшая сценография» — Валерий Яковлев («Часы с кукушкой», Чувашский театр драмы).

«Лучшее музыкальное оформление» — («Ревизор», Казахский театр «Жастар»).

«За создание костюмов к спектаклю» — отмечен спектакль «Алып Пил Тараан», Хакасский драмтеатр.

Приза коллегии театральных критиков удостоился спектакль «Калигула» Национального молодежного театра, который участвовал во внеконкурсной программе — вот так и ломаются традиции. Но на этом критики не остановились и вручили еще два диплома: спектаклю «Ревизор» казахского театра «Жастар» и постановке «Дон Жуан» Татарского театра.

Справка



Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» проводится в столице Башкортостана начиная с 1991 года.



В нынешнем форуме приняли участие: в конкурсной программе — 10 театральных коллективов из Хакасии, Киргизии, Дагестана, Азербайджана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Казахстана, Татарстана и Башкортостана, Тывы, во внеконкурсной программе спектакли представили Молодежный и Салаватский башкирский драмтеатры. Призы выполнены художником и скульптором Виталием Николаевым из керамики в виде юрты. Внутри нее горит свеча.



Состоялись лекции критика Игоря Овчинникова (Москва), круглый стол с председателем кабинета национальных театров СТД РФ Борисом Манджиевым, творческая встреча с ректором Театрального института имени Б. Щукина народным артистом РФ Евгением Князевым (Москва), театральный йыйын в Кармаскалинском районе, этноконцерт артистов театров — участников фестиваля. Специальным гостем научно-практической конференции «Тюркоязычный театр и диалог культур» стала профессор Голдсмитского университета Лондона Мария Шевцова (Великобритания).



К слову, театральный йыйын прошел впервые и стал именно той изюминкой, что особенно порадовала участников форума. Команды для состязаний были сформированы из разных делегаций. Йыйын прошел по всем правилам: участники бегали в мешках,

с ложками, били горшки, искали монетки в катыке, укрощали скакунов, перетягивали канат и стреляли



из лука. И, конечно, не обошлось без куреша, победителем которого стал батыр из Хакасского драмтеатра Андрей Тюкпиеков, который и отхватил главный приз — барашка. По решению победителя приз приобрел прописку в детском саду Кармаскалинского района.



А йыйын так пришелся по душе участникам, что его проведение грозит перейти в разряд традиционных.