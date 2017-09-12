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19.09.17 17:06
В селе Абызово Караидельского района возобновилось строительство школы
19.09.17 16:27
В Уфе пройдёт фестиваль параспорта
19.09.17 14:54
В Башкирии школьники подсчитали будущую пенсию
19.09.17 14:21
Уфа в числе лучших по коэффициенту рождаемости среди городов-миллионников
19.09.17 14:18
В Уфе за два дня продано более 500 тонн овощей и картофеля
19.09.17 14:16
В Башкирии запустили первую в этом году реконструированную сельскую дорогу
19.09.17 14:08
Уфа готова к отопительному сезону
19.09.17 13:49
Канаты БМК использованы при строительстве атомного ледокола «Сибирь»
19.09.17 13:45
В Уфе «НефАЗ» не уступил тепловозу
19.09.17 13:44
В Башкирии пьяный водитель без прав погубил мотоциклиста
19.09.17 12:59
Прокуроры России и Болгарии договорились сотрудничать
19.09.17 11:55
В Уфе врач ответит за смерть младенца
19.09.17 11:54
В Башкирии гражданин Таджикистана осужден за незаконный въезд в Россию
19.09.17 11:45
Жительницу Ишимбая будут судить за мошенничество с материнским капиталом
19.09.17 11:31
В Учалах установили памятник медработникам - участникам войны
19.09.17 11:24
Такой сыр нам не нужен
19.09.17 11:11
Молодые инноваторы республики могут получить по полмиллиона рублей
19.09.17 11:10
Приемная семья из Башкирии вышла в финал всероссийского конкурса
19.09.17 10:58
В ночном ДТП в Уфе пострадали пять человек
19.09.17 10:22
В парламенте Башкирии пересмотрят составы экспертных советов
19.09.17 10:12
Еще 16 уфимцев стали потенциальными донорами костного мозга
19.09.17 08:08
В Уфе пройдёт конкурс для автоледи
19.09.17 07:59
В Башкирии бюджетные деньги на проблемные дома выделять не будут
19.09.17 07:50
В Башкирии нуждаются в жилье более 5 тысяч детей-сирот
19.09.17 01:04
"Уфа" проиграла "Зениту" - 0:3
18.09.17 22:04
Урожайность сахарной свеклы в Башкирии превышает 300 центнеров с гектара
18.09.17 21:49
"Торос" разгромил ЦСК ВВС - 5:0
18.09.17 21:24
"Салават Юлаев" проиграл "Северстали" - 0:2
18.09.17 21:22
В Башкирии собрали более 3 млн тонн хлеба
18.09.17 17:03
Уфимцам помогут с саженцами для двора
18.09.17 16:56
"Кросс наций" пройдёт на Кашкадане
18.09.17 14:58
В Уфе обсудят будущее криптовалют
18.09.17 14:49
Стало известно, какие дни будут выходными в 2018 году
18.09.17 14:35
Уфимский МФЦ отмечен на российском уровне
18.09.17 14:34
На Демской базе продавали запрещенные рыболовные снасти
18.09.17 14:11
В сквере по улице Революционной в Уфе посадят деревья
18.09.17 14:04
В Нефтекамске в выходные сгорели две квартиры
18.09.17 13:59
Баскетбольный клуб «Уфимец» выбыл из Кубка России
18.09.17 13:51
Toyota отзывает 323 модели Hilux
18.09.17 13:41
В Уфе насмерть сбили жителя Чувашии
18.09.17 13:31
Певица из Башкирии заняла призовое место на международном конкурсе
18.09.17 12:35
В Краснокамском районе дирекция сельхозкооператива не платила работникам зарплату
18.09.17 12:21
УГНТУ-ВНЗМ проиграл первый домашний поединок
18.09.17 12:14
Волейболисты уфимского "Урала" проиграли казанскому "Зениту" - 0:3
18.09.17 12:08
Уфимец Иса Исаев - чемпион России по дзюдо
18.09.17 12:01
В Бирске с виновника ДТП взыскали 450 тысяч рублей в пользу пострадавших
18.09.17 11:30
"Уфе" предстоит питерский экзамен
18.09.17 11:27
В Чишминском районе пьяный мужчина стрелял по детям
18.09.17 11:20
В Уфе загорелся трамвай
18.09.17 11:12
В Башкирии запретили 30 интернет-сайтов
18.09.17 11:12
Соперник "Салавата Юлаева" - череповецкая "Северсталь"
18.09.17 11:04
Артисты Башгосфилармонии побывают с гастролями в селах и городах
18.09.17 11:03
Сказители из Башкортостана приняли участие в Международном фестивале
18.09.17 10:54
Цены на зерно в Башкирии продолжают падать
18.09.17 10:38
В Башкирии теплая погода продержится до среды
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