Отечественная журналистика переживает кризис, а бумажным СМИ прочат гибель. Но мы, читатели, по-прежнему нуждаемся в честных новостях, смелых репортажах и актуальных интервью. К счастью, есть редакции, в которых работают профессионалы. Благодаря им мы не довольствуемся броскими заголовками и короткими текстами новостных лент, а читаем газеты — осмысливаем и понимаем реальность.

Марина Воронова в журналистике 30 лет, 27 из них она работает в газете «Стерлитамакский рабочий». Читатели ждут ее публикаций, ее тексты — душевные, умные, правдивые — никого не оставляют равнодушным. Высокий уровень мастерства автора подтверждают победы в творческих журналистских конкурсах — республиканских, региональных и всероссийских.



— Я с детства знала, что буду журналистом, — с улыбкой вспоминает Марина Сергеевна. — Уже само это слово — «журналист» было наполнено для меня незримой романтикой. Когда я по распределению приехала работать в Орел на завод шестерен, писала в газету «Орловский комсомолец» небольшие заметки. Мне не понравилось отношение к молодым специалистам, и я написала довольно резкий текст «Завтра начинается сегодня» — его опубликовали в областной газете, а меня отпустили с завода раньше, чем полагалось, через два года.



Так девушка вернулась домой, в Стерлитамак, устроилась на «Машзавод» техником-программистом, а затем работала на заводском радио и в газете «Машиностроитель» и заочно училась на журналиста в Уральском государственном университете в Екатеринбурге. В городскую газету Воронову приглашали трижды, поначалу она отказывалась:



— Я знала тогдашних журналистов «Стерлитамакского рабочего», для меня это были особенные люди, и я считала себя недостойной работать в такой газете. Когда все-таки согласилась, передо мной открылись уникальные возможности. Журналист в силу своей профессии попадает в такие ситуации, в которых обычным людям не доводится бывать. Увидеть, как рождается человек. Присутствовать на операции по резекции желудка. Помочь родителям собрать деньги на лечение ребенка и однажды узнать этого ребенка в стройной девушке, которая благодаря врачам избавилась от сильного сколиоза... И обо всем этом я могу рассказать читателям, расцветить их жизнь настоящими историями — историями преодоления, спасения, обретения счастья.



Работа Марины Вороновой в городской газете — яркий пример того, как правдивое печатное слово меняет к лучшему судьбы людей. Корреспондент ведет рубрику «Адреса беды»: взрослые и дети, которым необходима помощь, получают ее от неравнодушных горожан.



Публикации под рубрикой «Посмотрите им в глаза» о жизни детей-сирот помогли многим детям вернуться в семьи, а взрослым — решиться на усыновление и подарить обездоленным малышам будущее. Из текстов Марины Вороновой читатели узнают о положительном опыте опекунских и патронатных семей.



Детская больница Стерлитамака, призванная обслуживать семь районов юга республики, долгое время находилась в плачевном состоянии: требовался капитальный ремонт. После выступления журналиста в печати, при активной поддержке депутатов городского Совета дело сдвинулось с мертвой точки — сегодня маленькие пациенты лечатся в комфортных условиях, в обновленных корпусах.



О медицине Марина Воронова пишет много и интересно, особое внимание уделяет созданию положительного имиджа медицинских работников. Это важно: люди в белых халатах выполняют самую трудную и нужную работу, им необходимо, чтобы их уважали, ценили их усилия, чтобы им доверяли.



Как член Собора русских Марина Воронова освещает его работу, пропагандирует культуру и сохранение этнических и религиозных традиций. У корреспондента есть публикации о праздниках еврейской общины, украинской и немецкой диаспор, о межнациональном единстве. Люди должны быть толерантными друг к другу, а для этого им нужно знать и понимать, чем живут представители разных национальностей и вероисповеданий.



Мы с удовольствием читаем репортажи и интервью, если их автор принципиален и не боится высказывать «неудобное» для кого-то, правдивое, подкрепленное фактами мнение. Марину Воронову читатели ценят за прямоту и смелость, но сама она уверена:



— Публично сказанное слово должно быть честным, но и обязано отвечать журналистской этике. Журналист должен понимать, что неосторожной фразой он может ранить чувства других людей, которым нечем будет защититься от этой неуклюжести и недальновидности. Поэтому хорошо бы нам всем говорить то, что думаешь, и при этом думать, что говоришь. И не бояться публично признавать свои ошибки.



Коллектив редакции газеты «Стерлитамакский рабочий» за достижения в области журналистики, профессионализм и чуткость к слову выдвигает корреспондента Марину Сергеевну Воронову на соискание премии правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина. Инициативу редакции поддержали библиотекари, врачи, работники музея, педагоги, деятели культуры и многие другие преданные читатели.