Супруги Самигуллины пронесли сквозь десятилетия любовь друг к другу, заботу о детях и внуках, стремление изменить окружающий мир к лучшему. И им это определенно удалось. В эти сентябрьские дни они отмечают свою благодатную (признательную) свадьбу — 70 лет совместной жизни.

«Сейчас мы оглядываемся в прошлое и понимаем, что наша любовь была послана небесами. Ведь история нашего знакомства — это удивительная случайность», — говорят Кашшаф Аглетдинович и Сазида Мухаметлатыповна.



Шел сентябрь 1947 года. По приказу министра внутренних дел БАССР товарища Бабенко Кашшафа Самигуллина отправили в служебную командировку в Ермекеевский район. Уладив все дела, лейтенант направился навестить родных. Дорога шла мимо родника. Тут-то он и встретил свою суженую. Сазида набирала воду. Кашшаф попросил напиться, девушка подала ему ведро, и так, слово за слово, молодые разговорились.



Сазида рассказала парню, что работает в Белорецке на военном заводе, что приехала к родителям в отпуск.



Осенью 1941 года в этот город были эвакуированы близкие по профилю предприятия: биметаллический цех завода «Серп и молот» из Москвы, оборудование канатного завода с Украины, завод черной металлургии и станкостроительный завод из города Клин. В результате Белорецк стал одним из главных металлургических центров страны.



Когда в здании Белорецкого дворца культуры металлургов разместился эвакуированный Клинский станкостроительный завод, к металлорежущим станкам встали исключительно пятнадцати-шестнадцатилетние подростки. Сазида была одной из них. Девушка хорошо знала русский язык, и потому ее назначили контролером ОТК.



И после войны она продолжила работать на заводе, понимая, что усиленно трудиться придется еще много, белорецкая руда будет нужна и в мирной жизни.



Девушка рассказывала про свою жизнь, а молодой лейтенант ее внимательно слушал.

«Наверное, именно в этот момент между нами и проскользнули искры любви», — говорит Сазида Мухаметлатыповна. А Кашшаф Аглетдинович уверяет, что это была любовь с первого взгляда. Кашшаф тогда тоже коротко рассказал о себе, а потом добавил: «Вы мне очень понравились. Ухаживать за вами у меня времени нет. Я влюбился и прошу вашей руки». Несмотря на юный возраст, девушка оказалась не из робкого десятка и устроила военному небольшой допрос:



— Курите?



— Нет.



— Это честно?



— Так точно! Не курю и не употребляю спиртного, — добавил служивый.



После минутной паузы Сазида с улыбкой добавила:



— Тогда считайте, что я согласна, но последнее слово за родителями. Надо попросить их благословения.



Вечером же Кашшаф отправляет сватов, но Мухаметлатып-абый выдавать дочь замуж отказался. Аргументы у него были веские: дочери всего 19 лет. «И отпуск еще не отгуляла, и как я могу выдать дочь за первого встречного?» — отрезал родитель.



Утром просить руки Сазиды в дом Зариповых Кашшаф пошел сам. «Не знаю, что повлияло на тестя и почему он отменил свое решение. Может, опытный глаз разглядел во мне надежного человека, или же я покорил их своим внушительным видом. Одет был в военную форму: кожаная куртка, на одной стороне офицерская портупея, на другой — револьвер, — улыбаясь, вспоминает Самигуллин.— Через три дня сыграли свадьбу, и увез я жену в Уфу».



Здесь Сазида начала работать на 210-м заводе, где честно и добросовестно трудилась, выполняя заказы министерства обороны. На заслуженный отдых ушла в 1984 году.



Кашшаф Аглетдинович, человек широкой души, участник Великой Отечественной войны, полковник ФСБ в отставке — личность поистине легендарная.



Член ветеранской организации УФСБ России по Республике Башкортостан принимает деятельное участие в ветеранском движении республики, города Уфы, Ермекеевского района. О жизни человека нелегкой судьбы вышли книги «Человек и его жизнь», «Он — живая история». Его имя занесено в Книгу почета Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Всю жизнь Кашшаф Аглетдинович имел активную гражданскую позицию. Многие годы ведет широкую благотворительную деятельность. Конечно же, Самигуллин не зарабатывал миллионы и у него нет завещанных богатыми предками сокровищ. Но есть потребность внести свой вклад в общественную и культурную жизнь района и республики.



Из пенсии Кашшаф Аглетдинович выделяет средства на помощь различным организациям своего родного района и города Уфы. К примеру, на строительство Ермекеевской соборной мечети он передал около миллиона рублей, 40 тысяч — районному историко-краеведческому музею и 30 тысяч — отделению социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов села Ермекеево. Да всего и не перечислить.



Заслуги Кашшафа Самигуллина как на фронте, так и в период службы в органах МВД и госбезопасности оценены по достоинству. Полковник ФСБ в отставке награжден 42 правительственными и 34 ведомственными наградами.



Жизненный путь старшего поколения — всегда пример для молодых. Кашшаф Аглетдинович и Сазида Мухаметлатыповна регулярно бывают в школах, встречаются с молодежью и рассказывают ребятам о героях Великой Отечественной. «О тех огненных днях надо обязательно рассказывать детям: так формируется чувство патриотизма, желание защищать свою Родину», — считает Кашшаф Самигуллин.