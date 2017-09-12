Путеводители бывают разные. Одни содержат только сухие факты, другие больше напоминают энциклопедии, посвященные городам и странам, а вот некоторые, написанные, как правило, опытными путешественниками или талантливыми авторами, читаются, как захватывающий роман.

К последним относится и «Путеводитель по исторической части Уфы» Павла Егорова и Анатолия Чечухи, скромно адресованный школьникам и их родителям. С присовокуплением столь же неброского примечания: «С приведением фактов, свидетельств очевидцев, легенд и просто рассказов о давней жизни», заставляющего перелистать, а затем и вовсе уйти с головой в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».

Выкидыватели и хранители



Суть небольшого сборника вовсе не в перечислении улиц и домов, задавленных громадами европейского вида гостиниц. Любая книга — странствие в неведомое в зависимости от широты фантазии читателя. Путеводитель — приглашение к путешествию. Причем не только по улицам странного, затерявшегося в веках города, но во времена, быть может, не столь уж отдаленные, но столь искореженные жерновами истории, что кажутся нам нереальной выдумкой авторов.



Редкие снимки попадают в заботливые руки коллекционеров разными, порой небезопасными путями.



«Добыть фотографии не так сложно — всего лишь надо не выкидывать их лет этак сто, — рассказывает один из авторов Анатолий Чечуха. — А если серьезно, то все люди делятся на выкидывателей и хранителей, а вторые еще на плюшкиных и коллекционеров. В некоторых семейных альбомах находятся просто «золотые» кадры, но я люблю сканировать Уфу с негативов. Даже негативы Зираха как-то переснимал. Однажды подобрал негатив на тротуаре.



В начале 90-х на Гоголя, 26 был пожар, все выкинули на снег, вот тут-то я и подоспел — разорванный надвое целлулоид отсканировал и соединил в компьютере. В результате имею шикарное дореволюционное чаепитие. Дореволюционные снимки часто выплывают и на аукционах. И сразу болезненная тема — почему я так не люблю делиться с разного рода интернет-деятелями: если вы купите снимок за три-четыре тысячи, то вопрос, вывесить его в сети или нет, отпадет сам собой. Поэтому я и люблю размещать свои снимки только в книжках».



А был ли пятый этаж?



Вообще, считает Анатолий, самые правдивые свидетели истории — не человеческая память или чьи-то трепетные мемуары, а именно фотографии. Так развенчивает он одну из героических городских легенд: пятый этаж Главпочтамта вовсе не был надстроен в начале Великой Отечественной войны для того, чтобы разместить радиостанцию Коминтерна, которая вела антифашистские передачи на европейских и восточных языках, чем мы естественно и долго гордились. «Я видел фотографию 1937 года — пожалуйста, Главпочтамт во всей красе. Это типичный постконструктивистский стиль», — просвещает Анатолий журналиста-невежду. Самая же старая фотография, запечатлевшая затерявшуюся в тумане прошлого Уфу, связывает нас с царственным Петербургом: это снимок 1866 года, хранящийся в Эрмитаже, в альбоме, подаренном Александру II почтительными уфимцами.



Ревнитель старины вовсе не похож на сурового ученого мужа, чахнущего над пылью веков. «Люблю приколоться, — рассказывает он. — Есть фотография Дворянского собрания, а рядом — дома Нестерова. Приглядитесь, там окошечко приоткрыто и маленький Миша выглядывает». «Где?!!!» — со страстным блеском в глазах бросаются рассматривать фото почитатели таланта художника. «Да отошел», — разводит руками шутник.



Главное в деле копания в исторических завалах — знать, у кого что спросить, считает Чечуха. И рассказывает еще одну историю о снимке, быть может, и не самом старом, но уж наверняка одном из самых для него дорогих. «Был такой Алексей Репенко, турист и фотограф, к слову, выдающийся мастер — что называется, видел картинку. Работы его мне вдова передала. И вот как-то позвала она меня, чтобы еще фотографиями поделиться. Смотрю: год где-то 1967-й, монумент Дружбы, троллейбусик идет, бежит какой-то мальчишка. А мальчишка-то этот — я! Забавно, но я был уверен в том, что такой снимок где-то да существует: много же туристов вокруг монумента болталось, снимало, а мы, мальчишки, за ними хвостиками бегали. Сколько нас таких, запечатленных на любительских снимках, «путешествует» по свету. А мы и не знаем, не знают и нас!»



«Шкаф смерти»



Города, как и люди, неузнаваемо меняют свой облик, расцветают, взрываются блеском вечерних иллюминаций, этаж за этажом рвутся в небо.



Мгновения, остановленные чуткой камерой, действительно прекрасны — но уже не радостью узнавания хорошо известного места или события, запечатленного в неожиданный момент. Уфа, которую с любовью снимали Зирах и Фосс, Виноградов и Бельский, «с златоглавыми церквами, теремами да садами», почти вся разлетелась на мелкие осколки, как сверкающая елочная игрушка. Хранилище сладких мечтаний томных барышень, слегка готичный кинематограф «Фурор» (1915 год) завлекал любезную публику интригующим названием новой фильмы «Шкаф смерти».



Магазин братьев Каримовых и Шамгулова — словно иллюстрация к повести Золя «Дамское счастье». Говорят, удивлял уфимцев невероятным объемом и огромными окнами. Здесь бойко торговали мануфактурой, патефонами, парфюмерией, пряжей, мехами, сахаром. Узнаете ли? Это он, бывший «старый» универмаг — ныне мертвое молчаливое здание, с редкими посетителями расположенных здесь банков и недешевых закусочных, зияющий пустыми окнами-глазницами. Здесь есть и бутики, но прежнего оживления возле некогда людного центра притяжения разновозрастных покупателей не наблюдается.



Промерзающие насквозь дощатые бараки моего детства на Сочинской: январским утром в аквариуме вода превращалась в лед. А на фото это Благовещенский монастырь, устремленный ввысь сияющими на солнце куполами, резными стенами часовен — снесенный, обезглавленный, обесчещенный «преступник», слишком задержавшийся в двадцатом веке и не вязавшийся со светлым коммунистическим будущим. Когда-то там работали иконописные, золотошвейные, ковровые мастерские, свечной завод, а позже жили странные, с детской точки зрения, мало знакомые с чистотой взрослые, выражающиеся непонятными словами и приходящие в непонятное возбуждение, хлебнув из бутылки.



Нам, привыкшим к радостям современного быта, наверное, уже не понять прелести давно исчезнувшего мира с поленницами дров на дворе, расхлябанными петляющими улицами, но как все же прекрасен и хрупок этот уже неизвестный нам город. Как очаровательна и загадочна бабочка, навеки застывшая под стеклом коллекционера...

Досье



Павел Егоров окончил истфак БГУ, работает в Научно-производственном центре по охране памятников при минкульте РБ. Будучи студентом, познакомился с уфимскими краеведами старшего поколения — Г. Гудковым, З. Гудковой, В. Скачиловым, Е. Никуличевой, которые частично передали ему свои исторические архивы. Много сил и времени тратит на воссоздание истории храмов Уфимской митрополии, создал фотокартотеку разрушенных и действующих церквей, многие из сделанных лично им снимков уже стали уникальными.



Анатолий Чечуха — выпускник Уфимского нефтяного института. Работал технологом, экономистом, фотографом, бухгалтером, пока не остановился на журналистике. Специализируется на краеведении, много его статей посвящено истории уфимской фотографии и фотографам. Совместно с П. Егоровым создал архив фотоизображений Уфы прежних лет, состоящий из сотен снимков 1866 — 2000 годов. Одним из первых опубликовал цветные снимки Уфы, выполненные С. Прокудиным-Горским. Работает в журнале «Бельские просторы».