25 августа Алтынай из Уфы исполнилось семь лет. Этот день девочка ждала особенно, потому что ей хочется поскорее пойти в первый класс, познакомиться с одноклассниками, сесть за парту, получить свою первую пятерку. Но врачи рекомендуют подождать со школой — сначала надо сделать операцию. У девочки врожденный порок сердца, минимальные нагрузки вызывают одышку, приступы слабости. Единственный шанс для Алтынай — хирургическое лечение.



— Дочка обожает учиться, с удовольствием осваивает все новое, — рассказывает Рушания, мама Алтынай. — Недавно она начала кататься на велосипеде, неделю тренировалась, часто падала, вставала и вновь пыталась удержать равновесие. А когда у нее получилось проехать сто метров, радости не было предела! Но тут же началась одышка. Алтынай жутко устала и дома сразу легла спать. Так всегда — любые нагрузки даются дочке с большим трудом.



В четыре года Алтынай решила, что будет гимнасткой. Родители записали дочку в секцию. Но тренер заметил, что уже после разминки девочка выбивается из сил, ей необходимо отдохнуть. Алтынай уговаривала родителей не забирать ее из секции, обещала, что она привыкнет. Но через пару месяцев сама призналась, что больше не хочет заниматься гимнастикой: у нее нет сил на тренировки. Тогда родители забили тревогу, Рушания повела дочь к педиатру. Но врач не заметил никаких отклонений.



— Мы часто посещаем поликлинику, Алтынай простужается каждые три-четыре месяца. Даже лежала в больнице с бронхитом. Но врачи ни разу не заподозрили проблем с сердцем. А этой зимой дочь пожаловалась, что у нее болит в груди. Я очень испугалась! Решила, что надо обследовать сердце, мы как раз начали проходить медицинскую комиссию перед поступлением в школу, я попросила, чтобы сделали эхокардиографию. По ее результатам врач заподозрил врожденный порок сердца и направил нас на обследование в Республиканский кардиологический центр (РКЦ) в Уфе. Оказалось, у Алтынай дефект межпредсердной перегородки, уже увеличены правые отделы сердца.



Кардиохирурги советуют в ближайшее время сделать щадящую операцию, без разреза грудной клетки. Закроют дефект специальным устройством — окклюдером. Саму операцию выполнят по госквоте, а вот окклюдер квотой не покрывается, его надо оплатить. Но стоимость окклюдера для родителей Алтынай неподъемна. В семье двое детей, младшему сыну Алмазу годик. Рушания находится в отпуске по уходу за ребенком, ее муж — военнослужащий, и вчетвером они живут на его зарплату. Денег едва хватает только на самое необходимое: оплату жилья, питание, одежду.



— Дочка с нетерпением ждет дня, когда ей разрешат пойти в школу. Всерьез готовится: каждый вечер читает, старательно выводит слова в тетради, — с грустной улыбкой рассказывает Рушания. — А мы с мужем мечтаем о том дне, когда Алтынай проснется здоровой. Когда ее сердечко будет биться без боли и перегрузок…



Ольга КЛИМОВА,



Башкортостан.



Для спасения Алтынай Нишановой не хватает 285 600 руб.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Алтынай необходимо срочно провести операцию — эндоваскулярным способом с помощью окклюдера закрыть дефект в перегородке сердца. Это поможет избежать развития осложнений.



После щадящей операции девочка быстро восстановится.



Цена окклюдера — 285 600 руб.



Дорогие друзья! Если вы решите помочь Алтынай Нишановой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа.



А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение.



Экспертная группа Русфонда.

Регина Ардисламова, 6 лет, врождённый порок сердца,

спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 285 600 руб.

Когда дочке был месяц, педиатр услышал шумы в ее сердце и посоветовал обследоваться в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ). Мы незамедлительно поехали в Уфу. Кардиолог диагностировал у Регины порок сердца — три отверстия в межжелудочковой перегородке и еще два в межпредсердной перегородке. Врач объяснил, что в данном случае понадобится операция — множественные дефекты самостоятельно не закроются, только сначала девочка должна подрасти, окрепнуть. Однако операцию приходилось откладывать. Регина растет слабенькой, в шесть месяцев она перенесла пневмонию и с тех пор несколько раз в год тяжело болеет ОРВИ или бронхитом. А в последнее время у дочки стали возникать приступы одышки, она быстро устает. Недавняя консультация показала, что дефекты межжелудочковой перегородки закрылись. А вот отверстия в межпредсердной перегородке образовали один большой дефект, сердце Регины работает с перегрузкой. Надо срочно оперировать. Сделать операцию можно щадящим способом, без разреза грудной клетки. Закроют дефект с помощью импланта — окклюдера. Операцию сделают за счет госбюджета, а вот окклюдер надо оплатить. У нас двое маленьких детей, живем на зарплату мужа. Пожалуйста, помогите!



Айгуль АРДИСЛАМОВА.

г. Нефтекамск.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Регине необходимо срочно провести операцию эндоваскулярным способом — закрыть дефект с помощью окклюдера. Это поможет предотвратить развитие осложнений. После щадящей операции девочка быстро восстановится.

Как помочь Алтынай и Регине

1. Через банк



Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: Пожертвование на лечение Алтынай Нишановой. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах, сообщите нам по тел. 8937-831-61-95.



2. Через банковскую карту



Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.



3. Другие способы



На башкирской странице сайта rusfond.ru/bashkortostan вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн, оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс. Деньги, «Contact», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Окклюдер для операции Полине Метлицкой оплачен

11 августа на сайте resbash.ru, в газете «Республика Башкортостан» мы рассказали историю пятилетней Поли Метлицкой («Поля и ее полька», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Даже небольшие физические нагрузки вызывают одышку, учащенное сердцебиение, боли в области груди, размер дефекта увеличивается, сердце Полины испытывает перегрузки. Спасти девочку поможет эндоваскулярная операция, провести которую готовы в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Саму операцию выполнят за счет госбюджета. Но надо оплатить окклюдер, с помощью которого закроют дефект. А у родителей девочки нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Олеся, мама Поли, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.



И вот еще новости



5 компаний, 249 читателей rusfond.ru и resbash.ru, 1001 телезритель ГТРК «Башкортостан» и Башкирского спутникового телевидения оказали исчерпывающую помощь (843 934 руб.) трем тяжелобольным детям — очередникам Башкирского бюро Русфонда.



Оплачены: окклюдер для операции по поводу врожденного порока сердца Свете Аввясовой (7 лет, 339 200 руб., г. Стерлитамак, Башкортостан); расходные материалы к инсулиновой помпе Амиру Камалитдинову (7 лет, 155 165 руб., г. Октябрьский, Башкортостан).



Помогли: Владимир (Волгоградская обл.), Александр, Алексей, Петр Николаевич Стародуб (все — Краснодарский край), Юлия (Карелия), Шурик (Липецкая обл.), Григорий, Екатерина, Жонины Игралочка, Иван, Ирина, Регина (все — Самарская обл.), участники Фестиваля красок в г. Энгельс (Саратовская обл.), Анна (Оренбургская обл.), Владимир Оборин, Рыскулова (оба — Пермский край), Гульназ Мальцева (Ростовская обл.), Ильнур Я., Раиль (оба — Татарстан), Рустам (Челябинская обл.), Оксана Пестова (Санкт-Петербург), Айрат, два Алексея, Алик, Арсений, Васильев, Виктор Данканич, Гадэлина, Дмитрий, Дускаева, Екатерина, Зульфия Валеева, Кристина, Ленар Ягфаров, Линара, Ляйсан, Максим Чебаев, Радмила, Рустам, Татьяна, Юлия Гасилова (все — Москва), ИП Бобров Виктор Михайлович, ИП Борисов Владимир Евгеньевич, ИП Васильев Андрей Павлович, ООО «Евротекс», ООО «НПФ «Пакер», Александра Хайретдинова, Айгуль, два Алексея, Алина, Алия Газиева, Антон, Ринат и Зулик Плешаковы; два Артура, Баушка, Валерия, Виктор, Диана Равилевна К., Дилара Фатыховна И., Дмитрий Р., Евгений Мруг, Евстафьева, Елена, Елена Анатольевна К., Елена Пуртова, Зульфат, Зуля Федорова Форвард, Иван Николаевич Шишков, Ирина Анатольевна А., Ирина Валерьевна П., Ирина Дугина, Ирина Трубина, Кирилл, Лариса, Лика, Лиля Шафикова, Марат Мирсаитович Нагуманов, Марина, Надежда Владимировна Ч., Ольга Кулакова, Ольга Максимова, Олеся Метлицкая, Ольга Александровна Г., Ольга Константиновна Пуляшко, Ольга Котова, Полина, Резида, Рита Шайбакова, Рустамович, Светлана, Таисия, Татьяна Сергеевна Ш., Элина Афгатовна Т., Эльвина, Эльвира, Эльвира Абдрахманова, Юлия Арусланова, Юлия Нуриева, Юрий Кольцов (все — Башкортостан). Спасибо!



Динара НАЖИПОВА,

Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 174 региональных партнерских СМИ.



С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.



Только в 2016 году более 6 млн телезрителей и читателей Русфонда помогли 3518 детям России и СНГ, собрав и пожертвовав свыше 1,607 млрд руб. В 2017 году (на 27 июля) собрано 1 001 079, протипировано 5313 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра.



За 20 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 10,071 млрд руб., на эти деньги возвращено здоровье более чем 18 тысячам детей.



Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,

ИНН 7743089883,

КПП 774301001,

р/с 40703810700001449489

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,

к/с 30101810200000000700,

БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение (фамилия и имя ребенка). НДС не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;

e-mail: rfp-ufa @yandex.ru; rusfond@rusfond.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс (495) 926-35-63; в Уфе 8-937-831-61-95, руководитель Башкирского бюро Русфонда Динара Нажипова.