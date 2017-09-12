У пенсионеров Саитовых праздник. В их дом первым во всем селе Ильчино пришел газ. Теперь к ним «на смотрины» идут односельчане. Завидуют, глядя как зажигается конфорка, интересуются, как работает система отопления...

Хозяйку дома Рафигу-апай робкой никак не назовешь: 39 лет проработала в строительстве, заслуженный строитель республики, а вот сегодня немного растерялась. Еще бы — газовым котлом управлять пока не приходилось. А ее супруг Рафаил-агай радуется даже больше, чем жена, ведь в первую очередь на мужчине лежит забота о дровах.



— Мы уже немолодые, 13 лет на пенсии, дрова не то что колоть, даже охапку домой занести, и то сложно. Так что мы рады такому благу, — говорит Рафаил-агай.



Газификация супругам обошлась в 145 тысяч рублей. Дорого, конечно, но они деньги копили постепенно, как только услышали, что в их деревню придет газ.



Село Ильчино — один из крупных и активно развивающихся населенных пунктов района, численность населения составляет более 1,3 тысячи человек, причем много молодежи. В минувшем году здесь капитально отремонтировали детский сад на 50 мест, на эти цели было направлено 7,6 млн рублей из бюджета республики. Сейчас идет строительство водопровода. И многие жители уверены — с приходом газа село получит второе дыхание. На сегодня заявление на подключение к сетям подали владельцы 100 домовладений.

Природный газ в Учалинский район пришел в 1998 году. Сначала был газифицирован город, затем началось строительство газопроводов к сельским поселениям. Общая протяженность межпоселковых и уличных сетей составляет около 800 километров. Всего газифицировано 34 населенных пункта, но без газа пока остается еще значительная часть поселений — 53.



Прокладка «северного потока» (так окрестили строительство магистрального газопровода Учалы — Мансурово в северную часть района) началась летом 2016 года, и уже в январе 2017 года он сдан в эксплуатацию. Строительство идет в рамках реализации программы развития газоснабжения республики. Заказчиком строительно-монтажных работ является Управление капитального строительства РБ.



Для решения этой задачи было выполнено главное условие программы — построены внутрипоселковые газопроводы в населенных пунктах Ильчино, Сафарово, Мансурово, Ильинка. В проектировании и строительстве большую помощь оказала республика — из бюджета на эти цели было направлено 47,8 млн рублей. Общая протяженность новой ветки газопровода составила 26 километров, в ее строительство «Газпром» вложил 189,5 млн рублей инвестиций. Новый газопровод призван обеспечить газом четыре крупных населенных пункта с охватом 1300 домовладений. Как отметил заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин, в будущем году также за счет инвестиций компании планируется проектирование и строительство магистрального газопровода на оставшейся части территории района — газопровода Мансурово — Курамино с охватом еще восьми населенных пунктов.

Прямая речь

Фарит ДАВЛЕТГАРЕЕВ,

глава администрации Учалинского района:

— В целом в газификацию северной части района вложено более 250 млн рублей, огромную поддержку этому масштабному проекту оказало правительство республики. Природный газ в начале года зажгли в селе Мансурово, сегодня к сетям подключились первые дома в селе Ильчино, на очереди — село Сафарово.



С каждым днем все больше сельчан оценивают преимущество этого вида топлива.

Что касается социальных объектов, по всем четырем населенным пунктам (Мансурово, Ильчино, Сафарово, Ильинка) готовы проекты на строительство блочных газораспределительных пунктов, все они прошли госэкспертизу, на данный момент решается вопрос с финансированием. Ставим задачу начать газификацию социальных учреждений в этих населенных пунктах к 2018 году. Пока уровень газификации района по объективным причинам недотягивает даже до пятидесяти процентов.