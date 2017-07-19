Одно силовое ведомство недавно сообщило о завершении следствия по изнасилованию и убийству 19-летней девушки в пригороде столицы. Преступником оказался односельчанин несчастной. Сопоставив возраст обвиняемого и примерную дату преступления, я пришел к выводу, что речь идет о деле, в расследовании которого пришлось участвовать и вашему покорному слуге — в качестве присяжного заседателя. И знаете, отлегло от сердца: из сообщения правоохранителей выходило, что мы тогда приняли правильное решение…





Отбор



Письмо с приглашением явиться в Верховный суд республики для отбора присяжных пришло четыре года назад. Как законопослушный человек, я явился в суд к указанной дате. Заполнил анкету. Уже на этом этапе мог отказаться стать присяжным — самоотводы практикуются. Но не отказался, потому что было интересно увидеть изнутри новый судебный механизм, который раньше был знаком только по зарубежным фильмам.



Начальство на работе было не против, тем более что я обещал справиться «и там, и тут». Лукавить не буду, привлекла меня и перспектива заработать. Присяжным обещали средний заработок по основному месту работы из расчета день за день.

Через две недели пригласили на окончательный этап отбора. В суде собрались около тридцати человек. Секретарь сказала, что теперь нас будут отбирать судья, обвинение (прокуратура) и подсудимый. На этом этапе в подробности дела нас не посвящают и, в чем обвиняется подсудимый, тоже не говорят.



Публика на отбор собралась разновозрастная. Были среди них и знакомые. Например, бывший министр печати, который почти сразу взял отвод под предлогом выполнения важного правительственного задания.



В итоге должны были остаться 12 основных присяжных заседателей и два — запасных. Это на случай, если кто-то из основных по какой-либо причине выбудет из процесса. Нам раздали бейджики с номерами, которые мы прикрепили на грудь, и попросили честно отвечать на вопросы судьи, прокурора и подсудимого. В случае неискренности или сокрытия информации, которая обнаружится на любой из стадий судебного разбирательства или даже после него, процесс отбора присяжных, а значит, и суд, начнутся снова. Я заметил, что отсеивали юристов, работников суда и силовых ведомств, как работающих, так и бывших, а также имевших судимость, близких родственников таковых.



Вопросы задавались не только по биографии и родословной. Например, спросили про отношение к коммунистической партии, к гомосексуалистам и геям.



Отсеяли многих: еле-еле наскребли 12 основных и двух запасных присяжных. Я сделал вывод: ни замечательные личные качества человека, ни его репутация, ни его биография значения не имеют, здесь действуют совершенно другие механизмы отбора. Понятно, что их разрабатывали для объективности будущего присяжного. К примеру, работающие юристы все будут подводить под законы и правила. А тут все не так просто…



Процесс



Итак, среди выбранных оказались пенсионеры, четверо безработных, водитель, бухгалтер, экономист, предприниматель, студент и, как вы уже поняли, журналист.



На процесс мы заходим и выходим согласно номерам на бейджике. Садимся по правую руку от судьи напротив решетки с подсудимым.



Дело оказалось непростым. Мужчину сорока с лишним лет обвиняли в убийстве. 19-летняя девушка была изнасилована и убита после дискотеки в сельском клубе. Тело нашли в одном из дворов…



Никаких предысторий нам не рассказывали. Никаких характеристик, навязывания мнений. Только факты. Таковы правила. И обвинение,и защита приглашали и допрашивали при нас свидетелей, представляли вещественные доказательства, показывали видео следственных экспериментов.



Процесс длился почти два месяца. Заседания проходили в среднем по два раза в неделю. Иногда их откладывали. То подсудимого из изолятора не могли доставить, то кто-то из присяжных не приходил. Больше всех заставлял нервничать девятнадцатилетний студент. Он регулярно опаздывал на заседания, и мы все со страхом ждали: он не придет, и все отложат. Пару раз так и было.



Пришлось приобщить к делу обоих запасных присяжных. Потому как двое основных выбыли. Один по семейным причинам, другому (безработному) неожиданно пришел вызов на работу. Все занервничали: процесс мог так и не завершиться, если выбудет третий присяжный. Уж больно ненадежным оказался наш студент. Но дотерпели. И он, и мы.



Приговор



Расклад мог свестись не в пользу обвиняемого. Вовсе не потому, что нам представили четкую доказательную базу. Она, наоборот, была невнятная. Свидетели ничего не прояснили, а экспертиза показала, что (извините за подробности) сперма в теле жертвы принадлежала другому человеку. Его вызвали свидетелем. Он утверждал, что у него с убитой была любовь. Несмотря на то что был женат и имел детей. Говорил этот свидетель нагло, и у нас складывалось мнение, что он очень жестокий человек.

На стороне прокуроров было признание подсудимого, подкрепленное видеоматериалом следственного эксперимента: мужчина показывал, как убивал. И даже в заключительном слове прокурора угадывалась уверенность в том, что мы просто обязаны вынести обвинительный приговор. И вот день вынесения решения. Нас заранее предупредили, что нельзя будет выходить из совещательной комнаты в течение трех часов. Только в исключительных случаях, и в сопровождении пристава. Например, если приспичило в туалет. За эти три часа мы должны большинством голосов ответить на два вопроса: доказан ли сам факт преступления и доказана ли вина подсудимого?



Ох, и непросто нам пришлось, я вам скажу. Ко всем нам разом пришло понимание, что решается судьба человека. Споры шли ожесточенные. Самая старшая из нас, глубоко верующая женщина из Черниковки, утверждала: лучше оправдать виновного, чем обвинить невиновного. Кстати, утверждают, что именно благодаря такой точке зрения присяжные часто выносят оправдательный приговор. Но у большинства из нас сочувствия к подсудимому не было. Больше жалели мать убитой, которая уже много лет вынуждена была ходить по судам и заново переживать те страшные события.



Мнения разделились. Отставной военный считал, что раз подсудимый признался, значит, виноват. С ним согласились две женщины, которые «сами мамы». Обвинению не удалось убедить остальных. В итоге на первый вопрос единогласно был дан положительный ответ, а на второй большинство ответили: «Нет, не доказана».



Подсудимого освободили из-под стражи прямо в зале суда.



P.S. Уверен, многие из нашей команды присяжных долго переживали: верное решение они тогда приняли или нет. Когда стало известно, что у следствия появился новый обвиняемый по тому делу, я созвонился с некоторыми экс-присяжными. И мы сообща пришли к выводу, что это, скорее всего, тот самый жестокий свидетель, к которому многие из нас сразу отнеслись с подозрением. Хотя это всего лишь наши домыслы... Но на душе все равно стало спокойнее.



СПРАВКА

По данным судебного департамента Верховного суда РФ, в прошлом году суды присяжных рассмотрели 217 дел. В итоге 361 человек были осуждены, а 60 — оправданы. Дела по 85 лицам были возвращены на доследование.

КСТАТИ

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются по заявке председателя Верховного суда региона методом случайной выборки. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются в средствах массовой информации соответствующего муниципального образования и содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели.



В соответствии с законом списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на четыре года.



Суды присяжных рассматривают дела по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, по которым грозит заключение на срок от 10 лет и выше.