#Башкирия-Культура - Митинг с песнями и танцами
НОВОСТИ
RSS
19.07.17 15:09
В Башкирии разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
19.07.17 14:50
В Башкирии адвокат обманным путем выманил у клиентов почти 4 миллиона рублей
19.07.17 14:37
В Уфе на улице Российской появится «ливнёвка»
19.07.17 14:36
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
19.07.17 14:01
Жителям прикамских районов предложено воздержаться от купания
19.07.17 13:50
Жителю Стерлитамака не «подфартило» с его «ФАРТ»ом
19.07.17 13:27
Бывший руководитель Белорецкого лесничества злоупотреблял полномочиями
19.07.17 13:11
В Кугарчинском районе бизнесмены не отчитались за полученные от администрации субсидии
19.07.17 12:56
В Уфе следователи выясняют обстоятельства смерти врача, наступившей от удара током
19.07.17 12:47
В Октябрьском чиновники указали недостоверные сведения о доходах
19.07.17 12:34
На пожаре в садовом товариществе в Уфимском районе погибла женщина
19.07.17 12:33
Жители Куюргазинского района покупали на материнский капитал жильё, но на детей его не оформляли
19.07.17 11:41
Сто уфимских подростков будут изучать историю в военном лагере
19.07.17 11:34
На трассе Уфа – аэропорт начался очередной ремонт
19.07.17 11:33
В Баймакском районе погиб тракторист
19.07.17 11:31
Константин Толкачёв: Для опытных руководителей 65 лет – не возраст для ухода на пенсию
19.07.17 11:20
В Куюргазинском районе погиб водитель «Нивы»
19.07.17 11:16
В Уфе башенный кран упал на «Приору»
19.07.17 11:13
В Уфе часть Черниковки в воскресенье закроют для машин
19.07.17 11:11
В Хайбуллинском районе ветер снес крыши
19.07.17 10:44
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
19.07.17 01:22
В  Уфе в галерее АРТ-эксперт открылась фотовыставка Радика Гарифуллина. 
18.07.17 22:31
В Уфе неуправляемый автобус снёс пять иномарок
18.07.17 19:31
На Башкирию надвигается шквалистый ветер
18.07.17 19:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
18.07.17 16:03
В Башкирии благодаря дополнительной поддержке родится 700 детей
18.07.17 15:08
В Башкирии погиб шестилетний пастушок
18.07.17 13:08
В Кумертау будущий резидент ТОСЭР готовится добывать уголь
18.07.17 13:00
В Калтасах полиция задержала грабителя
18.07.17 12:54
Республика списала «Химпрому» долги
18.07.17 12:37
Экс-президент «Башнефти» Александр Корсик выдвинут в совет директоров «Транснефти»
18.07.17 12:27
В Уфе очистят лес на пересечении Российской и Трамвайной
18.07.17 11:38
Ирек Ялалов поручил придать столичный статус площади Двух фонтанов
18.07.17 11:14
«Вафельная» разметка завоёвывает уфимские перекрёстки
18.07.17 11:12
У Ирека Ялалова новый заместитель
18.07.17 11:11
Житель Баймакского района позарился на куртку знакомого
18.07.17 11:00
В Башкирии отдыхающий погиб под «грибком»
17.07.17 18:19
Житель Иглинского района с топором в руках угрожал убить даму сердца, её мать и сестру
17.07.17 18:04
Житель Нефтекамска ограбил собственную мать
17.07.17 17:53
В Бирске неизвестный украл телефон из детской коляски
17.07.17 17:07
Почта России «заморозит» тарифы на доставку местных газет и журналов
17.07.17 15:40
В Башкирии за выходные утонули четверо пьяных мужчин
17.07.17 15:38
В Белорецком районе мужчина погиб под колёсами трактора
17.07.17 15:27
В Уфе из горящей многоэтажки эвакуировали 28 человек
17.07.17 15:26
В Уфе спасатели вытащили из заброшенного погреба щенка
17.07.17 15:02
Баймак получил в подарок батыра и коня
17.07.17 14:46
Башкортостан вышел на третье место в России по урожайности тепличных овощей
17.07.17 14:27
В Уфе председатель четырёх ЖСК незаконно привлек деньги дольщиков
17.07.17 12:31
В Башкирии с начала года построили 1 миллион «квадратов» жилья
17.07.17 12:29
В Уфе состоится модный показ для пожилых
17.07.17 12:21
Вот и лето пришло…
17.07.17 11:45
В Уфе зарегистрировано более 300 новых носителей ВИЧ
17.07.17 11:44
В двух районах Уфы отключат воду
17.07.17 11:42
Хоккеисты нефтекамского «Тороса» начали подготовку к новому сезону
17.07.17 11:33
В Башкирии создают Фонд развития промышленности
ЕЩЁ НОВОСТИ