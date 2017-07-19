Купила у сестры дом в Чишминском районе. Однако в налоговом вычете по расходам на его приобретение мне отказали. Почему?

Земфира ГИЛЬМУТДИНОВА, Чишмы.



— Если жилье или земельный участок приобретается у взаимозависимого лица, покупатель не имеет права на имущественный налоговый вычет.



Взаимозависимыми лицами при сделке купли-продажи признаются близкие родственники: супруг (супруга), родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, а также опекун (попечитель) и опекаемый (подопечный).



Аналогичное правило действует и на физлиц, если одно из них подчиняется другому по должностному положению.



