Последние два года Уфа отметилась блистательными артпроектами. Уже сейчас, не лукавя, можно констатировать: творческие требования к коллекциям и сама организация выставочного пространства возрасли. Проходящее биеннале на ВДНХ — это заслуга художественного руководителя проекта «Арт-Уфа» известного галериста и прекрасного менеджера Светланы Игнатенко.

Само приглашение участвовать в таком грандиозном артшоу для любого фотохудожника — приятная честь. Сожалеть приходится лишь о том, что за бортом оказался ряд замечательных мастеров. Возможно, по причине стесненности экспозиционной площадки.



Почти все участники фотовернисажа, наряду с традиционной техникой пытались продемонстрировать еще и модные методы получения изображения. Это увлечение настолько велико, что иногда кажется: это вовсе не фотография, а графика или даже живопись. Впечатляет «Послание» Владимира Ковальчука. Не нужно быть знатоком, чтобы понимать, что он мастерски использовал фотошоп. В итоге было создано художественное полотно большой философской убедительности. Фотограф соединил три свои работы в одну картину — красивую, романтичную, запоминающуюся…



Другой старожил уфимских фотовыставок Евгений Вайднер экспонирует белую работу «Окно со швейной машинкой» — прекрасный образец, где документальная работа внезапно становится произведением искусства.



Работы гостя «Арт-Уфы» из Брянска Олега Виденина оставляют двойственное впечатление. Если следовать учению известного психоаналитика Зигмунда Фрейда, у Олега было трудное детство: тяжелые воспоминания трансформированы им в сегодняшние реалии. Он предпочитает снимать людей на фоне свалок и разрухи. Такой видится ему жизнь. Это его право. Вторая избранная им тема — фотографии проституток. Жрицы любви попадают в объектив его камеры с улиц Москвы, Брянска, Парижа… Я не против этих тем. Древние греки рассчитывались талантами — это была мера расчета, отсюда прижившееся слово «талантливый» — человек с чувством меры. Увы, у коллеги такая мера отсутствует. Снимки представляют черный кич, насмотревшись которых, пару дней придется посвятить реабилитации. Справедливости ради нужно признать, что Олег Виденин показал и несколько хороших черно-белых фотографий, удачно подражая легендарному фотографу Анри Картье-Брессону.

Николай Марочкин. «Поцелуй дембеля».