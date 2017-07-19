|
|
НОВОСТИ
19.07.17 13:11
В Кугарчинском районе бизнесмены не отчитались за полученные от администрации субсидии
19.07.17 12:33
Жители Куюргазинского района покупали на материнский капитал жильё, но на детей его не оформляли
19.07.17 11:31
Константин Толкачёв: Для опытных руководителей 65 лет – не возраст для ухода на пенсию
17.07.17 18:19
Житель Иглинского района с топором в руках угрожал убить даму сердца, её мать и сестру
|
Многие журналисты ждут от патологоанатомов сенсаций. В частности, старательно допытываются, могут ли они подтвердить факт существования души, сталкивались ли с паранормальными явлениями, на худой конец — какие поверья и суеверия существуют среди представителей этой профессии.
Советское наследие
ОДНАКО!
Говорят, к патологоанатомам иногда приходят бабушки и просят собрать воду, которая стекала с покойного при омовении. Эту воду используют в заговорах от алкоголизма и пьянства.
Анекдот в тему
Есть четыре вида врачей.Одни ничего не умеют, но зато все знают. Это терапевты.
Вторые ничего не знают, зато все умеют. Это хирурги.
Но люди попадают к ним слишком поздно…
Опубликовано: 20.07.17 (09:30) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Многие журналисты ждут от патологоанатомов сенсаций. В частности, старательно допытываются, могут ли они подтвердить факт существования души, сталкивались ли с паранормальными явлениями, на худой конец — какие поверья и суеверия существуют среди представителей этой профессии.
Советское наследие
ОДНАКО!
Говорят, к патологоанатомам иногда приходят бабушки и просят собрать воду, которая стекала с покойного при омовении. Эту воду используют в заговорах от алкоголизма и пьянства.
Анекдот в тему
Есть четыре вида врачей.Одни ничего не умеют, но зато все знают. Это терапевты.
Вторые ничего не знают, зато все умеют. Это хирурги.
Но люди попадают к ним слишком поздно…
Опубликовано: 20.07.17 (09:30) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
Алексей 2017-07-19 15:34:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Гузель 2017-07-18 20:27:42
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
НОВОСТИ
19.07.17 13:11
В Кугарчинском районе бизнесмены не отчитались за полученные от администрации субсидии
|
AHOHC
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
Алексей 2017-07-19 15:34:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Гузель 2017-07-18 20:27:42
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06