Патологоанатомы не вскрывают того, кого знали при жизни. Это табу

Многие журналисты ждут от патологоанатомов сенсаций. В частности, старательно допытываются, могут ли они подтвердить факт существования души, сталкивались ли с паранормальными явлениями, на худой конец — какие поверья и суеверия существуют среди представителей этой профессии.



Опытные врачи над такими вопросами только посмеиваются. Хотя... При беседе с главным патологоанатомом минздрава республики Виктором ТКАЧЕНКО присутствовали двое его коллег. Оказалось, что все они родились в один день. Чем не повод задуматься о карме и «божественном» предназначении? Впрочем, наш разговор Виктор Николаевич начал... с человеческих заблуждений.





Советское наследие



— Не только у населения, но даже у некоторых врачей сформировалось однобокое представление о работе патологоанатомов, — говорит он. — К нам относятся как к людям, которые круглосуточно исследуют трупы. Это неверно. Наша задача — прижизненная и посмертная диагностика заболеваний. При этом на аутопсию (метод исследования, в ходе которого производится вскрытие трупа человека — авт.) приходится только пять — семь процентов работы. Большую часть времени мы проводим за лабораторными исследованиями биопсийного материала — тканей и фрагментов органов. Помимо постановки правильного диагноза это позволяет оценить эффективность проведенного лечения.



— Насколько точны подобные исследования?



— Они достоверны. Тем более что в большинстве случаев патологоанатом — последняя инстанция, которая делает окончательные выводы. Но надо понимать, что многое зависит от уровня оснащенности лабораторий и квалификации специалистов. Республиканское патологоанатомическое бюро, которое я возглавляю, укомплектовано оборудованием примерно на 90 процентов. Оснащенность лабораторий на периферии чаще всего оставляет желать лучшего. Там до сих пор работают на оборудовании, выпущенном во времена СССР. Патологоанатомические подразделения все еще финансируются по остаточному принципу.



Что касается специалистов. На всю республику необходимо 180 патологоанатомов. У нас их только 65. Подавляющее большинство из них опять-таки выросли и стали профессионалами еще в советское время. Нежелание молодых врачей идти в эту сферу связано в первую очередь со сложностью профессии. В отличие от узких специалистов, патологоанатом должен разбираться во многих областях врачебного дела: онкологии, урологии, гинекологии... При этом его работа оплачивается не бог весть как и не считается престижной. Поэтому в патологоанатомы трудно заманить, трудно обучить этой профессии и трудно в ней удержать.



Не способствует ее популяризации и то, что наших специалистов редко отправляют на курсы повышения квалификации. А если и отправляют, приходится прилично тратиться на билеты, гостиницу, питание... Ведь на наем жилья выделяется не более 550 рублей в сутки, а командировочные составляют 100 рублей в день. Снять на эти деньги гостиницу и нормально питаться просто нереально. Поэтому обучение чаще всего проводится на местах. Это лучше, чем ничего. Но ведь очень важно общаться со специалистами крупных центров в Москве, Санкт-Петербурге.



Впрочем, эта проблема касается не только патологоанатомов — с прошлого года в стране действует балльная модель непрерывного медицинского образования. Теперь без учебы на различных курсах, семинарах, без выезда на конференции врач не сможет работать дальше. Если коллеги и учатся, то чаще всего за свой счет.



Право на ошибку



— Как часто приходится сталкиваться с врачебными ошибками, когда специалист ставит диагноз, а вы его опровергаете?



— Такое случается. И, на мой взгляд, врачу позволительно ошибаться. От неудач не застрахован никто. Однако с недавних пор понятие «добросовестная врачебная ошибка» почему-то убрали из Уголовного кодекса. Поэтому в случае смерти пациента против врачей все чаще возбуждают уголовные дела по статье «Убийство по неосторожности».



Простой пример. Есть такая врачебная манипуляция, как введение в вену пациента длинной тонкой трубки — катетера. Несмотря на кажущуюся простоту, эта процедура проводится вслепую и полностью зависит от опыта и врачебного искусства специалиста. Недавно один из опытнейших врачей республики, который прежде спас жизнь тысячам пациентов, допустил ошибку при введении катетера. Пациентка умерла. Напрасно коллеги врача пытались доказать, что от подобных ошибок никто не застрахован. Его осудили, обязав при этом возместить семье покойной материальный ущерб.



— А какие ошибки чаще всего совершаем мы?



— Люди часто теряются, когда умирает родственник. Алгоритм действий в подобной ситуации должен быть следующим. Первым делом необходимо вызвать бригаду Скорой помощи, чтобы медики констатировали биологическую смерть. Если покойный наблюдался у врача, вместо «скорой» можно пригласить соответствующего специалиста из поликлиники — он выдаст справку о констатации смерти. Затем вместе с этой справкой, протоколом осмотра тела, медицинским полисом и медицинской картой умершего, его паспортом и паспортом заявителя нужно обратиться в морг для оформления медицинского свидетельства о смерти. И наконец в ЗАГС по месту жительства умершего.



Если человек не наблюдался у врача, в ряде случаев производится патолого-анатомическая экспертиза усопшего. К примеру, если невозможно установить заключительный клинический диагноз заболевания, приведшего к смерти, если есть подозрение на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов, в случае материнской, детской смерти и т.д. Поэтому важно, чтобы все граждане регулярно проходили диспансеризацию и наблюдались у участкового врача.



— Виктор Николаевич, и все-таки за 42 года работы лично у вас появились какие-то поверья?



— Я человек верующий, поэтому без поверий и суеверий. Для меня умерший человек — это объект исследований, не больше. Правда, родственников и друзей я не вскрываю. Почему? Затрудняюсь ответить. В подобных ситуациях прошу коллег подменить меня. Многие из них поступают так же.

ОДНАКО!

Говорят, к патологоанатомам иногда приходят бабушки и просят собрать воду, которая стекала с покойного при омовении. Эту воду используют в заговорах от алкоголизма и пьянства.

Анекдот в тему

Есть четыре вида врачей.Одни ничего не умеют, но зато все знают. Это терапевты.





Вторые ничего не знают, зато все умеют. Это хирурги.



Третьи ничего не знают и ничего не умеют. Это психиатры.



И есть врачи, которые все знают и все умеют. Это патологоанатомы.





Но люди попадают к ним слишком поздно…