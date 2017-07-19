Говорят, что строить, лечить и учить у нас умеет каждый. Сегодня можно смело добавить: и фотографировать. Благодаря нынешнему уровню развития техники каждый сам себе и модель, и фотохудожник. А понятие «селфи» прочно обосновалось в нашем языке и в жизни. Хотя для многих оно, как выясняется, до сих пор служит символом нарциссизма и бездуховности современной молодежи, которой «заняться больше нечем, вот дурью и маются». Заслуживают ли люди, снимающие себя на телефон, таких далеко идущих выводов?

Всё дело в слове?



Пару лет назад в Уфе в честь годовщины Победы была запущена акция «Селфи с ветераном». Свое фото с участником Великой Отечественной войны нужно было выложить в соцсетях, снабдив интересными сведениями и историями из его жизни. Ну и набрать побольше лайков, конечно, куда же нынче без них? Акция задумывалась как патриотическая, призванная привлечь внимание молодежи к истории войны и подвигам нашего народа, побуждающая к личному знакомству и общению с ветеранами. Но у многих такая попытка подать историю в современной обработке вызвала весьма негативную реакцию. Причем больше всего их возмутила не сама идея акции, а модное словечко «селфи» применительно к столь серьезной теме.



— Совсем с ума посходили, — бурно возмущалась знакомая дама предпенсионного возраста. — Селфи с котиками, селфи в туалете, а теперь еще и селфи на фоне ветеранов? Это же участники войны, они за нас кровь проливали!



А что тут неуважительного, удивились ее собеседники. Просто организаторы акции пытаются говорить с подрастающим поколением на понятном им языке. Селфи — это всего лишь современный вид фото. У молодежи не принято ходить с фотоаппаратами, зато телефон, на который можно сделать снимок, всегда под рукой.



— Вот и назвали бы по-человечески: фотография с ветераном, — отрезала дама. — А то селфи, лайки. Тьфу!



Похожих мнений в интернете хватает — многие комментаторы назвали акцию бредовой и оскорбительной. «Поколение селфилитиков, чего еще от них ждать», — как выразился один из них, намекая на сходство модного увлечения с «неприличной» болезнью. Разделили возмущение и некоторые СМИ. Тем не менее акция успешно прошла по всей Башкирии, в ней приняло участие более 600 человек. При ближайшем рассмотрении большинство снимков с ветеранами оказалось вовсе не селфи, а самыми обычными фотографиями, по старинке сделанными кем-то третьим.



С тех пор в Уфе организовывалось немало молодежных селфи-конкурсов по самым разным поводам. Один из последних, июньский квест в честь Дня города, назывался «Уфа — любимый город». Участники должны были ежедневно выполнять задания на смекалку, чтобы догадаться, в каких именно местах города им следует сделать селфи. Ворчуны нашлись и тут. «Лучше бы вышли и мусор в любимом городе убрали, чем без устали свои физиономии щелкать», — комментирует Наталья из Уфы. Но ведь одно другому не мешает.



Жизнь ради лайков



Вообще-то противников селфи можно понять: отклонений в этой области хватает, а СМИ пишут о них охотно и много. Возмущающаяся ветеранской акцией дама ничуть не преувеличила, упомянув самоснимки в туалете в качестве молодежного тренда. У него даже название имеется — «туалетный лук». В соцсетях есть группы, где юные обладатели смартфонов на полном серьезе коллекционируют свои фото в туалетах самолетов, ресторанов, музеев, театров. На этом фоне другой модный тренд, «лифтолук», выглядит вполне респектабельным: запечатлеть себя в зеркалах лифтов умудрились даже некоторые известные политики и звезды сцены.



Список популярных разновидностей селфи бесконечен, и каждый жанр имеет своих горячих поклонников. Одни вполне трогательны, другие вызывают желание покрутить пальцем у виска. Релфи — селфи с любимым человеком, мамфи — с мамой, котелфи — с котом. Хелфи — фото собственной прически только что из салона, шуфис — своих ног в красивой обуви, белфи — того, что пониже спины…



Впрочем, все это достаточно безобидно, чего не скажешь об экстрим-селфи. Всего месяц назад в Янауле 16-летняя девушка получила сильнейший удар электротоком при попытке запечатлеть свой образ на крыше товарного вагона поезда. Она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.



И таких пострадавших только за прошедший год в стране набралось около ста. В стремлении сделать зрелищный снимок в опасной ситуации и заработать побольше лайков молодежь срывается с мостов и крыш, случайно простреливает себе головы, попадает в аварии и тонет в водоемах. Фантазия людей безгранична: уже есть пострадавшие от селфи с гранатой, с гадюкой, с медведем… Проблема стала настолько серьезной, что министерство внутренних дел выпустило памятку под названием «Делай безопасные селфи. Крутое селфи может стоить тебе жизни».



«Селфи признали психическим расстройством», «Селфи смертельно опасно для молодежи», — пестрит заголовками интернет. Неудивительно, что сегодня наиболее частые ассоциации с этим словом — неадекватный молодой человек, лезущий запечатлеть себя на шпиль высотки, или самовлюбленная девица, снимающая свою «пятую точку» по 100 раз на дню.



Но ведь селфи означает «снимок самого себя». Просто снимок.



Сам себе фотомодель



— Мама, а почему вы с папой всегда отдельно отдыхали? — с удивлением спросила как-то маленькая дочка, рассматривая старые отпускные фото. Я, признаться, не сразу поняла, что она имеет в виду. Вот я на фоне моря, муж на фоне гор… я в парке… он на экскурсии… Именно такой была участь всех отдыхающих до эпохи селфи. На три десятка одиночных снимков — один общий, причем кривой и не в фокусе: сосед по пляжу талантом явно не блистал. Впрочем, есть еще один, сделанный курортным фотографом и влетевший в копеечку. А знакомая и вовсе лишилась фотоаппарата, доверив его случайному прохожему: пока они с сестрой взбирались на какую-то достопримечательность, чтобы попозировать, того и след простыл.



То же самое с групповым фото. «Это наш отдел, но меня, к сожалению, нет, я как раз фотографировал. А здесь вся компания, кроме моего друга». Знакомая картина? К счастью, сегодня эта проблема легко решается: с помощью палки для селфи можно запечатлеть всю компанию целиком, а не частями.



— В телефоне куча снимков, но меня на них почти нет, — жалуется знакомая. — Муж не любитель фотографировать, каждый раз приходится его упрашивать, а дети еще толком не умеют. Похоже, мне нужна эта самая палка, чтоб ни от кого не зависеть. Вот только неловко как-то с ней ходить…



А недавно и вовсе появилось движение противников селфи: они называют себя антиселфистами. «Не понимаю, зачем вообще фотографироваться. Я за последние 15 лет всего один раз снялся — на паспорт», — заявляет один из них в интернете. Да и на здоровье, лишь бы оппонентов бить не начали. А то, глядишь, скоро будет опасно телефон на улице доставать.

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