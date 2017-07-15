На первом телевизионном конкурсе «Аленький цветочек» Ляйсан получила специальный приз жюри, совершенно очаровав суровых судей, а равно и зрителей своим умением, несмотря на нежный возраст, профессионально держаться на сцене и тем, что кроме несомненного певческого таланта она обладает даром приручать все мыслимые музыкальные инструменты, порхающие в ее маленьких руках, как бабочки.

Таланты из детсада



Когда состоялась ее встреча с эпосом, юная жительница деревни Новобайрамгулово многого не поняла: ей тогда всего-то пять лет исполнилось. Родители помогали брату его заучивать, чтобы дикцию улучшить, она все время крутилась рядышком. Ее отгоняли: не отвлекай брата, а вот бабушка к интересу внучки отнеслась серьезно. Объясняла, помогала заучивать понравившиеся места. В шесть лет Ляйсан знала наизусть 3,5 тысячи строк знаменитого произведения. Hа республиканский конкурс сказителей детей дошкольного возраста не брали, но перед напором девчушки не устояли: Ляйсан получила спецприз «Самый юный сказитель».



В апреле на муниципальном этапе конкурса сказителей она завоевала уже Гран-при. Ляйсан не просто читала, полностью вживаясь в образ, но и на курае играла, и на домбре. Целое театрализованное представление устроила. Такое, что даже искушенные зрители слезу утирали, грустили и радовались вместе с юным дарованием.



Одолеть йыуасу*



Ляйсан Золотарева, удивительно талантливая девчонка, оказалась еще и очень общительным человеком. Говорили с ней на чистейшем башкирском языке. Кстати, ее мама, Оксана Викторовна, несмотря на то, что отец у нее русский, сама на нем хорошо говорит. Понятное дело: она преподает в школе башкирский язык и литературу.



— Мне нравится все башкирское, — заявляет Ляйсан. — Все! Корот, курай. И, конечно, лошади. Правда, кроме запряженного коня ни на чем «лошадином» не каталась. И то умудрилась упасть. А так хочется верхом. Ах да, еще салма (суп из лапши) мне нравится.



— Неужели сама готовишь?



— Нет, мама. Сама пробовала один раз йыуасу испечь.

— Ну и как?

— У мамы лучше получается. Когда-нибудь и я научусь так же вкусно готовить.

— А что не нравится?

— Вязать. Но надо. Мама говорит, мне усидчивости не хватает.



Курай для Ляйсан



— Ладно, домбра, кубыз — это еще понятно, но курай! На нем же сложно играть. Да и мужской вид инструмента.

— Почему мужской? — не возмущается, а искренне удивляется девочка. — Мне нравится, вот и играю. Да и не сложно совсем.



— А какая самая любимая мелодия?



— «Сынрау торна», конечно. А любимый инструмент все-таки не курай, а домбра.



Поет, пляшет, на инструментах играет… Но впервые я ее увидела, когда она гимнастические упражнения делала на каком-то мероприятии. Ей, наверное, было года четыре. Будто гуттаперчевая, пластичная, органичная. Наконец-то довелось расспросить и про гимнастику.



— А меня папа научил. Он со мной много занимается. Учил и на курае играть, и на домбре, и на разные конкурсы со мной ездит. Мама тоже занимается. А еще бабушка. Это она меня читать научила.



Кстати, Дилара Игликова, ее бабушка — учитель башкирского языка и литературы с большим стажем, отмечена многими наградами.



Учалинская звёздочка



— А на сцену я вышла, когда уже стала большая, — продолжает рассказ Ляйсан. — Наверное, мне года четыре было. Мы с братом Артуром тогда вместе кавказский танец исполняли.



К девяти годам у этой девчушки сложилась уже богатая творческая биография. Первая победа случилась на «Учалинских звездочках». В шесть лет — первое место. В этом же возрасте завоевала второе место на республиканском конкурсе «Баик». В прошлом году ей досталось второе место на Всероссийском конкурсе «Волшебство звука» в номинации «Вокал». На межрегиональном конкурсе башкирской протяжной песни «¯зон кїй» Ляйсан в прошлом году стала третьей. Три листка бумаги занимает перечисление ее побед на разных конкурсах.



В финале республиканского вокального конкурса «Весенняя капель», который прошел в этом году в Дюртюлях, заняла первое место. Второе ей досталось на Всероссийском конкурсе «Одаренные дети России». Но если первый конкурс был вокальным, то второй — танцевальным. И вот спецприз на конкурсе «Аленький цветочек». Кстати, Ляйсан Золотарева является стипендиатом главы республики.



— У нее удивительная память. Она все схватывает на лету, поэтому частые поездки на различные конкурсы не особо отражаются на учебе, — рассказывает ее папа Ирек Нуретдинов.

— А платья для выступлений кто шьет? — интересуюсь я.



— Мама, иногда у кого-нибудь берем. А на последнее выступление тетя Фания сшила и денег даже не взяла. Спасибо ей. Якупова у нее фамилия, в деревне Яндыково живет.

Когда рядом семья



Ей интересно абсолютно все. Сама выучила индийский танец, у папы научилась играть еще и на гитаре. С семьей в прошлом году ездила на Всероссийский фестиваль бардовской песни в Калканово, просто посмотреть и послушать. Но вдруг заявила, что тоже хочет спеть. Стала призером. Была единственной участницей, которая выступила на башкирском языке.



С будущим Ляйсан не определилась, мечтает стать певицей или дизайнером. Она, кстати, неплохо рисует.



А я думала о том, что ей очень и очень повезло с семьей. Увы, в сельских школах сейчас перестали работать многие кружки, и талантливым сельским детишкам просто негде развивать свои способности. А ведь все дети талантливы, лишь бы были условия, чтобы раскрыться юным дарованиям.