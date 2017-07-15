Первенство России по ММА — смешанному боевому единоборству среди подростков —впервые пройдет в стране в октябре этого года. Местом его проведения выбрана Уфа.



О предстоящем событии и набирающем популярность виде спорта рассказывает президент Федерации ММА республики Руслан ЗАРИПОВ.

— Почему соревнования решено провести в Уфе?



— Первенство среди спортсменов 14 — 15 лет в стране пройдет впервые. Оргвопросы по его проведению мы обсудили с президентом Союза ММА России Федором Емельяненко во время чемпионата России по этому виду спорта в Ростове-на-Дону в мае нынешнего года. Положение о первенстве уже подписано, подготовка идет. Кстати, посвящено оно будет 100-летию образования ФСБ России.



Почему именно Уфа? Наверное, потому, что в нашей республике смешанное боевое единоборство динамично развивается, в него приходит все больше детей и подростков.



— Однажды после выступления Федора Емельяненко присутствовавший в зале Владимир Путин сказал, что это «очень жесткий вид спорта, но он не лишен благородства, уважения к сопернику». Но ведь во время уличных потасовок спортсмены зачастую наносят противникам непоправимый вред.

— Хороший спортсмен никогда не станет применять опасные удары во время уличных драк. Он будет максимально избегать этого. Ведь спорт — это в первую очередь воспитание человека. Слава богу, про такие ситуации слышать приходится редко. Но, конечно, все зависит от конкретного случая. Если, допустим, противник вооружен и представляет опасность для окружающих, жесткие приемы оправданны.



— Как воспринимают этот спорт ваши дочери? Не считают, что это зрелище не для девочек?



— Эльвина и Зарина не только смотрят, но и принимают активное участие в организации чемпионатов и первенств, которые наша федерация проводит в республике. Думаю, к работе, причем любой, детей нужно приучать с юных лет, чтобы они ценили вкус результата. А ММА они воспринимают спокойно. Этот спорт часто называют «бои без правил», однако правила в нем все-таки есть, и они четко регламентированы Союзом ММА России.



— Сейчас много говорят о патриотизме. Вопрос к вам как к руководителю общественной организации «Я патриот»: что, по вашему мнению, главное в воспитании детей?



— Я не сторонник того, чтобы искусственно «вкручивать», вбивать в умы какую-то жизненно важную мысль. Но есть несколько постулатов. Первый из них — человек должен любить свою семью, Родину, в том числе малую, уважать предков и их заслуги перед Отечеством. Во время поездок с семьей за пределы республики стараемся показать детям исторические места, музеи, памятники.



Возвращаясь с чемпионата России по ММА, куда мы ездили всей семьей, остановились в городе-герое Волгограде. Еще в школьные годы читали про Мамаев курган, возвышенность на правом берегу Волги, где шли ожесточенные бои. Рядом с братскими могилами, где покоятся 35 тысяч защитников Родины, чувствуешь, что душа твоя плачет. Мы хотели, чтобы дети прониклись теми событиями. Историю своей страны надо знать и бережно хранить, тогда у нас будет достойное будущее.



А еще нужно больше читать. Чтение развивает память, кругозор.

— А спортивная составляющая в воспитание входит?



— Если у ребенка есть желание заниматься спортом, нужно привести его в секцию. Он увидит, что это такое, почувствует себя в зале. Конечно, любовь к любому делу проявляется не сразу. Если ребенок хочет связать со спортом свою жизнь, нужно ему помогать и всегда быть рядом. Особенно важно подбадривать после неудачных выступлений, объяснять, что без поражений не бывает побед.



В спорте, кстати, тоже заложен патриотизм: выступая за свой район, город, республику, начинающий спортсмен невольно чувствует гордость за них.

Справка



ММА (от англ. Mixed Martial Arts), или смешанное боевое единоборство, представляет собой сочетание множества техник, школ и направлений — вольной борьбы, бокса, карате, кикбоксинга, дзюдо и других.



Бойцы выступают в своих весовых категориях. Одеты они в шорты, на руках специальные накладки с открытыми пальцами. Предусмотрены три раундапо пять минут, бой заканчивается добровольной сдачей, нокаутом или может быть остановлен судьей в случае явного преимущества одного из спортсменов.



Можно использовать удары руками и ногами, броски, захваты, болевые и удушающие приемы. Запрещаются укусы, удары в пах, горло, по затылку и позвоночнику, тычки в глаза, манипулирование мелкими суставами (например, пальцами рук), атаки пальцами ушей, рта, ноздрей с целью их разорвать.