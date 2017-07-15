Чем больше гонится человек за успехом, тем острее нуждается в теплоте и понимании — той самой жилетке, куда можно поплакаться. Делиться проблемами и заветными желаниями крайне важно с профессиональным и честным собеседником, а не с проходимцем, готовым вывернуть наизнанку ваши душу и кошелек.

Сила счастья



Уфимец Николай на тренинг личностного роста попал случайно. Сам он никуда расти не собирался, на занятия записался его друг, у которого в последний момент изменились планы. Молодой человек попытался вернуть деньги за оплаченный курс, но организаторы вместо этого посоветовали отправить на учебу кого-нибудь из знакомых.



— Ну я согласился, — рассказал Николай корреспонденту «РБ». — Слушайте, там с первого занятия такое началось: всех впускают, никого не выпускают, мощнейшее психологическое давление, вплоть до оскорблений. Мои попытки призвать к здравому смыслу закончились откровенными угрозами. Вышел, выдохнул и попытался забыть весь этот кошмар. Правда еще какое-то время оглядывался на улице. Никогда не видел ничего подобного: просто секта какая-то! Зашел на их сайт — там фотографии милых, улыбающихся людей и обещания решить любые проблемы.



Николай еще легко отделался. В прокуратуру периодически поступают заявления от людей, пострадавших от агрессивных действий организаторов психологических курсов. Есть, как утверждают психотерапевты, и жертвы, доведенные подобным самопознанием до самоубийства. Вот только доказать это, подчеркивают следователи, крайне сложно. Да и родственники потерпевших зачастую отказываются обращаться в правоохранительные органы, опасаясь преследований не всегда адекватных гуру.



По большому счету, нет ничего плохого в том, что люди стремятся стать чуточку успешнее в карьере и удачливее в личной жизни, считают психологи. Вопрос в том, кто ведет их к счастью: профессиональный психотерапевт, готовый помочь, или шарлатан, нацеленный лишь на обман и обогащение.



Религия «золотого тельца»



Игра на амбициях — лишь один из способов добровольного отъема денег у населения. Есть и другие, например, нажиться на чужой беде. Заманить растерявшегося, беспомощного человека в ловушку красивыми обещаниями не так уж сложно.



— Именно так действуют миссионеры церкви саентологов, которые любят работать в районах бедствий и катастроф, где население особенно нуждается в психологической поддержке, — говорит религиовед, директор общественного центра «ПроСвет» Вадим Розенфельд.— В регионах эти люди появляются под различными информационными поводами: проводят субботники, профилактические акции в разгар эпидемии гриппа. Знакомятся, втираются в доверие, обещают решить все жизненные проблемы и шаг за шагом выводят из привычной жизни. А когда человек остается в замкнутой группе, начинается психологическая атака и постоянное вытягивание денег. По приблизительным подсчетам, за последние несколько лет церковь саентологов вывела из российского оборота около трех миллиардов долларов.



Недавно в Уфе стартовала масштабная акция этой церкви «Тур доброй воли». Началась она с посадки деревьев в парке Лесоводов, после которой организаторы предложили людям, оказавшимся в трудной ситуации, психологическую помощь. А затем разместили на страничке в соцсети благодарные отзывы горожан. Казалось бы, что тут плохого? Однако столичные ученые и представители общественности с первых дней забили тревогу. И даже собрали пресс-конференцию, чтобы предупредить: миссионеры, действующие в самых разных направлениях, в том числе и через тренинговые центры, не так безобидны, как кажутся.



— Задача у них одна — атомизировать российское общество, разложив на составные части и создав группы, управляемые местными гуру, а затем предлагать полностью разобщенной аудитории свои идеи. Чтобы в конечном итоге лишить людей не только денег, но и психологического здоровья, — резюмирует старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Рамиль Рахимов.



По словам ученого, проблема в том, что в целом запрета на церковь саентологов в России нет. Хотя в некоторых регионах ее деятельность все же запрещена решениями судов, как и отдельные направления, методы работы и даже литература, признанная экстремистской. В 2004 году Верховный суд республики принял решение о ликвидации одной из общественных организаций саентологов — центра «Дианетика».



Старый да малый



Несмотря на частичные запреты, подчеркивают религиоведы, Уфа для саентологов — настоящая земля обетованная. Неслучайно именно с нее начался большой уральский «Тур доброй воли».



— Действуют миссионеры смело и открыто: беспрепятственно раздают людям листовки, участвуют в больших мероприятиях, например, в гражданском форуме, прошедшем недавно в Конгресс-холле, — замечает Вадим Розенфельд. — А все потому, что сектантский вопрос в Уфе игнорируется, а люди демонстрируют в нем полную безграмотность.



Из всех жителей, по твердому убеждению ученых, миссионеров особенно привлекают пожилые люди и молодежь. Первые — как особенно доверчивая и наиболее податливая аудитория, вторые — для пополнения резерва.



— Это не может не беспокоить, — подчеркивает заведующая кафедрой всеобщей истории и культурного наследия Башгоспедуниверситета Гюльнара Обыденнова. — Как бы то ни было, одними запретами проблему не решишь, особенно в период смены нравственных ориентиров и активного вовлечения религии в жизнь общества. Выход один — уделять больше внимание просвещению — в первую очередь молодых людей. Из-за слабой психоустойчивости склонить их к сотрудничеству довольно просто.



По мнению профессора Обыденновой, учить детей религиозной безопасности надо со школьной скамьи, активнее используя курс основ религиозных культур и светской этики. Но делать это грамотно, предварительно обучив самих педагогов.

Компетентно

Павел Быков, психолог:

— Есть несколько признаков, по которым можно определить, хотят человеку помочь или нажиться на нем. Если вам предлагают пройти бесплатное обследование, чтобы оценить себя, это уловка.





Любая психодиагностика стоит денег, ни один уважающий себя специалист не будет делать это бесплатно.Еще один тревожный момент: призывы ваших учителей отказаться от услуг традиционного здравоохранения и образования. Человека специально выводят из социума, чтобы легче было манипулировать им. Насторожить должны и попытки пропагандировать культ наставника, а сами занятия — объявлять единственно верным путем к достижению цели.Подозрительны также любая категоричность и уже тем более агрессия, которую никогда не позволит себе настоящий профессионал.





Кстати



С 2013 года для оказания психологической помощи в Башкирии работает единый телефон доверия 8-800-7000-183. По этому номеру в любое время суток могут бесплатно позвонить все, кто попал в трудную жизненную ситуацию и нуждается в экстренной поддержке.