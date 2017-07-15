Приоритеты населения не изменились: львиную долю заявок по-прежнему составляют дорожные проекты (в первую очередь ремонт дорожного покрытия и околодорожной территории), благоустройство парков, скверов, детских площадок, вопросы водоснабжения, развитие культуры и сохранение культурного наследия. Впрочем, есть и заявки на монтаж уличного освещения и утилизацию бытовых отходов, благоустройство родников. Однако есть нюансы.

— Если в первый год работы программы лидировали проекты по строительству и благоустройству дорог, то сейчас больше всего заявок поступило на ремонт образовательных учреждений, — сообщил руководитель центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Академии наук Ильдар Нуртдинов.



И это не единственные изменения в умонастроениях населения. Недавно в режиме республиканской конференции (в ней участвовали все города и районы) прошло заседание рабочей группы по развитию механизмов инициативного бюджетирования в регионе. Премьер-министр республиканского правительства Рустэм Марданов отметил, что год назад в обсуждении актуальных проблем и последующем формировании проектов приняли участие около 200 тысяч жителей Башкортостана, в нынешнем — уже 450 тысяч. То есть активность населения растет. Однако есть и тревожные звоночки. Если в городах люди достаточно охотно вкладываются в те или иные проекты, то на селе денежное участие сокращается. Приходится раскачивать спонсоров. Ведь для большинства сельчан три-четыре тысячи рублей — весьма солидная сумма. Поэтому муниципалитеты вынуждены корректировать размеры денежных вливаний в пользу местных меценатов.



Еще одна болевая точка городов и крупных сел — необходимость приглашать на обсуждение проекта не менее 10 процентов населения. Если в населенном пункте живет несколько десятков тысяч человек, подобное мероприятие сложно провести даже технически — где найти помещение для большого количества людей? Премьер-министр пообещал подумать над решением этой проблемы.



В целом реализация программы признана успешной. Начиная с нынешнего года она будет развиваться в более широком формате: помимо 300-миллионного транша, который направят на развитие объектов социальной инфраструктуры, из бюджета региона выделят 200 миллионов на ремонт дворовых территорий. Пока только в Уфе. Но если все сложится удачно, уфимский опыт станут транслировать на другие муниципалитеты. Как и прежде, средства будут выделяться на принципах инициативного бюджетирования. То есть помимо регионального бюджета в это начинание вложатся рублем городской бюджет и население.



По завершении заседания рабочей группы Рустэм Марданов попросил глав администраций скорее начать подготовку к ППМИ-2018. Это позволит избежать задержек, связанных с получением результатов экспертиз.

Цифры и факты

В 2017 году в рамках реализации ППМИ: