Естественный прирост и миграция населения в республике по итогам пяти месяцев года оказались в минусе, сообщает Башкортостанстат.





За январь — май на свет появилось 20 тысяч 100 детей, а умерло за это же время 21 тысяча 716 человек. Убыль составила 1 тысячу 616 человек. Хуже всего в этом плане обстояло дело в Бураевском, Бакалинском и Ермекеевском районах. Положение не спасали даже такие благополучные территории, как Бурзянский и Уфимский районы, города Туймазы и Нефтекамск. Напомним, что за аналогичный период минувшего года в республике был прирост в 607 человек.



Миграционная убыль в январе — мае составила 3 тыс. 4 человека. Справедливости ради заметим, что в прошлом году за это же время разница между покинувшими республику и прибывшими в нее была еще больше — 4 тыс. 592 человека.



Продолжали привлекать людей «пригородные» Уфимский, Иглинский и Стерлитамакский районы, а также Уфа. Наибольший же отток был из Стерлитамака, Баймакского, Ишимбайского и Мелеузовского районов.