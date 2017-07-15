#Башкирия-Экономика - Карты сброшены,
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18.07.17 19:31
На Башкирию надвигается шквалистый ветер
18.07.17 19:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
18.07.17 16:03
В Башкирии благодаря дополнительной поддержке родится 700 детей
18.07.17 15:08
В Башкирии погиб шестилетний пастушок
18.07.17 13:08
В Кумертау будущий резидент ТОСЭР готовится добывать уголь
18.07.17 13:00
В Калтасах полиция задержала грабителя
18.07.17 12:54
Республика списала «Химпрому» долги
18.07.17 12:37
Экс-президент «Башнефти» Александр Корсик выдвинут в совет директоров «Транснефти»
18.07.17 12:27
В Уфе очистят лес на пересечении Российской и Трамвайной
18.07.17 11:38
Ирек Ялалов поручил придать столичный статус площади Двух фонтанов
18.07.17 11:14
«Вафельная» разметка завоёвывает уфимские перекрёстки
18.07.17 11:12
У Ирека Ялалова новый заместитель
18.07.17 11:11
Житель Баймакского района позарился на куртку знакомого
18.07.17 11:00
В Башкирии отдыхающий погиб под «грибком»
17.07.17 18:19
Житель Иглинского района с топором в руках угрожал убить даму сердца, её мать и сестру
17.07.17 18:04
Житель Нефтекамска ограбил собственную мать
17.07.17 17:53
В Бирске неизвестный украл телефон из детской коляски
17.07.17 17:07
Почта России «заморозит» тарифы на доставку местных газет и журналов
17.07.17 15:40
В Башкирии за выходные утонули четверо пьяных мужчин
17.07.17 15:38
В Белорецком районе мужчина погиб под колёсами трактора
17.07.17 15:27
В Уфе из горящей многоэтажки эвакуировали 28 человек
17.07.17 15:26
В Уфе спасатели вытащили из заброшенного погреба щенка
17.07.17 15:02
Баймак получил в подарок батыра и коня
17.07.17 14:46
Башкортостан вышел на третье место в России по урожайности тепличных овощей
17.07.17 14:27
В Уфе председатель четырёх ЖСК незаконно привлек деньги дольщиков
17.07.17 12:31
В Башкирии с начала года построили 1 миллион «квадратов» жилья
17.07.17 12:29
В Уфе состоится модный показ для пожилых
17.07.17 12:21
Вот и лето пришло…
17.07.17 11:45
В Уфе зарегистрировано более 300 новых носителей ВИЧ
17.07.17 11:44
В двух районах Уфы отключат воду
17.07.17 11:42
Хоккеисты нефтекамского «Тороса» начали подготовку к новому сезону
17.07.17 11:33
В Башкирии создают Фонд развития промышленности
17.07.17 11:18
Башкирия стала 13-й в рейтинге счастья
17.07.17 11:03
Назначен новый руководитель республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству
17.07.17 10:42
«Салават Юлаев» уехал в Финляндию
17.07.17 10:31
Футболисты «Уфы» начали чемпионат страны с победы
16.07.17 21:11
В Башкирии учителя - словесники получат премии правительства
16.07.17 20:56
Лучший пчеловод республики живёт в Ишимбайском районе
16.07.17 20:29
В реке Уршак обнаружено тело утонувшего ребёнка
16.07.17 19:46
В Башкирии дед за рулём мотоцикла погубил внучку
16.07.17 18:50
В Башкирии пенсионера ограбили в день рождения
16.07.17 17:54
В Уфе под колёсами "восьмёрки" погиб пешеход
16.07.17 11:37
В Уфе танцевали дети всей страны
15.07.17 20:48
Победители республиканского этапа игры "Защитники, вперед!" отправились в "Орлёнок"
15.07.17 19:49
Рустэм Хамитов дал старт велопараду I BIKE UFA
15.07.17 13:13
В Чишминском районе погибли двое пассажиров мотоцикла
15.07.17 12:17
В Балтачевском районе погибла пассажирка Volkswagen Polo
15.07.17 09:22
Уфимец откопал оружие, спрятанное 20 лет назад. И сел
15.07.17 08:59
Житель Бирского района погиб, врезавшись на мопеде в иномарку
15.07.17 08:51
В Уфе дорожная организация задолжала сотрудникам 14 миллионов рублей
15.07.17 00:21
В Стерлитамакском районе открыты два моста
14.07.17 14:51
В Башкирии под блокировку попали сайты по продаже электроудочек
14.07.17 13:36
В Агидели суд дисквалифицировал директора предприятия за невыплату зарплаты
14.07.17 13:29
В Николо-Березовке горели три дома
14.07.17 13:24
На улицы Севастополя вышли нефтекамские автобусы
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