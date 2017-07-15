Про влияние на российский рынок встречи Путина и Трампа одно могу сказать точно — хуже не стало. В отсутствии серьезных договоренностей по вопросам санкций прочие все — Украина, Сирия, безопасность киберпространства инвесторов — не впечатлили. Главное, впрочем, и не расстроили. Рынок продолжил следование за нефтью и риторикой монетарных властей, а политики взяли паузу «на формирование мнений».





Что, возможно, и к лучшему, учитывая появление сообщений о поддержке администрацией Белого дома новых санкций, принятых американским Конгрессом. Если я правильно понимаю, то иллюзий относительно президента Америки, доброго и способного вспять вернуть год 2014-й, можно более не питать, или, говоря фигурально, отныне крапленые карты сброшены, и пришло время открытой игры.



Между тем, нефть возвращается к справедливым оценкам (в район $50), на фоне данных по коммерческим запасам углеводородов в США (-7,6 млн баррелей) и прогнозу по уровню добычи от EIA, согласно которому, в 2018-м ее уровень составит 9,9 млн баррелей, что ниже июньской оценки минэнерго в 10,01 миллиона.



Без сомнений, это поддержало и рубль. Минимумы недели в 61 рубль за доллар и 70 за евро, быстро выкупили, закрыв рынок на отметках 59,2 и 67,8 соответственно. Помогло и заявление минэкономразвития, ранее настаивавшего на слабом рубле, а потом вдруг обнаружившего «новый цикл роста экономики, характеризуемый низкой инфляций». При этом рынок кредитования был министерством оценен как ныне проходящий по дну, с хорошими предпосылками для роста активности банков уже нынешней осенью.



Одновременно с тем глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила об удвоении прибыли российских банков за первые шесть месяцев года — до 770 млрд рублей.



Ну, а кому из инвесторов и этого показалось мало, в точности бы успокоились данными по размещению двух последних выпусков облигаций федерального займа на 30 млрд рублей при совокупном спросе в 60 миллиардов.



Тем временем основной интерес глобальных площадок был по-прежнему обращен на доллар США в связи с его многомесячным уже падением относительно мировых валют. Увы, но ни выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен, ни данные американской статистики развернуть динамику не сумели.



И проблема здесь в том, что какие бы ни были ожидания по инфляции или сколько бы ни наращивала ФРС процентные ставки, со стороны инвесторов нет доверия к главному институту американской власти — президентскому.



Пробный шар импичмента, брошенный демократами на прошлой неделе, очередная и, разумеется, не последняя попытка противников Трампа его устранить. Хотя серьезность их оснований, доводов и аргументации оставляет пока желать лучшего, как знать, не «поможет» ли им со временем сам президент.



Кстати, в отличие от большинства экспертов, ждущих от импичмента рецессии и краха рынков, я более оптимистичен. Ведь новым главой Белого дома в этом случае становится нынешний вице-президент Пенс, человек ратующий за свободную торговлю и интересы бизнеса отнюдь не меньше Дональда Трампа, но в отличие от него имеющий кредит доверия как от обеих партий, так и от американского общества в целом.