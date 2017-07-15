Селянам нынче нелегко, с какой стороны ни посмотри. Весна задержалась, и на посев они вышли на три недели позже. Но в итоге справились, отсеялись в срок.



Сейчас же погода мешает заготовке кормов. Если год назад сенокос стартовал уже к концу первой декады июня, то нынче на поля удалось заехать только к концу третьей декады, да и то не везде. В итоге сена к середине июля заготовили всего пятую часть от плана, сенажа — 70 процентов, отмечают в минсельхозе. Это лишь восемь кормовых единиц на одну корову, а нужно в четыре раза больше.



Риск голодной зимовки скота велик, как никогда, в последние годы, признают эксперты. Неспроста наряду с оптимистическим сценарием, по которому планируется припасти 33 центнера кормоединиц, у минсельхоза есть и пессимистический — 15 центнеров.

Месяц-мокрец



Паники в селе еще нет, но к нетрадиционным способам там уже прибегают. Так, в одном из районов решили просить хорошей погоды у высших сил. Рай-администрация даже попросила нефтяников выделить вертолет, чтобы облететь окрестности и совершить богослужение. У такой инициативы нашлись как критики, так и защитники. Последние, к примеру, вспомнили, что коммунисты во время войны облетали Москву со святой иконой и молитвами о спасении от фашистов.



Впрочем, на бога надейся, но и сам работать не забывай. Несмотря на прохудившиеся небеса, селяне продолжают набивать траншеи сенажом. Вести с кормовых дворов хозяйств поступают в минсельхоз, как сводки с фронта. И кормоединицы в сводной таблице каждый день прибывают.



— У нас немного другой подход к кормозаготовкам, — говорит министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Нужны не просто объемы, а обменная энергия и переваримый протеин в них. Если мы хотим получать хорошие надои и привесы, то необходимо качество кормов. А для этого важны сроки уборки.



Вот со сроками как раз и проблема. Многие травы цветут, и задержка с сенокосом с каждым днем снижает в них питательные вещества. Самый яркий пример — козлятник, посевы которого доминируют в республике. Погода позволила лишь наполовину заготовить эту траву в срок.



Однако есть другая популярная культура — люцерна, напоминают специалисты. Ее в регионе 193 тыс. гектаров, она только начинает цвести. Поэтому погожие деньки наступили вовремя, считает министр, можно пополнить запасы хорошим и, главное, качественным кормом.



Самое критическое положение складывается с сеном. Его заготовлено четверть от нужных объемов, наверстать упущенное до осени будет сложно. Из-за дождей большая часть многолетних трав пошла на сенаж, признают эксперты. Но есть еще луговые травы. Они, как отметил Ильшат Фазрахманов, сохнут быстрее, поэтому скорость заготовки сена будет выше. Так что объемы сена еще вырастут, констатируют в минсельхозе.



Мокрая погода вредит и материально, и финансово. Хозяйства, получившие субсидии от государства, подписали соглашение с целевыми показателями надоев, привесов и сбора зерна.

Если они не смогут собрать и надоить обещанного, многим придется вернуть деньги назад. Боимся, на некоторых хозяйствах это может поставить крест. Конечно, все еще может измениться, и аграрии выберутся из трудного положения, но ситуация действительно сложная.



Помочь некоторым может объявленное в 13 районах чрезвычайное положение. Задокументированный форс-мажор можно будет представить как оправдательное обстоятельство, считают наши эксперты. Впрочем, если это оговорено в соглашениях.



Оптимизм в крови



Один из 13 «чрезвычайных» районов — Кармаскалинский, где дожди превратили некоторые поля в рисовые чеки. Начальник управления сельского хозяйства района Амир Булатов изучал погодную карту, когда мы зашли к нему.



— Любимое мое занятие, — находит он в себе силы шутить. — Разные сайты смотрю, разные прогнозы они дают. Вот один обещает десять дней без дождей и жару выше 30 градусов, на него и станем молиться.



По словам Булатова, при негативном сценарии сено оставят для телят, а для коров припасут больше сенажа. Уже сегодня в районе заготовлено его более 60 процентов к плану. А еще будут силос и зерно на фураж. Амир Булатов остается оптимистом, прогнозируя заготовку кормов в среднем по району (вместе с частным подворьем) не ниже 24 центнеров кормоединиц. Крупные же хозяйства, на которых и держится основное поголовье, планируют запастись по 32 кормоединицы. Хозяйство «Шаймуратово», к примеру, план по сенажу уже перевыполнило. Близки к этому «Артемида», «Буляк» и «Агрострой».



Не будет проблем и с техникой для заготовки кормов, считает начальник управления сельского хозяйства Кармаскалинского района. Проверить его слова мы отправились в хозяйство «Буляк». Погожие минуты здешние аграрии использовали с максимальной выгодой: сразу два комбайна убирали люцерновое поле, а сосчитать количество техники, отвозившей к траншеям скошенную траву, мы так и не смогли — сбились.



— У нас каждый год чрезвычайный — то засуха, то потоп, — говорит замдиректора хозяйства Азамат Мухаметьянов. — Ссылаться на погоду — удел лентяев, мы же работаем. Корма в зимовку будут, обещаю.



Спокоен и механизатор Сергей Иванов. Неоднократный призер районных конкурсов лучших работников, он и дома держит много скота — восемь бычков, десять свиней. С кормами помогает родное хозяйство, еще и на стороне, где подешевле, он покупает. Поэтому и не нервничает из-за погоды — уверен, будет, чем откормить домашний скот.



Нам бы каждый год такую погоду



А в Куюргазинском районе и вовсе оказались рады нынешним природным катаклизмам.



— Семь лет у нас была засуха, а нынешние озимые мы прошлой осенью сеяли в прокаленную почву. Из принципа: завтра война, но сегодня сей, — говорит председатель СПК имени Кирова Рамиль Тукаев. — И не надеялись, что весной всходы будут, а дожди дали надежду. Так что такие катаклизмы мы приветствуем.



В полях, где еще в прошлом году суховей носил тучи пыли, сегодня травы по плечи. Мощная косилка укладывает ее в высокие валки. На жарком солнце она подсыхает быстро: вечером скосили — на следующий день уже лежит на сеновале.



Специально заехали на ближайшую ферму — на кормовом дворе уже стоят два огромных омета.



— Моим родителям сегодня из хозяйства привезли домой тракторную телегу с сеном, нужно будет после работы помочь убрать под крышу, — говорит водитель Рустем Ишбердин.



— У нас как при социализме — сено привозят домой, зерно тоннами можно выписать, — подтверждает комбайнер Рустам Исмагилов. — Только работай, не ленись.



Впрочем, картина будет неполной, если не сказать и о проблемах. Сырая погода тоже подпортила урожай кировчанам: когда рожь опылялась, ливни не дали произойти этому в полной мере. Поэтому, несмотря на внешне отличное поле, половина колоса оказалась пустой.



Есть и экономические трудности. В прошлые засушливые годы куюргазинцы сеяли много подсолнечника — он был выгоднее зерна. В этом году многие стали пересматривать структуру полей, сеять больше других культур.



— Трудимся, стараемся в надежде: вот завтра уже точно станет легче, — делится сокровенным Рамиль Тукаев. — А нет, государство меняет правила игры уже во время игры. Я понимаю, что внешняя обстановка влияет, но якобы из-за помощи отечественным овощеводам страдает производство подсолнечного масла, а у нас цены на семечки упали вдвое. Надеялись на одно, строили планы, в итоге нужно ремни затягивать, а планы отложить.



Но долго «быть в печали» председатель не умеет. Буквально через минуту он уже рассказывает о том, какие замечательные люди трудятся в хозяйстве. Такие замечательные, что любые трудности с ними нипочем. И заражаешься от него этим оптимизмом. Кажется, плохая погода — это не про нас, а наши хозяйства к зиме подготовятся хорошо.

Компетентно





Вакиль ШИРИЕВ,

директор Башкирского НИИ сельского хозяйства:

— Сено в июне и начале июля готовить было сложно. Осадки на скошенные травы и длительное просушивание зеленой массы в валках неизбежно приводят к большим потерям — можно недобрать до половины. Поэтому мы пропагандируем приготовление так называемого «провяленного силоса» из растений многолетних трав.



Суть метода в провяливании зеленой массы до влажности 65% и содержании сухого вещества 40%. В основе консервирования лежит не «физиологическая сухость» растений, а запуск процесса молочнокислого брожения. Этого вполне хватает для надежного хранения корма.