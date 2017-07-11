Всего полтора месяца осталось до старта нового хоккейного сезона. Мгновенно пролетевший отпуск, медосмотр — и вот хоккеисты «Салавата Юлаева» вновь на льду «Уфа-арены».

Мы уже писали о тех серьезных изменениях, которые произошли весной и летом в уфимском хоккейном клубе. Тем не менее юлаевцы продолжают укреплять ряды, причем во всех линиях. Так, в команде наряду с Андреем Каревым из «Нефтехимика» появился еще один новый голкипер, им стал канадец Бен Скривенс. В прошлом сезоне он выступал за минское «Динамо». По отзывам местных болельщиков, Бен удачно сыграл в регулярном чемпионате, однако, не очень уверенно — в плей-офф. Интересно, что вызвавший в прошлом сезоне немало критических замечаний юлаевский вратарь Никлас Сведберг нашел себя в НХЛ, заключив двусторонний контракт с «Миннесотой».



Кстати, о вратарях и НХЛ. За океаном произошло примечательное для «СЮ» событие. На драфте новичков Национальной хоккейной лиги воспитанник юлаевской спортшколы голкипер Даниил Тарасов был выбран клубом «Коламбус» под общим 86-м номером. У Даниила еще два года контракта с Уфой, новый сезон молодой голкипер начнет, видимо, в молодежной команде «Толпар».



«Помогла» уфимцам финансовая яма, в которой в межсезонье оказался такой респектабельный клуб, как московское «Динамо». В столичном клубе не смогли вовремя погасить задолженности по зарплате, и игроки получили полное право искать себе новую работу. Двое из них выбрали «Салават Юлаев», новичками стали нападающие Денис Кокарев и Артем Федоров. Оба отличились в прошлом сезоне неплохой результативностью, посмотрим, как они проявят себя в Уфе. Перешел в «СЮ» и 21-летний форвард Илья Баранов, ранее игравший за «Динамо» из Балашихи.



И, наконец, в команде появился еще один опытный защитник — Григорий Панин. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА, в плей-офф схлопотал дисквалификацию, которая автоматически распространяется и на новый чемпионат. Так что в восьми стартовых матчах Панина на льду болельщики «СЮ» увидеть не смогут.



Генеральный менеджер команды Леонид Вайсфельд поделился своими впечатлениями от первых тренировок игроков:



— Из новичков разочаровать меня пока точно никто не успел. То, что у нас в результате трансфертной кампании получилось на бумаге, мне нравится. Как будет в реальности, посмотрим. Лед покажет.



Пока осторожен в прогнозах новый главный тренер «СЮ» Эркка Вестерлунд. Подчеркивая значение Уфы как одного из крупнейших хоккейных центров России и рассчитывая на максимальный результат, он, вместе с тем, заявил, что на первом этапе для нас главная задача — выход в плей-офф.



Проведя несколько дней в Уфе, юлаевцы отправились на две недели в Финляндию, где

26 июля сыграют контрольный матч с челябинским «Трактором». Затем уфимцы переедут в Нижний Новгород, там с 1 по 7 августа пройдет Кубок губернатора Нижегородской области. Соперниками «СЮ» станут местные торпедовцы, «Ак Барс», «Автомобилист», «Спартак» и новокузнецкий «Металлург».



Из Нижнего Новгорода юлаевцы вернутся в Уфу, здесь с 15 по 18 августа пройдет еще один традиционный турнир — Кубок Республики Башкортостан. Для участия в нем приедут владивостокский «Адмирал», нижнекамский «Нефтехимик» и тольяттинская «Лада».



А уже 21-го команды КХЛ стартуют в регулярном чемпионате.