«Аварию в душе» художник написал после ДТП, когда ему было тяжело как никогда.

«Аварию в душе» художник написал после ДТП, когда ему было тяжело как никогда.

На открытие этой выставки в галерее «Урал» мы попали, можно сказать, случайно. Сначала был звонок из Детского фонда: зампредседателя республиканского отделения Хамида Шулепова сообщила, что автор картин — выпускник детдома, живописи никогда не учился, но очень интересный человек и художник. Вот именно человек нас, пожалуй, вначале и привлек, поскольку часто слышишь о детдомовцах совсем другое — спился, оказался на улице, попал в тюрьму.

Сам такой



В отличие от своих неудавшихся собратьев, Минияр Аминов в жизни состоялся. Вначале, конечно, судьба показала ему козью морду: в пять лет мать внезапно умерла, а отца не было. Воспитывали его в знаменитом детском доме № 1 имени Шагита Худайбердина в Уфе.



— Кормили хорошо, — вспоминает Минияр. — Однако «дедовщина» тогда в детдоме была. А еще, помню, постоянно помогал Детский фонд: привозили велосипеды, игрушки. В принципе, мне там нравилось.



Выпустившись, парень получил профессию сварщика. Обосновался в Стерлитамаке, устроился на работу, женился. Одно было плохо — бог не давал детей. И тогда пара решила усыновить ребенка.



— Многие говорили: зачем тебе это надо, гены будут плохие, — рассказывает Минияр. — А я им в ответ: «Я сам такой, из детдома».



В общем, поехали Аминовы в Белорецк в Дом ребенка и вернулись с трехлетней Ангелиной. Сейчас девочке уже исполнилось пять, и все у Аминовых в порядке. Единственная неприятность — Минияр недавно потерял работу: в организации, где он трудился, прошло сокращение.



— Что ж, в другое место буду устраиваться, — не теряет оптимизма он.



Друг через подъезд



Ну а теперь о картинах. Скажем сразу: необычно в них все. Потому что пишет их Минияр не так, как положено, как учат в академических заведениях, а так, как считает нужным. Мало того, у каждой картины есть обратная сторона, где автор объясняет ее суть в стихах. Правда, заставлять посетителей переворачивать картины автор не стал, а просто перенес тексты на бумагу и прикрепил листки к работам.



— Каждый понимает картину по-своему, и я хотел пояснить словами, что же я имел в виду, — говорит автор.



Отправной точкой для создания картины может быть любая ситуация, а живопись — просто способ выразить по этому поводу свои эмоции и чувства, отмечает Минияр. Названия говорят сами за себя. «Авария в душе» создана пять лет назад, когда художник попал в ДТП и ему было тяжело как никогда. «Гнев» — после ссоры с женой, когда они оба кипели, и вдруг подошел ребенок и сказал: «Каля-баля». «Квартира № 17» — это, понятно, о доме родном, который как спасение, «Осень» — о том, что душа оживает в сезон желтых листьев и плачущего дождя.



Подходим к картине, называющейся «Слон», и художник вдруг говорит, что изобразил здесь своего друга, который когда-то был чемпионом по боксу. А потом жизнь отбросила его на обочину, и стоять охранником и наблюдать, как твои бывшие товарищи подъезжают на джипах, было невмоготу. Гордого нищего из него не вышло, человек сломался, запил. И состояние его как нельзя лучше отражает запущенный подъезд с облезлыми исписанными стенами и валяющимися бутылками, когда-то знавший лучшие времена. Но, как и в душе бывшего спортсмена, есть здесь ярко освещенный уголок с высоким окном и свежепокрашенной батареей, возле которой стоят домашние тапки.



Соучастие в судьбе



Картины для Минияра — просто хобби, хотя после выпуска из детдома он пытался поступить в училище искусств. Но не хватило образования — художественных школ он, понятное дело, не кончал, да и работ к тому времени было мало. Тем не менее мечту свою не забыл, продолжал писать. Теперь картин уже хватает на полноценную выставку.



На плакатах в галерее он значится под творческим псевдонимом — Маззал Амин. Ну, Амин — это понятно, от фамилии. Но откуда взялся Маззал?



— Пришел ко мне как-то друг, — объясняет художник. — Заикнулся я про выставку, а он говорит: «Минияр Аминов — это незвучно, придумай себе покруче имя». А я как раз картину писал, то есть мазал. Вот, думаю, пусть и будет Маззал.



Помог организовать персональную выставку все тот же Детский фонд.



— У нас есть программа «Соучастие в судьбе», — поясняет председатель республиканского отделения организации Нина Федянина. — Стараемся следить за тем, как устраивают жизнь выпускники детдомов, берем их на общественное попечительство. К сожалению, не у всех дорога оказывается ровной. Но есть и такие, кто выучился, получил жилье, создал семью. У Минияра судьба была непростой, но он стал достойным человеком. И когда попросил помочь с организацией выставки, мы пошли ему навстречу. Спасибо и руководству галереи «Урал», предоставившей самодеятельному художнику свои залы.



От лица фонда Нина Федянина вручила Минияру забавного медвежонка и несколько вещичек для Ангелины. Художник был так этим тронут, что так и обнимал мишку до конца церемонии.