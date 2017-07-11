Десятикласснику первой городской школы Фанилю Афлятунову из Баймака через год определяться с выбором профессии. Рассматривает он технические вузы. Серьезное увлечение физикой, алгеброй и черчением, уверен он, позволит ему поступить на бюджетной основе.

Полёт «мухи» и прогулки на трицикле



Шестнадцатилетний Фаниль старается во всем быть примером для своих сестренки-пятиклассницы Найли и братишки-дошкольника Ямиля. Ударник в учебе, староста в классе, заядлый КВН-щик, талантливый танцор, перечисляет достоинства парня его классный руководитель Диля Аткина. Последние четыре года юноша серьезно увлекается моделированием.



— Всегда хотел узнать «нутро» автомобиля, при каждом удобном случае разбирал и собирал сломанные механизмы, — говорит Фаниль. — В шестом классе записался в кружок. Помню, как радовался самой первой своей «мухе». Это простейшая модель вертолета, с нее все начинают в авиамоделировании. Здесь главное — соблюсти баланс. Лопасти должны быть одинакового веса, чтобы состоялся полет.



В прошлом году Фаниль создал электровелосипед, который движется за счет двигателя шуруповерта. На республиканском слете юных техников, конструкторов и изобретателей «Технопарк юных» он тогда занял третье место. В этом году на суд жюри представил трицикл и поднялся на ступеньку выше.



— Опыта набрался, — улыбается юноша. — Трицикл собрал за два месяца. Сначала сделал чертеж на бумаге. Рассчитал, что и сколько всего понадобится. Профильные трубы подходящих размеров и диаметров нашел дома. Спонсоры помогли краской, болтами и гайками. Бензопилу «Дружба», двигатель которой обеспечивает движение трицикла, подарил ветеран Великой Отечественной войны Ишбулды-олотай Сабитов. Самым сложным, кстати, было установить и настроить именно двигатель. Сумел. Трехколесный аппарат ездит.



Сейчас задумал собрать что-то подобное картингу. Но пока все упирается в материалы. Даже для простейшей гоночной машины понадобятся профили, двигатель, колеса.



В шаговой доступности



Творит Фаниль в стенах родной школы. Здесь девять лет назад станция юных техников открыла лабораторию авиамоделирования. Посещают ее около шестидесяти ребят, самые младшие — шестиклассники. Они собирают радиоуправляемые модели и познают основы аэродинамики.



— Для большего охвата детей занятия проходят в шаговой доступности, — говорит директор СЮТ Разиля Гафарова. — Во всех городских школах работают электромонтажные лаборатории, куда приходят те, кто интересуется механикой, автоматикой и электроникой. Ребята занимаются инженерным проектированием, изучают теорию и алгоритм решения изобретательских задач. О программах по машиностроению «КОМПАС» и AutoCAD они узнают в лабораториях моделирования и проектирования.



При Первоиткуловской школе в лаборатории робототехники сельские ребята разрабатывают различные робототехнические устройства, создают конструкторскую документацию на технические изделия.



Педагог Фаниля руководитель лаборатории авиамоделирования Байрамгул Ишкинин признается, что с каждым годом ему все интереснее рядом с детьми. Они умеют работать в команде и индивидуально. Логики им не занимать. Идеи, подсмотренные в интернете, стараются воплотить уже под своим углом зрения. Не проходят мимо старых велосипедов, каких-то запчастей от мото- и автотранспорта. При реализации творческих проектов ребята чаще используют именно бросовый материал.



— Для меня важно заинтересовать и пробудить у них желание работать творчески, — говорит Байрамгул Ишкинин. — Когда вижу в глазах мальчишек и девчонок искорки, когда они, пританцовывая, бегут за движущейся моделью, понимаю, что я чего-то достиг. Инженерами будут не все, однако именно техническое творчество наиболее полно раскрывает перед детьми их перспективы.



В какой-то момент у нас в стране произошел перекос в сторону гуманитарной науки, выпускники школ не торопились выбирать технические вузы и ссузы. Сейчас ситуация меняется. Все больше наших воспитанников предпочитают рабочие и инженерные специальности. Вот и Фаниль видит себя инженером, только в какой области, еще не определился.



— Время покажет, — замечает юноша, — будет работа по душе в родном городе, с удовольствием здесь останусь.



Правильный выбор



Станция юных техников реализует двадцать образовательных программ. При этом с каждым годом желающих заниматься именно техническим творчеством становится больше.



— В прошлом учебном году в кружках технической направленности занимались 745 ребят, в этом — уже 880, — говорит Разиля Гафарова. — Свою роль сыграла реализация проекта «Юные инженеры Баймака: от выбора образовательной программы к выбору жизненного пути», в котором мы ориентируем детей на творческий подход к любой работе и стараемся донести до их сознания, что нужно видеть не предел, а перспективы развития. Стремимся вырастить личности с неординарным мышлением, настроенных на саморазвитие и самосовершенствование.



Наши воспитанники знакомятся со многими техническими специальностями, с историей и развитием техники. У них развивается интерес к профессии. Определиться с выбором своего будущего им помогают исследовательские и практические работы на базе наших партнеров — Баймакского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа и местного отделения ДОСААФ.



После открытия факультета защиты в чрезвычайных ситуациях в Уфимском авиационном техническом университете к проекту подключились юные друзья пожарных, которые занимаются при Баймакском лицее-интернате. Практические занятия они проводят в местной пожарной части.



Звёзды светят ярко



В Баймаке стало доброй традицией чествовать золотой фонд детства и юношества района. Фаниль Афлятунов третий год подряд участвует в параде юных звезд в номинации «Техноинтеллект» и каждый раз, признается, это для него волнительно. Нынче вместе с ним на сцену Центра народного творчества поднялась большая группа, возможно, будущей технической элиты.



За плечами Рустама Астафьева победа в технической олимпиаде «Шаг в будущее». Рашит Утарбаев стал призером научно-технической олимпиады. Азамат Юнусбаев победил в конкурсе «Бытовым отходам — вторую жизнь!». Призер конкурса проектов «Арт-дизайн» Динислам Валеев сначала показал лучший результат на районных соревнованиях по комнатным авиамоделям. Достойно представили свои работы на суд жюри слета техников, конструкторов и изобретателей «Технопарк юных» Алмас Узянбаев по направлению «Судомоделирование» и Антон Захаров в «Электротехнике». Инсаф Зайнуллин и Искандар Исянбаев — призеры Гагаринской олимпиады. В конкурсе «Исследования юных» отличились Регина Кульсарина по направлению «Космоквантум» и Зубаржат Зулькарнаева в «IT-Квантуме».



— Нынешний слет собрал более 180 талантливых школьников, — говорит замглавы райадминистрации Гульшат Сиргалина. — Мы чествовали наших умников и умниц, победителей и призеров региональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, фестивалей, лучших спортсменов, танцоров и вокалистов. Именно на подобных слетах ощущается ценность дополнительного образования.



Более семи тысяч наших школьников занимаются в разнопрофильных объединениях. Центр детского творчества успешно реализует программу «Маленький гений», СЮТ создал детский технопарк. Новые направления создает станция юных натуралистов. Более 1400 ребят занимаются в ДЮСШ по одиннадцати видам спорта. В школе искусств имени Гаты Сулейманова дети осваивают игру на музыкальных инструментах, поют и рисуют, танцуют и ставят театральные постановки.



Проблем с кадрами в учреждениях дополнительного образования у нас нет. Однако в общеобразовательной системе не хватает примерно шестнадцати учителей-предметников. Нам нужны математики, преподаватели информатики, физики, учителя русского и английского языков, технологии, физкультуры, начальных классов и ОБЖ. В Баймакский филиал Уфимского топливно-энергетического колледжа требуются преподаватели с техническим образованием.

Баймакский район



Один из крупнейших районов республики расположен на юго-востоке Башкортостана. Его площадь — 5 тыс. 631 квадратный километр. На его территории 92 населенных пункта, где проживают более 57 тысяч человек.

В районе 21 основное общеобразовательное учреждение, по 20 средних и начальных школ, два лицея-интерната и один лицей, 14 детских садов, четыре учреждения дополнительного образования и два оздоровительных лагеря. Профессиональное образование представлено филиалом Уфимского топливно-энергетического колледжа и Зауральским агропромышленным колледжем.



Район является одним из крупных производителей продукции сельского хозяйства и обладает значительным потенциалом для размещения новых эффективных производств и реализации инвестиционных проектов. Имеются площадки для развития животноводства и растениеводства, производства товаров народного потребления, лесоперерабатывающей промышленности, развития кумысоделия, пчеловодства, башкирской кухни и агротуризма.