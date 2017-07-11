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Мальчик из башкирского села Чишмы всерьез увлекается пением. Несколько раз в неделю он посещает занятия в музыкальной школе, а дома напевает любимые мелодии с самого утра. Это отвлекает Айнура от боли и страха снова оказаться в больничной палате. У мальчика несовершенный остеогенез. Кости Айнура настолько хрупкие, что любое неосторожное движение приводит к перелому. Помочь ребенку может регулярное лечение препаратом памидронат. Но стоит лекарство дорого. У мамы Айнура таких денег нет.
— У Айнура несовершенный остеогенез. После курсов терапии препаратом памидронат состояние мальчика улучшилось, костная масса стала плотнее. Необходимо продолжить лечение, чтобы укрепить костную ткань и ускорить физическое развитие.
Саша Киселёв, 5 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 руб.
Сын родился до срока, слабеньким. В роддоме у него обнаружили врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. В пять месяцев мы отвезли Сашу на консультацию в Республиканский кардиологический центр (РКЦ, Уфа). Врачи нас успокоили: сказали, что Сашин дефект может закрыться самостоятельно и лечения не потребуется. Все эти годы мы наблюдались в кардиоцентре, сын чувствовал себя неплохо. Но в последнее время его стала беспокоить одышка, Саша быстро устает от активных игр. Обследование показало, что дефект увеличился, возросла нагрузка на сердце. Кардиохирурги рекомендуют сделать щадящую операцию, без разреза грудной клетки. Проток закроют специальным имплантом — окклюдером. Эту операцию проведут по госквоте, а вот окклюдер придется самим оплачивать. Такой возможности у нас нет. В семье двое маленьких детей, я в декрете. Пожалуйста, помогите Саше стать здоровым!
— Саше требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции ребенок быстро восстановится.
Полина Шайхиева, 4 года, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 руб.
Открытый артериальный проток у дочки обнаружили еще в роддоме. После выписки мы регулярно наблюдались у врачей, ездили на обследование в Уфу, в Республиканский кардиологический центр (РКЦ). Уфимские специалисты объяснили, что в нашем случае без операции не обойтись, но сначала Полине нужно подрасти, окрепнуть. Сейчас дочка ходит в детский сад, любит активные, подвижные игры — мы стараемся ее в этом ограничивать. Полина и сама быстро устает, лицо и ладошки покрываются потом, она начинает жаловаться на боли в ногах. Последняя консультация у кардиолога показала, что сердце дочки работает с перегрузками. Больше откладывать операцию нельзя, считают врачи. Ее можно сделать щадящим, эндоваскулярным методом: проток закроют с помощью специального импланта — окклюдера. Саму операцию выполнят за счет госбюджета. Но надо оплатить окклюдер. А нам не осилить такую сумму. В семье двое маленьких детей, зарплаты мужа едва хватает на жизнь. Просим помощи добрых людей!
— Полине требуется срочное хирургическое лечение. Пока еще его можно провести эндоваскулярным способом, избежать операции на открытом сердце. После щадящего вмешательства девочка быстро восстановится и будет вести активный образ жизни.
Как помочь Айнуру и Саше
Насте Семёновой оплачен окклюдер для операции
6 июня на сайте resbash.ru, в газете «Республика Башкортостан» мы рассказали историю трехлетней Насти Семеновой («Мечта о балете», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: даже минимальные физические нагрузки вызывают одышку. Сердце Насти работает с перегрузками. Кардиохирурги Республиканского кардиологического центра (Уфа) готовы провести девочке эндоваскулярную операцию — закрыть дефект окклюдером. Сама операция проводится по госквоте, но окклюдер нужно оплатить. У родителей девочки нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Диана, мама Насти, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
Опубликовано: 14.07.17 (10:03) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Мальчик из башкирского села Чишмы всерьез увлекается пением. Несколько раз в неделю он посещает занятия в музыкальной школе, а дома напевает любимые мелодии с самого утра. Это отвлекает Айнура от боли и страха снова оказаться в больничной палате. У мальчика несовершенный остеогенез. Кости Айнура настолько хрупкие, что любое неосторожное движение приводит к перелому. Помочь ребенку может регулярное лечение препаратом памидронат. Но стоит лекарство дорого. У мамы Айнура таких денег нет.
— У Айнура несовершенный остеогенез. После курсов терапии препаратом памидронат состояние мальчика улучшилось, костная масса стала плотнее. Необходимо продолжить лечение, чтобы укрепить костную ткань и ускорить физическое развитие.
Саша Киселёв, 5 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 руб.
Сын родился до срока, слабеньким. В роддоме у него обнаружили врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. В пять месяцев мы отвезли Сашу на консультацию в Республиканский кардиологический центр (РКЦ, Уфа). Врачи нас успокоили: сказали, что Сашин дефект может закрыться самостоятельно и лечения не потребуется. Все эти годы мы наблюдались в кардиоцентре, сын чувствовал себя неплохо. Но в последнее время его стала беспокоить одышка, Саша быстро устает от активных игр. Обследование показало, что дефект увеличился, возросла нагрузка на сердце. Кардиохирурги рекомендуют сделать щадящую операцию, без разреза грудной клетки. Проток закроют специальным имплантом — окклюдером. Эту операцию проведут по госквоте, а вот окклюдер придется самим оплачивать. Такой возможности у нас нет. В семье двое маленьких детей, я в декрете. Пожалуйста, помогите Саше стать здоровым!
— Саше требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции ребенок быстро восстановится.
Полина Шайхиева, 4 года, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 руб.
Открытый артериальный проток у дочки обнаружили еще в роддоме. После выписки мы регулярно наблюдались у врачей, ездили на обследование в Уфу, в Республиканский кардиологический центр (РКЦ). Уфимские специалисты объяснили, что в нашем случае без операции не обойтись, но сначала Полине нужно подрасти, окрепнуть. Сейчас дочка ходит в детский сад, любит активные, подвижные игры — мы стараемся ее в этом ограничивать. Полина и сама быстро устает, лицо и ладошки покрываются потом, она начинает жаловаться на боли в ногах. Последняя консультация у кардиолога показала, что сердце дочки работает с перегрузками. Больше откладывать операцию нельзя, считают врачи. Ее можно сделать щадящим, эндоваскулярным методом: проток закроют с помощью специального импланта — окклюдера. Саму операцию выполнят за счет госбюджета. Но надо оплатить окклюдер. А нам не осилить такую сумму. В семье двое маленьких детей, зарплаты мужа едва хватает на жизнь. Просим помощи добрых людей!
— Полине требуется срочное хирургическое лечение. Пока еще его можно провести эндоваскулярным способом, избежать операции на открытом сердце. После щадящего вмешательства девочка быстро восстановится и будет вести активный образ жизни.
Как помочь Айнуру и Саше
Насте Семёновой оплачен окклюдер для операции
6 июня на сайте resbash.ru, в газете «Республика Башкортостан» мы рассказали историю трехлетней Насти Семеновой («Мечта о балете», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: даже минимальные физические нагрузки вызывают одышку. Сердце Насти работает с перегрузками. Кардиохирурги Республиканского кардиологического центра (Уфа) готовы провести девочке эндоваскулярную операцию — закрыть дефект окклюдером. Сама операция проводится по госквоте, но окклюдер нужно оплатить. У родителей девочки нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Диана, мама Насти, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
Опубликовано: 14.07.17 (10:03) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06