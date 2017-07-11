Мальчик из башкирского села Чишмы всерьез увлекается пением. Несколько раз в неделю он посещает занятия в музыкальной школе, а дома напевает любимые мелодии с самого утра. Это отвлекает Айнура от боли и страха снова оказаться в больничной палате. У мальчика несовершенный остеогенез. Кости Айнура настолько хрупкие, что любое неосторожное движение приводит к перелому. Помочь ребенку может регулярное лечение препаратом памидронат. Но стоит лекарство дорого. У мамы Айнура таких денег нет.



— Сынок так намучился с переломами, что стал избегать любых движений, — рассказывает Эльвера, мама Айнура. — Он начал делать все сидя, лежа, отказывался идти в детский сад. Тогда я предложила Айнуру ходить на занятия по вокалу: он любит петь. И сын согласился! А потом мы все стали делать, напевая любимые детские мелодии. В эти моменты Айнур как будто забывает про свой страх получить новую травму.



За пять лет мальчик перенес восемь переломов. Первый Айнур получил, когда ему не было еще и года. Он стоял в детской кроватке и вдруг присел, а когда попытался встать снова, пронзительно закричал. Оказалось, что малыш сломал правую голень. Затем переломы пошли один за другим. У Эльверы появилось подозрение, что у сына несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Женщина сама страдает этим недугом, она перенесла тридцать переломов.



— Я до последнего надеялась, что сыну болезнь не передалась. Да и врачи в районной больнице подбадривали, говорили, что у всех детей бывают травмы, — вспоминает Эльвера. — Но в 2014 году мы прошли обследование в Республиканском перинатальном центре в Уфе, и сомнений не осталось: у Айнура хрупкие кости.



После каждой травмы мальчику приходилось по нескольку месяцев носить гипс: кости срастались с трудом. Правая голень была сломана трижды. Под гипсом нога росла плохо, теперь правая немного короче левой, и Айнур прихрамывает. Мальчика преследуют боли, ему тяжело наступать на правую пятку. Остановить развитие осложнений удалось благодаря курсовому лечению препаратом памидронат. Айнур начал проходить терапию два года назад в Республиканской детской клинической больнице (Уфа). Лекарство укрепляет кости, снижает риск переломов, помогает ускорить физическое развитие. Уже год мальчик живет без травм, гипсов и больничных палат.



— Для нас это большое достижение! — признается Эльвера. — Очень хочется, чтобы сын и дальше мог жить, развиваться полноценно! Но нам сообщили, что больше нет возможности предоставлять лекарство за счет госбюджета: средств в казне не хватает. Но если мы прервем лечение, вернутся частые травмы, возможна деформация скелета, тяжелые осложнения. У нас нет возможности покупать лекарство. Я одна воспитываю сына, живем на социальные выплаты и пенсию Айнура по инвалидности. Единственная надежда на помощь добрых, отзывчивых людей!



Ольга КЛИМОВА.

Башкортостан.



Для спасения Айнура Галимова не хватает 171 213 руб.



Виктор Малиевский,

главный детский ревматолог Министерства здравоохранения Башкортостана (Уфа):

— У Айнура несовершенный остеогенез. После курсов терапии препаратом памидронат состояние мальчика улучшилось, костная масса стала плотнее. Необходимо продолжить лечение, чтобы укрепить костную ткань и ускорить физическое развитие.



Стоимость лекарства —171 213 руб.



Дорогие друзья! Если вы решите помочь Айнуру Галимову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа.



А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение. Скачать его можно здесь.



Экспертная группа Русфонда.

Саша Киселёв, 5 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 руб.

Сын родился до срока, слабеньким. В роддоме у него обнаружили врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. В пять месяцев мы отвезли Сашу на консультацию в Республиканский кардиологический центр (РКЦ, Уфа). Врачи нас успокоили: сказали, что Сашин дефект может закрыться самостоятельно и лечения не потребуется. Все эти годы мы наблюдались в кардиоцентре, сын чувствовал себя неплохо. Но в последнее время его стала беспокоить одышка, Саша быстро устает от активных игр. Обследование показало, что дефект увеличился, возросла нагрузка на сердце. Кардиохирурги рекомендуют сделать щадящую операцию, без разреза грудной клетки. Проток закроют специальным имплантом — окклюдером. Эту операцию проведут по госквоте, а вот окклюдер придется самим оплачивать. Такой возможности у нас нет. В семье двое маленьких детей, я в декрете. Пожалуйста, помогите Саше стать здоровым!



Юлия Киселёва.

Уфа, Башкортостан.



Руслан Тугузбаев,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Саше требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции ребенок быстро восстановится.

Полина Шайхиева, 4 года, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 руб.

Открытый артериальный проток у дочки обнаружили еще в роддоме. После выписки мы регулярно наблюдались у врачей, ездили на обследование в Уфу, в Республиканский кардиологический центр (РКЦ). Уфимские специалисты объяснили, что в нашем случае без операции не обойтись, но сначала Полине нужно подрасти, окрепнуть. Сейчас дочка ходит в детский сад, любит активные, подвижные игры — мы стараемся ее в этом ограничивать. Полина и сама быстро устает, лицо и ладошки покрываются потом, она начинает жаловаться на боли в ногах. Последняя консультация у кардиолога показала, что сердце дочки работает с перегрузками. Больше откладывать операцию нельзя, считают врачи. Ее можно сделать щадящим, эндоваскулярным методом: проток закроют с помощью специального импланта — окклюдера. Саму операцию выполнят за счет госбюджета. Но надо оплатить окклюдер. А нам не осилить такую сумму. В семье двое маленьких детей, зарплаты мужа едва хватает на жизнь. Просим помощи добрых людей!



Елена ШАЙХИЕВА.

Стерлитамак, Башкортостан.



Руслан Тугузбаев,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Полине требуется срочное хирургическое лечение. Пока еще его можно провести эндоваскулярным способом, избежать операции на открытом сердце. После щадящего вмешательства девочка быстро восстановится и будет вести активный образ жизни.

Как помочь Айнуру и Саше



1. Через банк



Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (Например: Пожертвование на лечение Айнура Галимова. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах — сообщите нам по тел. 8937-831-61-95



2. Через банковскую карту



Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.



3. Другие способы



На башкирской странице сайта rusfond.ru/bashkortostan вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн, оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему Яндекс. Деньги, «Contact», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Насте Семёновой оплачен окклюдер для операции

6 июня на сайте resbash.ru, в газете «Республика Башкортостан» мы рассказали историю трехлетней Насти Семеновой («Мечта о балете», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца, открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: даже минимальные физические нагрузки вызывают одышку. Сердце Насти работает с перегрузками. Кардиохирурги Республиканского кардиологического центра (Уфа) готовы провести девочке эндоваскулярную операцию — закрыть дефект окклюдером. Сама операция проводится по госквоте, но окклюдер нужно оплатить. У родителей девочки нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Диана, мама Насти, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.



И вот ещё новости



С 6 июня 6 компаний, 216 читателей, 1013 телезрителей ГТРК «Башкортостан» и Башкирского спутникового телевидения оказали исчерпывающую помощь

(1 216 984 руб.) четырем тяжелобольным детям — очередникам башкирского бюро Русфонда.



Оплачены: окклюдер для операции по поводу врожденного порока сердца Виолетте Тепловой (5 лет, 339 200 руб., Иглинский район, Башкортостан); лекарства Илье Пономареву (6 лет, 171 213 руб., Кушнаренковский район, Башкортостан) и Алие Атановой (14 лет, 333 312 руб., Хайбуллинский район, Башкортостан).



Помогли: Павел (Великобритания), Евгений Лобанов (Турция), Дмитриевич (Амурская обл.), Елена (Карелия), Алла, Кристина Чидарьян, Петр Николаевич Стародуб (все — Краснодарский край), Алена, Екатерина, Максим Гурович, Ольга (все — Московская обл.), Николаевич (Нижегородская обл.), Оксана (Новосибирская обл.), Алена, Владимир Оборин (оба — Пермский край), Кристина, Наталья (обе — Приморский край), Гладких, Диана, Екатерина, Ирина, Наиль, Рустам (все — Самарская обл.), Александр (Свердловская обл.), Мансур Расулев (Саратовская обл.), Лилия, Фания Сафина (обе — Татарстан), Анна, Пр, Рустам (все — Челябинская обл.), Дмитрий, Дмитрий Быков, Стелла Святославовна (все — Санкт-Петербург), Айгуль и Сергей Асенкины, Айгуль Усманова, Александра, Анастасия, Алена, Алсу Ибрагимова, Альфия, Гульназ Нигматуллина, Жанна Масальская, Ирина Зинурова, две Марины, Наталья, Олег, Ольга Журавлева, Роксана, Светлана Мелешкина, Фаягуль (все — Москва), ИП Бобров Виктор Михайлович, ИП Борисов Владимир Евгеньевич, ООО «Евротекс», ООО «Инженерный центр», ООО «НПФ «Пакер», ООО «ПроЗрение», два Алексея, Алина, Артур Ренатович, Валерия, Глеб Коновалов, Диана В., Евграфов, Евстафьева, Зимфира, Зиновы, Зифа, Зульфия Закирова, Ильнур, Илья, Катерина, Константин Константинович Шуватов, Людмила Загороднова, Марат Мирсаитович Нагуманов, Марат, Марат Резида, Михаил Чирков, Наргиза Гарифуллина, РИ, Римма, Рустамович, Светлана Ишмаева, участники Фестиваля красок (г. Нефтекамск, г. Октябрьский), Фаниль, Хусна, Эльвина, Эльвира Салаватовна И., Эмили Амирина, Юлай, Юрьевна (все — Башкортостан). Спасибо!



Динара НАЖИПОВА,

Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 174 региональных партнерских СМИ.



С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.



Только в 2016 году более 6 млн телезрителей и читателей Русфонда помогли 3518 детям России и СНГ, собрав и пожертвовав свыше 1,607 млрд руб. В 2017 году (на 29 июня) собрано 860 114 558 руб., помощь получили 1137 детей, протипировано 4717 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра.



За 20 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 9,930 млрд руб., на эти деньги возвращено здоровье более чем 18 тысяч детей. Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.



Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда Лев Амбиндер — член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека.



Дополнительную информацию о Русфонде можно найти на rusfond.ru.

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,

ИНН 7743089883,

КПП 774301001,

р/с40703810700001449489

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, к/с30101810200000000700,

БИК044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва,

а/я 110; rusfond.ru;

e-mail: rfp-ufa @yandex.ru; rusfond@rusfond.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс (495) 926-35-63; в Уфе 8-937-831-61-95, руководитель Башкирского бюро Русфонда Динара Нажипова.