#Башкирия-Экономика - Стальные «косы»
НОВОСТИ
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14.07.17 14:51
В Башкирии под блокировку попали сайты по продаже электроудочек
14.07.17 13:36
В Агидели суд дисквалифицировал директора предприятия за невыплату зарплаты
14.07.17 13:29
В Николо-Березовке горели три дома
14.07.17 13:24
На улицы Севастополя вышли нефтекамские автобусы
14.07.17 12:30
В Башкирии женщина мотыгой разбила стекла на KIA Sportage
14.07.17 12:19
Уфимец под видом поставок профнастила похитил 2 миллиона рублей
14.07.17 12:02
В Уфе закроют для движения часть улицы Магистральной
14.07.17 11:57
В Уфе долги за «коммуналку» превысили 250 млн рублей
14.07.17 11:31
Иреку Ялалову вручили медаль за развитие интеграции государств СНГ
14.07.17 11:30
В Уфе пройдет ярмарка вакансий для торговли и ресторанного бизнеса
14.07.17 09:44
Рустэм Хамитов: Я не дам застройщикам расслабиться и "свесить лапки"
13.07.17 17:24
За последние годы Башкортостан значительно повысил свою инвестиционную привлекательность
13.07.17 16:58
В Уфе с 14 июля перекроют улицу Кольцевую
13.07.17 16:54
В Абзелиловском районе незаконно выдавали займы под залог жилья
13.07.17 16:40
В Уфе 18-летняя девушка угнала автомобиль, чтобы удивить своих друзей
13.07.17 15:49
Белоречанина на полгода ограничили в свободе за заправку газового баллона
13.07.17 14:28
Житель Башкирии предстанет перед судом за мошенничество
13.07.17 14:05
В Уфе приставы арестовали у должника внедорожник
13.07.17 13:30
Озимые в Башкирии будут субсидировать
13.07.17 12:53
Уфа и Бишкек стали побратимами
13.07.17 12:52
В Башкирии центры занятости нашли работу 11 тысячам подростков
13.07.17 12:32
В «Уфимских липах» проведут уборку
13.07.17 12:19
В Архангельском районе закрыли Дворец культуры
13.07.17 12:18
В Уфе полиция схватила злоумышленника, укравшего овощи и фрукты
13.07.17 12:18
Башкирские рапиристы будут сражаться на чемпионате мира в Лейпциге
13.07.17 11:47
В Туймазинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель «одиннадцатой»
13.07.17 11:42
Житель Башкирии зарубил приятеля и его сожительницу
13.07.17 11:37
В Уфе спасатели вызволили с острова двух рыбаков
13.07.17 11:36
В Башкирии практически вся недвижимость регистрируется в МФЦ
13.07.17 11:29
В Мелеузовском районе в ДТП погиб ребёнок
13.07.17 11:23
Юные шахматисты из Башкирии стали победителями этапа Кубка России
13.07.17 11:02
Спортсмен из Октябрьского стал чемпионом ПФО по боксу
13.07.17 10:38
В Башкирии ООО «Раевсахар» уклонялось от уплаты налогов
13.07.17 10:16
Валентина Матвиенко приглашает жителей Башкирии поучаствовать в конкурсах рисунка и фотографии
12.07.17 17:58
В Октябрьском задержан грабитель
12.07.17 15:03
В Башкирии определят лучшего пчеловода
12.07.17 14:27
В Агидели многодетная мать убила любовника
12.07.17 13:48
В Башкирии обсудят развитие сельских территорий
12.07.17 13:33
Рустэм Хамитов: Коммерциализация подготовки молодых спортсменов становится преградой для многих талантливых ребят
12.07.17 13:27
«Алексеевский» к частнику не уйдёт
12.07.17 13:00
В Уфе задержали 54-летнего интернет-мошенника
12.07.17 12:31
В Уфе автогазозаправочную станцию оштрафовали на 380 тысяч рублей
12.07.17 12:14
Жительница Башкирии похитила у 81-летнего подопечного 2,7 миллиона рублей
12.07.17 12:04
В Башкирии животные покусали 4 тысячи 312 человек
12.07.17 11:39
В Уфе двое полицейских оштрафованы на три миллиона за вымогательство взятки
12.07.17 11:39
В Уфе пройдёт ярмарка «Ягодное лукошко»
12.07.17 11:26
В Уфе разбился монтажник-высотник
12.07.17 11:25
В пяти городах Башкирии на партийные деньги благоустроят парки
12.07.17 11:17
Фермер из Уфы мошенничал, чтобы получить сельхозсубсидии
12.07.17 11:15
Жительница Башкирии забила мужа скалкой
12.07.17 10:41
Уфимец предстанет перед судом за продажу программы «1С-Бухгалтерия»
12.07.17 10:25
В Уфимском районе молодой водитель на «десятке» насмерть сбил женщину
12.07.17 09:48
Сенатор от Башкортостана избран заместителем председателя Ассамблеи народов России
12.07.17 09:25
Школьники из Башкирии выступили в Совете Федерации
11.07.17 18:21
Одиннадцать спортсменов республики поощрят материально
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