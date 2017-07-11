Хади Навид — единственный из иностранных участников акции «Природа. Человек. Культура», кто приезжал в республику пять раз(!). Делает он это не от какого-то слепого восторга, а с хорошим умыслом: за это время он издал три моноальбома о Башкирии. И опять превзошел всех.

Альбомы «сносят» голову не только — и даже не столько — неискушенному зрителю, но и профессиональным фотографам, разгадывающим эту непостижимую тайну рождения кадра — неповторимого, ушедшего в небытие и ставшего исторической явью одновременно. Кто-то стоящий рядом снимет морщинистую старуху. А он эпоху русскую запечатлит. Другой поглумится над покосившимся заплотом на краю аула, а у Хади сквозь него розовый рассвет пробьется. На мой взгляд, он монументалист, снимающий акварелью.

Известный башкирский фотохудожник Рамиль Нафиков сказал о нем: «Он мастер, талантище, который каким-то образом оказался в фотографической среде. Он ничего не приобретал, никого не обходил, не обыгрывал. Он таким родился».



«Истинного творческого человека в нем выдает то, что любые съемки, выезд «в поле», общение он воспринимает как радость бытия. Его не смущают никакие трудности, неудобства, он, как охотничий пес, здесь реализуется, — отзывается о Хади другой фотоас Рамиль Кильмаматов. — А так-то он зануда занудой, дотошный такой».



Ну, я бы назвала это обязательностью, которая иногда немного удивляет. Вот я ему говорю: «Хади, пришли мне свои снимки. Только обозначь, где все происходит». И он обозначил! Знаете, что сделал? К каждому присланному снимку — будь то башкирская или иранская глубинка — прилагалась хорошо масштабированная карта местности, а красная стрелка, нарисованная им от руки, указывала, где он, тот сфотографированный стожок, или сосна какая стояли!



Побольше бы нам таких зануд!

Малиновый звон, как малиновый пляс.

«Отчего люди не летают».

Хранительница марийских древностей.

Франция, Гарона.

Малайзия.