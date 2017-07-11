Стой! Буду силу применять!



В отдел полиции Агидели попросили подойти загодя: получить инструктаж, изучить памятку дружинника. Однофамилец легендарного комдива, майор Артем Чапаев начал без предисловий:



— Если есть настроение ловить бандитов — забудьте. Это давайте оставим другим службам. Хотя всякое, конечно, может быть. Но экстрим — не наша задача. И еще: помните, что мы будем иметь дело с гражданами, имеющими все известные права. Разве что водительских у некоторых нет. Пьяниц и хулиганов, если встретятся, привлечем, как положено. Но все должно быть корректно и по закону. А пока памятку почитайте.



В памятке этой, как и в законе про дружинников, можно найти немало занятного. Здесь регламентируются все действия. В том числе и применение, случись что, физической силы. Причем дать волюшку мускулам не менее хлопотно, чем полицейскому пустить в дело «макаров». Итак, перед применением физической силы необходимо: а) сообщить правонарушителю о своих намерениях (предупредительный выстрел); б) дать последнему возможность прекратить противоправные действия. И только в случае прямой угрозы жизни и здоровью можно действовать безотлагательно, обрушив всю мощь на супостата.



Люди постарше хорошо помнят группы дружинников, выходивших по вечерам на городские улицы. Относились к ним по-разному, зачастую снисходительно, с некоторой иронией. Во время дежурств, помимо охраны правопорядка, обсуждались спортивные события, выносились на суд публики свежие анекдоты, перекрещивались различные точки зрения. Нередко, отдежурив, располагались дружинники где-нибудь в скверике снять напряг после трудов праведных. Точно зная: никто их не потревожит, «боевая смена» закончена.



— Для нас, работников полиции, дружины стали хорошим подспорьем,— говорит Артем Чапаев. — Прежде всего упростилась процедура задержания правонарушителей, теперь свидетелей искать не надо — вот они, рядом. И, конечно, совместные рейды дают неплохие результаты. Не буду приводить цифры, скажу лишь: с появлением дружин на улицах стало спокойнее. Вместе с администрацией города разработали график и порядок выхода на дежурство. Три раза в неделю организации города направляют к нам своих сотрудников. В основном медиков, педагогов, работников ЖКХ. Идут ли они осознанно? Каждому в душу не заглянешь, но энтузиасты все же есть, причем их немало. Сегодня с нами будут работать супруги Татьяна и Олег Зимины из спорткомитета и Аниса Мазитова, секретарь администрации. Вот они точно из тех, кого заставлять выходить на дежурство не приходится. Даже больше: всегда готовы подменить кого-то. А вот и они.



Пока дружинники помогают друг другу надеть повязки, Чапаев уточняет маршрут. В принципе он отработан: злачные места, район малосемеек, городской недострой. Майор напоминает: в пререкания с нарушителями желательно не вступать, на возможные провокации и оскорбления лучше не реагировать — все будет отражено в протоколе, который определит тяжесть дальнейших санкций.



Что такое «Три топорика» или неоконченное послание

Зимины предлагают начать обход с «пятачка» за продмагом. По пути в отдел заметили: там, как обычно, уже кучкуются спаянные трио.



Визит на задворки заведения, усыпанные битым стеклом и разовыми стаканчиками, как обычно, результативен. Основная масса выпивох, правда, успевает улизнуть, но вот двое мужчин оказываются буквально прижаты к магазинной стене.



— Да мы вот «Три топорика» решили после работы выпить — так, для настроения,— оправдывается тот, у которого в руке початая бутылка портвейна «777». — Мы же быстренько и по домам.



— Мы ведь с вами не впервые встречаемся,— вносит уточнение Чапаев. — И живете вы во-он в том доме. Трудно дойти было? А, жены не приветствуют? Но это не повод порядок нарушать. Кстати, а что у вас за пазухой? — внутренний карман второго собутыльника подозрительно-наглядно отягощен еще одной бутылью. — Говорите, домой купили? Вот и шли бы сразу домой. Распишитесь в протоколе. Что будет? Вы же знаете: штраф. Это если вы прямо сейчас по домам пойдете. Застанем еще — проводим до отдела, где и переночуете.



Осознав всю тяжесть содеянного, мужички понуро бредут к родным очагам. Хотя сомнений в том, что оставшееся они употребят за одним из ближайших углов, практически нет.



Каркасы недостроенных зданий — их немало в Агидели — давно стали пристанищем для тесных компаний. Под сводами одного из них укрылась от посторонних глаз компания молодежи, по виду старшеклассники или студенты. Три баллона «Балтики», соленые сухарики, облачка сигаретного дыма — все прелести взрослой жизни! А главное — детальное знание правоведения. Как же так, паспорта граждан России выданы, а курить и пить пиво не разрешается? Ну-ка, поясните, товарищ полицейский? В званиях, обозначенными звездами на погонах, собеседники пока не сильны.



Контрвопрос Чапаева вызывает смятение:



— В каком магазине пиво покупали? Быстрее!



— Так ведь... Вон в том... Мужиков попросили.



Одному из «граждан с паспортами» предлагается по мобильнику вызвать родителей во избежание массового шествия в отдел. Минут через десять прибывают запыхавшиеся мать с отцом. Мутузить своего отпрыска принимаются прямо на глазах широкой общественности. Прервав экзекуцию, выясняем фамилии и адреса всех «подельников», которые оказались одной дворовой командой. Достанет же работенки инспекции по делам несовершеннолетних.



Порцию адреналина добавляет обход квартала малосемеек. Именно здесь прописаны большинство горячих голов. Причем слабый пол порой ничуть не уступает мужчинам.



Но на этот раз все спокойно. Почти все. Вооружившись баллончиком с нитрокраской, пацан выводит на штукатурке стены слово «Регина». Послание остается незаконченным. Причина не только в порче облика здания. Нитрокраска вполне может оставить без зрения, попади она в глаза, а при прямом контакте с огнем баллончик разорвет не хуже противопехотной «лимонки». Передав «любителя живописи» с рук на руки родителям, Чапаев решает ограничиться твердыми заверениями последних в том, что завтра же стена приобретет прежний вид. Что и будет проверено в это же время.



Второй заход на «пятачок» за магазином еще раз убеждает в действенности профилактики: ни души. Видимо, беспроводное радио сработало в опережающем режиме.



Можно подвести итоги. На первый взгляд, ничего особого наш рейд по улицам не дал. Но цифры говорят о том, что с возвращением дружин в городе неуклонно идет вниз уличная преступность. Возможно, главную роль в этом сыграли не люди с красными повязками. Но и полностью отменить их заслуги нельзя.



Куда, например, направилась бы ребячья ватага, разогретая пивком? На какие подвиги потянуло бы двоих выпивох после второй бутылки «Трех топориков»? Как точно заметил Олег Зимин: гангстеры пусть будут только в кино.

КСТАТИ

Первые прообразы нынешних народных дружин появились еще в позапрошлом веке. В 1881 году перед коронацией Александра III была создана добровольная народная охрана в составе 20 тысяч человек. В ходе восстания 1905 года она помогала полиции восстанавливать порядок.



В 1926-м в Ленинграде был образован комитет общественного порядка для борьбы с хулиганами и пьяницами. Там же в середине 1950-х на Кировском заводе появилась первая добровольная народная дружина.



Движение стало массовым. В 1984 году в составе 282 тысяч ДНД насчитывалось более 13 миллионов человек. Порой им приходилось, рискуя, а то и жертвуя жизнью, вставать на пути матерых преступников. Известны случаи, когда люди с красными повязками вместе с пограничниками вступали в бой против нарушителей.



За это их награждали орденами и медалями, о них снимали фильмы, слагали песни. Вместе с перестройкой движение угасло, а затем и вовсе было свернуто. Возродить его был призван федеральный закон, принятый в 2014 году.