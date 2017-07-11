Почему мы, посетители кинотеатров, отлучены от фестивального кино? Чем талантливые картины отличаются от попкорновых? Кинофорум в Стерлитамаке стал откровением и для тех, кто хочет смотреть умные фильмы, и для тех, кто хочет их создавать. Да-да, у вас тоже есть шанс.

«Сдаваться нельзя: жить нужно!»



Знакомьтесь: Гульфия Шарипова — продюсер, руководитель киношколы имени МакГаффина в Уфе, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов РБ. Благодаря ее энтузиазму и поддержке бизнес-акселератора «LIFT» Стерлитамакского филиала БашГУ жители Стерлитамака смогли увидеть новое башкирское кино, собравшее призы крупных кинофестивалей, побывать на мастер-классах и поверить в себя: оказывается, в кинорежиссуру можно прийти в любом возрасте и из любой профессии. Как? Чтобы это понять, смотрим душевное кино, снятое дебютантами, и обсуждаем увиденное с профессионалом.



«Три письма» Руслана Юлтаева — короткометражный фильм о том, как в башкирской глубинке в войну женщины ждут любимых с фронта и верят в бога и в жизнь. Фильм с бюджетом в 180 тысяч рублей удостоен призов международных и российских кинофестивалей.



— Я плакала, когда смотрела, — признается юная зрительница.



— Если бы внучка вернула бабушке камушек из четок, ее возлюбленный не погиб бы, — уверена другая девушка из зала (вообще-то, зал — затемненная студенческая аудитория филиала БашГУ, здесь во второй день форума на просмотр душевного кино собралось 15 человек).



«Осиротелый» Рустема Шайхутдинова — полудокументальная-полуигровая история, основанная на реальных событиях, фильм — лауреат фестиваля «Молодое кино Башкортостана». Рассказывая о военном детстве своего деда, режиссер воссоздает на экране его судьбу с бережным вниманием. Правда, порой не щадит зрителя...



— А как актеры относятся к тому, что их убивают? — интересуется после просмотра молодой мужчина.



— Они привыкли: это их работа — умирать на экране, — говорит Гульфия и поясняет, почему некоторые эпизоды нам тяжело смотреть. — Рустем пережал с драматизмом, не подготовил зрителя к неожиданным поворотам сюжета. Но хорошо выходит из пике, а главное, это кино про нас.



«Дикарь» Фарзаны Утарбаевой — удачный дебют: девушка просто пришла на презентацию со своей идеей, заняла второе место — сочиненная ею история так понравилась киностудии, что была взята в обработку. Официальная премьера состоится 27 августа, в День кино. «Дикарь» — о том, что жизнь и смерть ходят рядом, и дай бог нам успеть согреть заботой родных, пока они с нами.



— Душа есть у него — она и болит, — объясняет взрослому сыну мать, почему скулит подобранный ими щенок-сирота. — Сынок, а твоя душа болит, когда по мне скучаешь?..



— Бюджет фильма — 500 тысяч рублей, автор искала деньги сама: писала в крупные компании, банки — получила сотню отказов, но десять адресатов из ста согласились, и фильм состоялся, — рассказывает Гульфия. — Более того, буквально за месяц Фарзана сняла второй фильм — «Мой лечащий враг», да, именно враг, а не врач. На мой взгляд, по драматургии он даже сильнее «Дикаря».



«Сдаваться нельзя: жить нужно!» — уговаривает молодую жену герой фильма «Осиротелый», уходя на фронт. Эти слова хочется обратить и к новому башкирскому кино. Думы о сокровенном, вековой деревенский быт, самобытная башкирская речь и безграничная, как степные просторы, верность своим истокам — по всему этому мы тоскуем, именно это мы хотим видеть.



Хотя бы на экране.



Кинотеатры: авторам вход воспрещён?



— Гульфия, почему вы приехали с кинофорумом в Стерлитамак?



— Люблю хорошее кино и люблю им делиться. Мне нравится популяризировать кино, хочется, чтобы как можно больше людей раскрасили свою жизнь с помощью кино. Может быть, именно здесь живет новый молодой Шукшин, который пока не верит в себя и не знает, как себя выразить. Я уже нашла своего Тарантино, своего Серджо Леоне и ратую за то, чтобы в Башкирии было талантливое кино и много разножанровых авторов. Зрители разные, и авторы очень разные — пусть будет кинорадуга.



— Что способно с нами сделать кино?



— Мне придется процитировать дедушку Ленина, но я с ним абсолютно согласна: важнейшее из искусств — кино. Конечно, еще музыка... Но в кино мы, во-первых, ассоциируем себя с теми персонажами, которых видим, и как минимум задумываемся, как бы поступили мы. Так происходит внутренний рост. Во-вторых, получаем эстетическое удовольствие: красиво выстроенным кадром любуешься, как хорошей картиной. Мы следим за историей, за игрой актеров и думаем: какой талантливый человек! И можем в себе раскрыть таланты. В этом смысле кино — побуждающее к действию искусство. Я говорю не про попкорновое, развлекательное кино, а про кино вдумчивое.



— Каким должен быть человек, чтобы снимать вдумчивое кино?



— Зрелым, иметь либо огромный жизненный опыт и талант, как, скажем, Шукшин, либо колоссальную культурную базу, как, например, Тарковский. Вместе с этим должно быть большое желание учиться и трудиться.



Большинство людей ждут благоприятных условий, а их не будет никогда. А ребята, чьи короткометражные фильмы вы сегодня увидели, хотят снимать хорошее кино, берутся за это и делают.



Например, «Живые и мертвые» Константина Анисимова сняты за... пять баночек кока-колы. Я за таких людей, которые видят цель и не боятся препятствий. Таким сразу хочется помочь, поддержать.



Уфа переживает кинобум, в Стерлитамаке пока тишина. Если вы хотите снимать кино, нужно найти своего мастера, учителя, критика, который бы вас направлял, чтобы ваши следующие работы были сильнее предыдущих. Режиссура — это сложнее, чем операторская работа, монтаж и сценарий, вместе взятые. С развитием техники кино как вид деятельности становится доступным — можно снимать в любом городе или районе, достаточно получить базовые знания. Количество перейдет в качество, профессионалы из тысяч видеосюжетов обязательно разглядят и выберут талантливое кино.



— Что вас радует и что огорчает в современном башкирском кино?



— Радует то, что оно развивается, становится все больше авторов. «Кредит» Вадима Валиуллина взял Гран-при в конкурсе короткого метра на «Кинотавре». Кстати, бюджет фильма — всего восемь тысяч рублей. Это трешевое кино, но абсолютно авторское. В прошлом году в прокат вышли два полнометражных фильма, снятые на гранты главы Башкортостана, «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова и «Бабич» Булата Юсупова. Вопреки мнению о недостаточно высоком уровне регионального кино, это замечательные, достойные фильмы.



— Что для вас талантливое кино?



— Это кино, которое затягивает, его хочется пересматривать — не станет скучно. При просмотре которого ты становишься ребенком. Это кино, созданное автором-личностью.



— Почему же зрителя «кормят» попкорновым кино?



— Кинотеатры — это предприятия, которым нужна прибыль. По статистике, в кино ходят в основном люди от 14 до 25 лет, для них это развлечение, поэтому они не станут смотреть исторический фильм «Бабич». Глубокое кино смотрят те, кому за 25, причем они хотят смотреть его дома, а не на людях.



Возможно, и директора кинотеатров дома смотрят фестивальное кино, а в прокат берут «облегченные» фильмы: нужно выживать и заполнять залы. Интеллигентных людей во все времена было меньше, чем людей, которые хотят развлекаться. Я за умное, доброе кино, и меня огорчает, что из-за недостаточного рекламного бюджета о нем мало кто знает. А ведь оно есть. Частично — в интернете. Нужно делать интернет-площадку для авторов башкирского кино. В кинотеатры войти сложно, в интернет — легко, так авторы смогут начать зарабатывать.



КСТАТИ

Если вы хотите снимать кино, можете в августе подать заявку на презентацию дебютантов в рамках кинофестиваля «Серебряный Акбузат».



Напишите свою историю — о чем хотите снимать кино? Десятка финалистов поборется за техническую поддержку для воплощения своих идей. Подробная информация будет размещена на сайте и в группе «ВКонтакте» Mолодежного центра Союза кинематографистов РБ.