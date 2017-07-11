Шестой год в деревне Калиновка Давлекановского района открывается Международная аэрокосмическая школа — летний лагерь для ребят, чьи интересы и способности лежат в области авиации и освоения космоса. Из года в год сюда приглашаются победители аэрокосмических олимпиад и конкурсов со всей России и даже из-за рубежа. Достойны восхищения и таланты организаторов: у них всегда наготове новые проекты, потрясающие шоу и сюрпризы. Прошлогоднее открытие лагеря, например, началось с общения с космонавтами на орбите. Казалось бы, чем после этого еще можно удивить участников и гостей?

И никаких грибов!



Недавно приехавшие ребята не спеша подтягиваются на поле на окраине лагеря. Здесь с импровизированной сцены строгие кураторы уже рассказывают о правилах поведения и распорядке дня. В лагере запрещено пить, курить, собирать и есть грибы, без спросу уходить купаться. Ребята вздыхают: бог с ними, с грибами, но вот живописная речка за полем так и манит к себе. Бросается в глаза, что участников гораздо больше, чем в прошлые годы. Школа обещает быть поистине международной: в толпе мелькают лица всех рас и национальностей.



— Этот заезд не похож на предыдущие, — подтверждает один из основателей школы Сергей Каменев. — Благодаря выигранному гранту от министерства образования РФ мы смогли пригласить 100 участников вместо обычных 35, в основном это студенты. Приехали ребята из 13 государств: Мексики, Болгарии, Китая, Шри-Ланки, Вьетнама, Конго… Все они учатся в вузах России.



Студенты приехали сюда не просто отдохнуть перед новым учебным годом. В этой смене их ждет серьезная научная нагрузка. Разделившись на команды, ребята будут сообща дорабатывать и развивать научные проекты, самые интересные и перспективные из представленных на олимпиадах. «Министерство образования намекнуло, что лучшие проекты могут получить дальнейшую поддержку», — делится Каменев. Интересные лекции и семинары, культурная и спортивная программа тоже не забыты: дни расписаны буквально по минутам.



Чтобы разместить такую толпу, территорию лагеря пришлось экстренно расширить и установить 20-местные армейские палатки с кроватями и умывальниками. С палатками лагерю подсобил уфимский спецназ.



Первым делом — самолёты



Тем временем на поле собираются гости, с опаской поглядывая на сгущающиеся тучи: укрыться от дождя здесь негде. Над толпой кружит дрон. На него с завистью косится Рафаэль Кильметов, талантливый паренек из Нефтекамска, победитель всевозможных олимпиад:



— Я привез такой же, но сделанный своими руками. Эх, запустить бы его сейчас!



Смотрят в небо и организаторы, но по другой причине. Сюрприз они держали в секрете, объявив о нем лишь в последний момент: четверка легкомоторных самолетов прибывает из Первушино, чтобы украсить праздник. Самолеты проносятся прямо над головами восхищенных зрителей, демонстрируя фигуры сверхсложного пилотажа. Молодежь с радостными криками вскакивает со скамеек, чтобы заснять авиашоу на телефоны. А пилотам еще предстоит непростая задача: приземлиться на размокшее от частых дождей поле за лагерем, чтобы прийти сюда пообщаться с ребятами. Разумеется, им это удалось, ведь сегодня за штурвалами четверо лучших пилотов республики. Их предводитель — председатель федерации сверхлегкой авиации РБ Сергей Минигулов.



Тучи все-таки разразились дождем. Но это ни на минуту не испортило праздника: и люди, и аппаратура мгновенно переместились под крышу летней столовой. Сюрпризы тем временем продолжались. Летчик-космонавт Федор Юрчихин с орбиты поздравил школу с открытием. На следующий день ребятам предстоит ставший традиционным сеанс связи с международной космической станцией: они уже подготовили вопросы для космонавтов.



А руководитель астрономического клуба «Парсек» из города Озерска Владислав Шумков преподнес в подарок школе самую настоящую звезду. Сверхновая из южного созвездия Часы была открыта им 23 августа 2016 года и официально посвящена Международной аэрокосмической школе. Исследовавшие звезду иностранные телескопы присвоили ей первый класс. Это означает, что, закончив свое существование, она станет черной дырой.



Хоть на Марс, хоть на Луну



В этой смене ребят, как обычно, ждет общение со многими прославленными личностями. Генерал-майору авиации, легендарному водителю «Лунохода» Вячеславу Довганю журналисты предлагают пофантазировать: а вдруг кто-то из участников аэрокосмической школы в будущем полетит на Марс?



— «Вдруг» никуда лететь не надо, надо к этому серьезно готовиться, — строго обрывает фантазии Довгань. — А Марс — он, безусловно, достижим. Я знаю, что сегодня многие ребята, как и когда-то, хотят быть космонавтами. Но этого недостаточно. Проблема даже не в финансах, а в том, что в девяностые у нас полностью выпало звено главных конструкторов, настоящих специалистов своего дела. К счастью, в последнее десятилетие многое в этой области возрождается.



Космонавт-испытатель Герой России Сергей Ревин рассказывает: сейчас закладывается новый космический корабль, испытание которого запланировано на 2023 год. Корабль предназначен для полетов к Луне и освоения ее поверхности. Космонавт надеется, что после встреч с ребятами кто-то из них всерьез заинтересуется этим проектом, будет мечтать принять в нем участие.



А дружба важнее



Космонавт-испытатель Урал Султанов, чьим именем названа аэрокосмическая школа, каждый год читает здесь лекции.



— Не надо стремиться непременно сделать всех ребят космонавтами или генеральными конструкторами, — по-своему видит он задачи школы. — Главное, чтобы они между собой сдружились. Это необходимо, чтобы в будущем люди, работающие в одной области, знали друг друга и легко находили общий язык, решали вопросы через личное общение, а не через бюрократические письма.



Рафаэль Кильметов тоже уверен, что аэрокосмическая школа начинается не с науки, а с дружбы:



— Я пока не знаю, какие темы мы будем разрабатывать. Прежде всего предвкушаю знакомство с новыми, интересными людьми. А уж когда подружимся — вместе решим, над чем работать.



В подтверждение их слов я вижу компанию ребят, словно сошедшую со старых советских плакатов о дружбе народов. Уфимка Лариса Никольская, китаянка Фун Чу и темнокожий парень из Конго по имени Жюст Нгакени держатся вместе, оживленно переговариваясь. Иностранцы не спеша, аккуратно подбирают русские слова, Лариса терпеливо ждет. Познакомились все три студента здесь, в лагере, несколько часов назад.



Кто знает, сколько еще замечательных дружеских союзов здесь зародится и чем это аукнется науке и всей стране в будущем?





ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав ДОВГАНЬ,

генерал-майор авиации, профессор, водитель «Лунохода»:

— Я уверен: то, что в аэрокосмической школе каждый год происходит, те, кто здесь присутствуют, — это и есть наше будущее. К сожалению, уже не мое. Но мы свое дело сделали и можем еще передавать опыт и знания новой молодежи, которой здесь появляется с каждым годом все больше. Я привез им журналы «Новости космонавтики», новые фильмы от Роскосмоса, каких не увидишь в интернете. Верю в нашу молодежь, желаю им всегда: «Вперед, без непреодолимых препятствий». Это девиз экипажей нашего лунохода.