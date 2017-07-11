Не успела остыть фотокамера после тура по республике в рамках акции «Природа. Человек. Культура», которая собрала в Башкирии фотохудожников из восьми стран мира, как в Уфе открылся социально-культурный форум сотрудничества регионов Исламской Республики Иран и регионов Урала и Поволжья России. Это ли не повод для встречи с достойным представителем иранского народа — фотохудожником с мировым именем Хади Навидом? Мы пригласили его к нам в редакцию, и он с удовольствием согласился.

Знаменитый на весь мир иранский фотохудожник Хади Навид по образованию архитектор. Но ни дня по специальности не работал. Фотография победила, прикипел к ней Хади еще подростком. Хотя непонятно еще, кто «прикипел»: первый фотоаппарат в руках мальчика просто растаял — перегрелся на солнце.

Как меня представить? Просто фотограф



— Я независимый фотохудожник. Это не является моей работой. Я зарабатываю этим ремеслом, но не самые главные мои деньги. Фотографией же начал заниматься в четырнадцать лет. Чтобы купить первый фотоаппарат, я два месяца копил карманные деньги. Он был китайский. Вся проблема была в том, что у него пластмассовая линза. Я успел потратить только две катушки пленки, и от солнца линза просто сгорела — растаяла…



Денег у меня больше не было, и родители мои траты не одобрили. Следующий аппарат пришлось сделать самому. Взял коробочку, в одном боку проделал дырочку, вставил линзу… И в течение двух лет снимал на эту «камеру обскура»: вставлял фотобумагу и делал снимки.



Потом появился знакомый, который хотел изучать английский язык. У меня были учебники, а у него — советский фотоаппарат, который назывался «Любитель». Это был уже полупрофессиональный аппарат. Правда, настолько древний, что буквально разваливался в руках, но «ченч» состоялся. Следующий фотоаппарат мне одолжил школьный учитель английского языка. А был еще у меня товарищ, у которого имелся фотоувеличитель. Тоже, кстати, советский. И завязался нехитрый бизнес: я снимаю, он печатает.



В 1977 году прошла моя первая персональная выставка. Я ее сделал фотоаппаратами, которые я всегда у кого-то брал. Обидно. И я решил это недоразумение исправить. У нас дома был ковер персидский. У нас — это у родителей, конечно. На тот момент американцы строили рядом атомную электростанцию. Я унес одному американцу этот ковер, а он мне взамен дал фотоаппарат японский, «Никон». Это был выдающийся фотоаппарат. Он сделан прямо на заводе, то есть «фирма» (если бы Хади говорил по-русски, то обязательно сделал бы ударение на последний слог — Н. Т.). Это был 1978 год, точка отсчета: с этого времени по сегодняшний день я работаю только «никонами».



Основная профессия? По образованию я архитектор. Но ничего за жизнь не спроектировал и не построил, ни дня не работал по специальности. Сейчас занимаюсь издательской деятельностью, а позади — иранская революция 1979-го, которую трудно назвать бархатной, преподавание в высшей школе, журналистика… А чтобы меня представить, надо написать, что я фотограф.



— Не слишком ты умаляешь свой статус? Кто только сейчас не мнит себя фотографом — все, кто публикует снимки в соцсетях, блогеры, путешественники, маньяки селфи. Да и прекрасная аппаратура стала доступна.



— Давай сравним: цветные карандаши также есть у каждого. У моего ребенка есть карандаши. Но то, что творит с цветными карандашами Пикассо — это одно, то, что человек не подготовленный, без вкуса — это другое. Фотоаппарат — это всего лишь инструмент и ничего больше. Самое главное — то, что человек с этим инструментом в руках может сделать. Мои друзья, мои студенты часто спрашивают: посоветуй фотоаппарат для профессиональных снимков. Порекомендовать мне не сложно, а дальше…



— У меня впечатление, что все фотографы самоучки. Что в вашей среде так же, как в журналистике, не может быть учителей.



— Подобно тому, как в университетах нельзя выучить ни на поэта, ни на писателя, разве что преподать теорию и историю литературы, методики, так и искусству фотографии невозможно обучить. Техническим моментам — да, но не более. А получится ли фотограф, или нет — это господь решит.



— А самому уже приходилось опыт передавать?



— У меня были ученики и на официальном уровне и на частном. Преподавал в университете. Но я уже потерял интерес к этому. Сейчас мои контакты и «обучение» сводится к тому, что друзья приводят детей и просят поставить на крыло. Но это не обучение в полном смысле слова, а что-то на уровне консультаций.



Граница приличий проходит через стол редактора



— Хади, когда ты собираешься что-то снять, ты, действительно, «собираешься» — с мыслями, размышлениями об объекте съемок, настраиваешься на работу каким-то образом? Или это бессмысленно, главное — доехать, а там что-нибудь да получится: как говорится, война план покажет.



— Все зависит от того, какого рода работу я хочу сделать. Если предстоит портретная съемка, я заранее подумаю о том, какой буду использовать свет, какие линзы выставлять. Если мы хотим передать характер человека, то используем два инструмента. Один — физический, который держим в руках. Другой — опосредованный, прикладной — тот же свет, который мы либо выставляем, либо используем естественный. Последним, правда, можно управлять, изменив, например, угол съемки. Когда мы снимаем официальное лицо, вряд ли будут уместны даже полутени или легкомысленный антураж. Но, допустим, я пришел к писателю — тут подход будет другим.



А если я буду заниматься документальной съемкой, например, спортивного состязания, то специально не готовлюсь. Техника со мной и остается только ловить момент. Здесь самое главное — выдержка самого фотографа — удачного момента иногда приходится ждать долго. Но если он найден или выждан, значит, получится замечательный снимок.



— А ты сам? Что ты делаешь, чтобы человек раскрылся?



— Ты не поверишь, но если это портретная съемка, я меньше всего думаю о том, чтобы человек «размяк», раскрепостился или вступаю с ним в какие-то разговоры. Все, что нужно, я узнаю до того, как делать портрет — читаю о нем, узнаю что-то от друзей. Если же это документальная съемка, я настраиваюсь на одну волну с теми, кого снимаю. Могу и подбодрить, и поговорить, а потом только поймать мгновение.



— За что ты любишь свою работу?



— Ты права: никогда бы не сказал, что мне «нравится» моя работа. Это нечто большее. Это внутреннее чувство необъяснимо — как любовь. Да, это любовь. Нельзя объяснить ее причину. Она появляется из ниоткуда. Обваливается, ничем не объясняется и не обосновывается. Она засела в тебя, устроилась в тебе — удобно или неудобно — это другой вопрос, но она есть. А если подойти к ней утилитарно, то могу сказать, что моя работа позволяет мне оставаться молодым и получать удовольствие. Это релаксация, а не работа.



— Меня всегда волновал такой вопрос, скорее, конечно, ответ на него. Когда на твоих глазах разыгрывается история на грани жизни и смерти, что ты делаешь: снимаешь или помогаешь? И еще: тебе приходится много ездить, бывать в разных странах со своими обычаями и представлениями о правилах и приличиях. Ты их придерживаешься?



— Я расскажу историю своего друга. Была война между Ираком и Ираном, и войска Саддама Хусейна использовали химическое оружие, а мой товарищ с двумя коллегами-фотографами прибыли в деревню, где это оружие массового уничтожения применили. Они увидели людей, которые в панике бежали по улице. Их было много, вся деревня, они молили о помощи, и, как сказал мне друг, вопрос был один: либо мы им помогаем, либо фотографируем. Решение было принято за долю секунды: снимаем. Почему?



Если помогать, фотографы смогли бы, от силы, помочь двум-трем людям. Если же сделать снимки достоянием гласности (а они были опубликованы в международных журналах), то есть возможность рассказать миру о бесчинствах, и они могут быть предотвращены.



Что касается приличий, то я как фотограф буду фотографировать все, границ нет, а потом уже дело редактора (если я работаю на какое-то издание) решать: публиковать тот или иной снимок, или нет. Линия этического разграничения проходит на редакторском столе.



— Скучаешь ли ты по старому процессу — мокрому, как его называли, проявке пленки, бумаги? Я, например, тоскую по работе по старинке — чтобы под фотоувеличителем руками высветлять, вытемнять; по запахам закрепителя. Я так и не полюбил работу за компом. (К разговору подключился мой коллега прекрасный фотограф Александр Дульцев — Н.Т.)



— Абсолютно не скучаю по тем временам. Новые технологии облегчили работу фотографа, причем по-хорошему — там, где она была не творческой, технической. Раньше существовало такое равенство, 50 процентов занимала техника, остальное творчество. Сейчас больше времени можно отдать творчеству, самим съемкам, а не печатанию.



— Моя дочь снимает с тринадцати лет. Меня это удивляет, но им интересна именно пленка. (Кстати, дочь Саши, Полина, стала студенткой режиссерского факультета ВГИКа. Это первый прецедент в истории башкирской кинематографии, чтобы девочка, школьница, по сути, поступила на режиссуру главного киношного вуза страны. — Н. Т.)



— Если человек занимается фотографией для себя, то, наверное, ему это интересно, молодых это даже забавляет. Но, согласись, при нынешних объемах, когда занимаешься фотографией профессионально и иногда нужно обработать пятьсот снимков зараз, то все-таки проще работать на компьютере. Попробуй пятьсот вручную!



Человеческий глаз и оптика воспринимают цвета по-разному. Прежде мы могли конечный результат наблюдать только после химических процессов — проявки, печатания и т.д. и, конечно, цвета мы уже не могли скорректировать. С цифрой для этого больше возможностей. В общем, новые технологические возможности упростили в хорошем смысле работу фотографа.



Но для художественного творчества, неспешного, я ничуть не отрицаю использование старых техник. Мы говорим об инструменте. Нынешние методики облегчают труд. Прежние были сложнее, но в чем-то занимательнее, более располагающие к «ручному» творчеству. Это как чай, который мы сейчас пьем. Из пакетиков. Пакетики и самовар. Из самовара вкуснее, но долго…



И мы продолжили пить чай из пакетиков.



Благодарим переводчика — ираниста Ростама САЯФИ.