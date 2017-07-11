Не следует торопить события, особенно в такой стране, как Россия

Наш земляк Владимир Тулупов, работавший в «Ленинце», «Вечерней Уфе», «Уфимской неделе», «Деловом человеке» и преподававший журналистику в БГУ, ныне является президентом Академии наук региональной печати России, возглавляет факультет журналистики Воронежского госуниверситета и кафедру рекламы и дизайна. Он любезно откликнулся на предложение поделиться своими мыслями по поводу ситуации, в которой находится современная пресса, ведь не секрет, что во многих регионах России закрываются газеты, прежде всего детские и молодежные, а ежедневные издания переходят на еженедельный выпуск или полностью уходят в интернет.

Руководитель Школы эффективного текста, автор книги с апокалиптическим названием «Когда умрут газеты» Андрей Мирошниченко считает, что менее чем через двадцать лет мы навсегда распрощаемся с печатью. Он даже сформулировал три причины скорой смерти классической прессы: приоритет цифрового способа передачи контента вместо аналогового, возникновение осевого поколения людей (после которого социальные привычки, в том числе привычка к чтению, не передаются по наследству) и крах системы физической доставки бумажных носителей информации.



Добавлю от себя еще несколько причин: закат текстовой эпохи, текстовой культуры (которая поначалу была принадлежностью весьма узких специализированных элит — религиозных, научных, управленческих, творческих и лишь затем приобрела массовый характер), а также углубление процесса атомизации общества.



На наших глазах происходит стремительное расслоение общества, и — парадокс! — на фоне массового, но виртуального общения люди уходят в себя. Интернет, как ни странно, способствует одиночеству, хотя и в большей степени, чем традиционные СМИ, удовлетворяет тотальное стремление к свободе выбора. (А в газетах и журналах властвует редактор, при контакте с бумажной периодикой зависимость особенно высокая: ведь нельзя переключиться с канала на канал — разве что отказаться от чтения…).



Очевидно снижение доверия к прессе, которая, по сути, переродилась: вместо журналистики читателю опять предлагают политический либо коммерческий «агитпроп» (возможно, население неосознанно отказывается от журналистики именно по причине ее мимикрии, а если быть более точным, то по причине ее перерождения в пиарналистику и т.п.).



Именно два последних обстоятельства способствовали стремительному уходу аудитории в социальные сети.



Еще одна причина — нежелание платить за информацию на бумажном носителе (хотя и за интернет, и за ТВ, и за РВ оплата производится, но, во-первых, информации гораздо больше, во-вторых, выходит намного дешевле). И наконец, нежелание читать. Да, чтение — нелегкий труд, от которого население постепенно массово отвыкает. Люди нацелены на пассивное восприятие, на отдых, на развлечение — они хотят, чтобы их информационно обслуживали, не напрягая. Отсюда резкое снижение грамотности, неспособность воспринимать — понимать! — серьезные тексты (контекст, подтекст и т.д.).



Но все же к тем, кто предсказывает скорую смерть прессы, есть вопросы.



Это естественный или искусственный процесс?



Нужно ли ему противостоять или же готовиться к какой-то другой «жизни»?



Можно ли и нужно ли исправлять ситуацию?



И если да, то как?



На мой взгляд, положение действительно тревожное, но не следует торопить события, особенно в такой огромной и непредсказуемой стране, как Россия.



Тем более что, например, в Индии и Китае наблюдается бум бумажной прессы, а в США при падении общего тиража количество газет и журналов растет…



Тем более что, как выяснилось, интернет не всемогущ: он зависит не только от электричества, но и, например, от хакеров. Сегодня редакция функционирует, мы знакомимся со свежим номером и подшивкой, архивом, а завтра от всего этого не останется и следа (хакерные атаки на сайты известных СМИ еще у всех на памяти)… Бумажные же носители (они же рукописи) не горят…



Тем более что спасение бумажной прессы — это спасение журналистики как профессии (ведь сказано: за каждым придут!). Еще недавно телевизионщики свысока посматривали на газетчиков, а сегодня реальный факт: аудитория до 40 лет уходит в интернет…



Что же делать?



Мне кажется, для начала следует, объективно оценив достоинства и недостатки прессы, последовательно усиливать первые и нивелировать, сколь возможно, вторые. А именно: