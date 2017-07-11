Отвечает министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей АФОНИН

- В городах начались отключения горячей воды. Какой объем теплосетей заменят в нынешнем году?



— К временным неудобствам в связи с отключением горячего водоснабжения прошу отнестись с пониманием — это залог успешного прохождения следующего отопительного сезона. В нынешнем году планируется заменить более 100 километров тепловых сетей.



В тепло- и водоснабжении, а также водоотведении реализуется 37 инвестиционных программ. Их осуществляют БГК, «БашРТС», «Уфимские инженерные сети», «Уфаводоканал», «Салаватводоканал», «Октябрьсккоммунводоканал» и другие предприятия.



- Что выигрывают жильцы от перехода на поквартирные системы отопления?



— Программа реализуется в республике с 2015 года. На индивидуальное отопление уже перешли 2,6 тыс. квартир, построено 20 блочных котельных.



Одно из преимуществ новой системы — значительное снижение платы за отопление. К примеру, собственник двухкомнатной квартиры в сельской местности ранее платил за отопление более 2 тыс. рублей в месяц двенадцать месяцев в году. Теперь он платит только в отопительный период — семь месяцев в году — по тысяче рублей в месяц, и летом за горячую воду по 150 рублей.



В нынешнем году в 11 районах республики на индивидуальное отопление переведут более 1,8 тыс. квартир, построят 20 блочных котельных. К 2022 году по новой системе будут отапливаться более 22 тыс. квартир.



- Когда начнет работать ГИС ЖКХ и для чего она нужна?



— Единая государственная информационная система заменит многочисленные сайты с разрозненной информацией. На портале можно получить сведения о своей управляющей компании, работах по дому, предоставляемых услугах и их стоимости, долгах перед поставщиками ресурсов. С помощью ГИС собственники могут внести квартплату, передать показания приборов учета, принять участие в голосовании жильцов.



Регистрация участников рынка жилищно-коммунальных услуг в системе завершилась 1 июля. Ответственность за неразмещение информации наступает с 2018 года.



- Что даст жителям проект «Формирование современной городской среды»?



— Проект предполагает комплексное развитие городских территорий, благоустройство дворов и создание комфортных мест массового отдыха. Решение, какие объекты войдут в план, принимают жители населенного пункта.



В этом году в проекте примут участие 23 муниципальных образования. Планируется благоустроить 354 двора и 35 общественных территорий. Финансирование составит более 1 млрд рублей, в том числе 856 млн из федерального бюджета и 175 млн — из республиканского. Две трети средств пойдет на благоустройство дворов, треть — на обустройство общественных пространств.



Проект рассчитан до 2022 года. Начиная с 2018 года в программе будут участвовать все населенные пункты Башкирии с населением более тысячи человек.



- Летом многие уезжают отдыхать. Могут ли хозяева надеяться на перерасчет?



— Если собственник отсутствует в квартире более пяти дней подряд, а счетчики в ней не установлены из-за отсутствия технической возможности, он имеет право на перерасчет. Исключение — плата за отопление, электро- и газоснабжение на цели отопления, а также общедомовые нужды.



Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, указав период своего отсутствия.



Добавлю здесь же: если техническая возможность установить счетчик есть, но собственник этого не сделал, за воду и электричество ему придется платить с повышающим коэффициентом 1,5 к нормативу.