- В Уфе плата за «коммуналку» выросла на 12,8 процента. Ранее сообщалось, что правительство России установило предел для республики в 5,8 процента. Почему так получилось, и нет ли здесь нарушения?



Вахит ВАЛИАХМЕТОВ.

Уфа.



— Правительство России установило индекс изменения платы граждан для Башкирии в размере 5,8 процента, предельно допустимое отклонение — 2,5 процента. Однако в ряде муниципалитетов распоряжением главы республики утверждены предельные индексы, превышающие эти величины.



В Бирске «коммуналка» подорожала на 14,9 процента, в Туймазинском районе — на 14,1, в Октябрьском и Кумертау — на 14, в Янаульском районе — на 12,8 процента. Причина — реализация заключенных и планируемых концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, а также инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведению. В Кумертау основанием для превышения стало установление экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию, производимую Свердловской энергогазовой компанией.



В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, муниципальных образованиях Белебеевского, Иглинского, Гафурийского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Нуримановского, Бурзянского и Уфимского районов для реализации инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении плата за коммунальные услуги повысилась на 12,8 процента.



В остальных муниципальных образованиях предельный индекс не превысил 8,3 процента.



С 1 июля тарифы на водоснабжение в среднем повысились на 7,83 процента, на водоотведение — на 13,67, на тепловую энергию — на 5,5, газоснабжение — на 3,9, электроснабжение — на 4,74 процента.



К примеру, в Уфе в однокомнатной квартире площадью 34 — 42 квадратных метра плата за «коммуналку» увеличилась на 170 — 210 рублей, в «двушке» площадью 42 — 60 «квадратов» — на 210 — 300 рублей, в «трешке» площадью 60 квадратных метров — на 300 — 400 рублей.



Индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике сложился на уровне, не превышающем 5,8 процента.