Стартовав на Красной площади в Москве, участники «Шёлкового пути-2017» 10 июля доехали до Башкирии

Нынче маршрут международного ралли-рейда Россия — Казахстан — Китай сокращен на тысячу с лишним километров. Но если в прошлом году на Учалинский район пришлось всего четыре километра двести метров скоростного участка, то в этом году 54 километра.



Ралли-рейд состоит из 14 этапов. Учалинский район был третьим этапом. Он охватил территории близ населенных пунктов Первый Май, Сайтаково, Буйда, Ахуново.



Гаяз Тухватуллин приехал на поляну близ села Буйда за три часа до намеченного времени.



— Боялся опоздать, отгул взял ради такого события. В прошлом году в армии был, так что ралли не удалось посмотреть.



Гаяз оказался истовым фанатом ралли. Во время службы в армии ему тоже посчастливилось участвовать в гонках во время состязаний по многоборью, которые проводились среди служащих двух военных округов. Молодой человек не без гордости отметил, что их полк на этих состязаниях занял первое место.



Буквально за несколько минут гонщики пронеслись перед зрителями. Сначала появились экипажи легковых автомобилей, а затем «КамАЗы». Зрители ждали их с особым волнением.



Себастьян Лёб на «Пежо» показал лучший результат среди вне-дорожников. В зачете грузовиков не было равных белорусу Сергею Вязовичу. Лучшим из «камазистов» был экипаж Дмитрия Сотникова. В общей классификации лидерство захватил Мартин Коломны на «Татре». Следом за чехом располагаются три экипажа на « КамАЗах».





СПРАВКА

В марафоне «Шелковый путь» Россия — Казахстан — Китай участвует около 90 экипажей грузовиков и внедорожников. Представлены 35 стран мира. Финишируют экипажи в Сиане, древней столице Китая. Командам предстоит перебраться через хребты Тянь-Шаня и пройти раскаленную пустыню Гоби.