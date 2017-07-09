#Башкирия-Образование - Братство нефтяного
НОВОСТИ
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11.07.17 16:44
Жители Башкирии накопили 200 миллионов рублей долгов по капремонту
11.07.17 16:09
Уголовное дело против бывшего вице-мэра Уфы направлено в суд
11.07.17 15:51
В Уфе сотрудники УМПО предстанут перед судом за хищение деталей для авиадвигателей
11.07.17 15:43
В Уфе наркоторговцу дали 10,5 лет колонии
11.07.17 15:43
Против стрелявшего в девочек жителя Чишминского района возбуждено уголовное дело
11.07.17 15:39
В Уфе на благотворительном забеге соберут деньги на оборудование для недоношенных детей
11.07.17 15:37
Житель Сибая ранил подростка
11.07.17 15:36
В Уфе в столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека
11.07.17 15:31
В Уфе «Шевроле» на автозапуске протаранил две машины и сбил женщину
11.07.17 15:24
В Бирском районе в ДТП погибла пассажирка «девятки»
11.07.17 15:11
В Уфе всё-таки пройдет велопробег от Горсовета до Конгресс-холла
11.07.17 14:55
На проспекте Октября в Уфе появится новый сквер
11.07.17 14:54
В парке имени Якутова в Уфе светильники заменят на антивандальные
11.07.17 11:08
В Нефтекамске судили женщину, ударившую ножом пьяного мужа
10.07.17 19:54
В Уфе две центральные улицы до конца июля ограничат в движении
10.07.17 17:05
В Белебее из магазина украли коробку игрушек-спиннеров
10.07.17 16:57
В Башкирии с велосипедиста взыскали 90 тысяч за совершенное ДТП
10.07.17 16:50
В работе республиканского минздрава вскрылись коррупциогенные факторы
10.07.17 16:27
Башкирская картина признана лучшим фильмом на детском кинофестивале в Крыму
10.07.17 16:03
Сотрудница стерлитамакского завода пострадала на пожаре
10.07.17 15:26
В Башкирии дожди топят урожай
10.07.17 14:37
В Стерлибашевском районе коммунальщики сбрасывали в реку грязную воду
10.07.17 14:26
В Уфе прохожий вытащил малыша из пруда
10.07.17 14:24
В Уфе задержаны уличные грабители
10.07.17 14:17
Житель Стерлитамака вонзил нож в ревнивого собутыльника
10.07.17 14:05
В Уфимском районе задержан водитель маршрутки с поддельными правами
10.07.17 13:44
Команда «Идель» из Башкирии стала третьей на Всероссийской туриаде
10.07.17 13:43
В Башкирии капуста подорожала в два раза, а морковь - на треть
10.07.17 12:48
ФК «Уфа» презентует новую игровую форму
10.07.17 12:47
В Башкирии отремонтируют 354 двора и 35 парков и скверов
10.07.17 12:38
Хоккеисты «Салавата Юлаева» приступили к тренировкам
10.07.17 12:31
Ирек Ялалов: приоритетные инфраструктурные проекты должен финансировать федеральный центр
10.07.17 12:25
Дорога в Сарву доступна для легковушек
10.07.17 12:25
В Уфе бездомным помогут продуктами и вещами
10.07.17 12:23
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для сферы транспорта и связи
10.07.17 12:12
В Уфе завершилось первенство футбольных школ России
10.07.17 11:30
В Уфе в столкновении «Шкоды» и «Деу» пострадали пять человек
10.07.17 11:29
Уфимская фирма не платила сотрудникам зарплату, хотя деньги у нее были
10.07.17 11:17
В Башкирии водитель на «четырнадцатой» залетел под попутный «КамАЗ»
10.07.17 11:10
Житель Башкирии предстанет перед судом за убийство соседа
10.07.17 10:59
«Шёлковый путь» прошёл через Уфу
10.07.17 10:35
Уволившимся пенсионерам компенсируют индексацию
10.07.17 10:34
В Башкирии представители трех округов обсудили изменения при регистрации недвижимости
09.07.17 21:47
Зоны отдыха в Уфе - равнение на Площадь двух фонтанов
09.07.17 21:14
В Чишминском районе водитель без прав погубил пассажира
09.07.17 21:13
В Уфе водитель, задавив во дворе женщину, скрылся
09.07.17 20:21
В Уфе работникам компании «ОптоКом» задолжали около трёх миллионов рублей
09.07.17 20:17
В Башкирии 62 521 человек числится в списках "невыездных" из-за непогашенных долгов
09.07.17 12:44
Три медали привезли юные уфимцы с Международных детских игр
09.07.17 10:43
В Уфе задержана похитительница велосипедов
08.07.17 18:09
Рустэм Хамитов в Белогорске: "Чувствуется жизнь"
08.07.17 16:47
Сергей Аксёнов: Мы активно внедряем в Крыму опыт башкирских коллег
08.07.17 16:33
Рустэм Хамитов: Мы продолжим восстановительные работы в Белогорском районе
08.07.17 12:54
В Башкирии водитель опрокинул "Хундай Солярис" в кювет. Есть пострадавшие
08.07.17 11:28
В Башкирии прокуроры прошлись по детским лагерям и выявили более сотни нарушений
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