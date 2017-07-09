Этим летом в УГНТУ диплом получил стотысячный выпускник. Символично, что это событие совпало с 80-летием башкирской нефти. Инженерный корпус республиканских нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в основном состоит из питомцев Уфимского нефтяного.

Генералы ТЭК



Специалисты, подготовленные здесь, составляют сегодня элиту многих нефтегазовых компаний России. Репутация вуза создавалась десятилетиями и укреплялась успехами выпускников. Наверное, УГНТУ — единственный вуз в республике, из стен которого вышли два министра СССР и два министра России.



Неслучайно именно УГНТУ посетил президент Российской Федерации Владимир Путин, когда побывал в 2003 году в Башкирии. «Ваш вуз действительно необычный, — отметил он во время встречи с профессорско-преподавательским составом университета, — поскольку работает на нужды отрасли, которая является ведущей в России… Готовить классных специалистов — это дело не просто сложное и не просто востребованное. Без специалистов успех невозможен».



Если вернуться к истокам, то надо напомнить, что первый выпуск инженеров-механиков по машинам и оборудованию нефтяных и газовых промыслов (14 человек) состоялся в 1950 году. Диплом за номером один был вручен Николаю Иванову.



У выпускников Уфимского нефтяного, которые в конце 50-х — начале 60-х годов осваивали нефтяные богатства страны, было много работы, тяжелой, но интересной. Им предстояло построить сверхдержаву. Получив заветные «корочки», они приходили на промыслы и нефтеперерабатывающие заводы Башкирии и Татарстана, ехали покорять Сибирь, Сахалин. Их закаляли трудности, они набирались опыта, мужали и крепли, не боялись брать на себя ответственность. А прочные знания, опыт и авторитет выводили их в первые ряды руководителей ТЭК.



Агзам Валиханов, получивший специальность инженера по разработке нефтяных и газовых месторождений в 1953 году, с 1965 по 1977 год возглавлял ПО «Татнефть», затем много лет был заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР. Выпускник технологического факультета 1956 года, Николай Лемаев начинал свою трудовую биографию старшим оператором Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода, а в 1985 — 1989 годах занимал пост министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности страны. Леонид Филимонов, окончив горно-нефтяной факультет в 1959 году, поехал на Сахалин и поднялся по карьерной лестнице с должности помощника бурильщика до министра нефтяной и газовой промышленности СССР (1987 — 1991). Не менее впечатляющий путь прошел Валерий Черняев — один из выдающихся руководителей индустрии нефтепроводного транспорта: начинал инженером технического надзора Дирекции строящихся трубопроводов, в 1991 году был назначен замминистра нефтяной и газовой промышленности, а затем избран президентом АК «Транснефть».



Когда мы говорим о большой нефти Башкирии, то вспоминаем Евгения Столярова — Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны, заслуженного нефтяника БАССР, почетного нефтяника СССР, генерального директора объединения «Башнефть» в 1972 — 1985 годах. А еще были десятки выпускников — руководителей крупнейших предприятий: Минулла Аминев, начальник Уфимского ПО «Баштрансгаз»; Мирьян Ахметшин, директор Уфимского НПЗ; Сергей Лебедич, гендиректор ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы»; Авхадий Тажеев, зам. генерального директора «Таджикнефть»; Зигандар Тухватуллин, зам. генерального директора объединения «Башнефть», и многие другие. Этот передовой отряд «генералов» ТЭК заложил основу прочной репутации выпускников Уфимского нефтяного. Они знали, что успех дела определяют люди, и помогали родному вузу готовить квалифицированные кадры.



Так, Евгений Столяров был инициатором создания студенческих специализированных отрядов буровиков. Уже со 2-го курса студенты работали в объединении «Башнефть», где создавались студенческие буровые вахты и бригады. Евгений Васильевич способствовал строительству корпуса горно-нефтяного факультета института. Он передал на баланс вуза настоящую буровую установку. И сегодня студенты могут руками потрогать «железо», запустить механизмы, а это для будущего буровика необходимо.



Так закаляются характеры



Вспоминая о том времени, советник ПАО НК «Роснефть» Леонид Филимонов говорит, что «рабоче-крестьянский» Уфимский нефтяной «лепил людей», давая им прочные знания и воспитывая бойцовский характер. Весной этого года Леонид Иванович побывал в родном вузе, встретился со студентами горно-нефтяного факультета. Он поделился с ребятами воспоминаниями о Сахалине, куда попал по окончании учебы и где узнал, каково это быть нефтяником, отвечать за свою работу и работу своих подчиненных. Он рассказал и о том, как жили в фанзах, внутри которых по ночам было почти так же холодно, как снаружи, как подтапливало буровую во время прилива, а еще про свои первые ошибки и первые победы, про то, как тринадцать раз горел и тонул. Было в его судьбе несколько переломных моментов. Например, когда ему пришлось «поменять профиль» и работать в газовой отрасли. «Газовики по-другому пахнут», — так определил различие между профессиями сам Леонид Иванович. «Вы — будущие кормильцы России, — с такими словами обратился он к студентам. — Не бойтесь трудностей. Держитесь друг за друга, держитесь за людей. Дело и люди — вот главные опоры в жизни».



В университете такие встречи с выпускниками давно стали традицией. Из первых уст узнают будущие буровики, разработчики, технологи, трубопроводчики, строители о том, как стать настоящим профессионалом. Приезжают в родной вуз и ветераны, чей трудовой стаж перевалил за полвека, и те, кто только год-два назад получил диплом. И каждый из них благодарен своим преподавателям, которые давали не только знания, но и жизненные ориентиры.



В одной связке с наукой и производством



Еще в первые годы существования вуза был взят курс на подготовку преподавателей из числа наиболее способных и талантливых студентов. Выпускниками вуза были ректоры Александр Спивак и Айрат Шаммазов. Когорта профессоров — Юнир Абызгильдин, Леонид Алексеев, Ахмет Бакиев, Мидхат Мавлютов (можно назвать еще десятки прославленных имен) — сделала науку необходимым условием воспитания профессионалов нового поколения. Было достигнуто органическое единство учебы и науки, когда студенты всех курсов под руководством преподавателей занимались научными исследованиями. Занятия наукой подразделялись на учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу и были внесены в учебные планы и программы. На старших курсах студенты, как правило, принимали участие в хоздоговорных научно-исследовательских проектах с оплатой труда, а результаты их становились темами курсовых и дипломных работ. Это была интеграция учебы, науки и производства в рамках целого вуза и нескольких промышленных предприятий. К началу восьмидесятых Уфимский нефтяной институт окончательно сформировался как учебно-научный комплекс всесоюзного ранга.



Выпускники 70 — 80-х продолжили славные традиции своих старших товарищей. Геннадий Букаев в 2000 — 2004 годах занимал пост министра Российской Федерации по налогам и сборам. Сергей Богданчиков возглавлял ОАО НК «Роснефть» (1998 — 2010). Рамиль Валитов стал генеральным директором ОАО «Роснефть» — «Сахалинморнефтегаз» (1994 — 2005), а затем вице-президентом ОАО «Роснефть» (2005 — 2007). Михаил Ставский также был вице-президентом «Роснефти» (2005 — 2010), с 2011 года возглавлял АНК «Башнефть» до ее присоединения к «Роснефти». Самых высоких постов в «Лукойле» достигли Ралиф Сафин (первый вице-президент «Лукойла», 1992 — 2002) и Азат Шамсуаров, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» (2008 — 2012). Бактыкожа Измухамбетов, приехавший в Уфу из Казахстана, защитил диплом в 1971 году, в девяностые возглавлял крупные компании у себя на родине, а в 2006-м стал министром энергетики и минеральных ресурсов Казахстана. Фарид Мухаметшин, выпускник 1979 года, занял пост премьер-министра Татарстана, председателя Госсовета Республики Татарстан.



Виктор Калюжный, министр топлива и энергетики Российской Федерации, выпускник 1970 года, так определил основной параметр устойчивости отрасли: «Пока есть люди, способные работать с полной самоотдачей, ТЭК живет и будет жить».



Уфимский нефтяной тех лет прославился многими талантливыми и работоспособными специалистами. Среди них Гниятулла Ишбаев, директор ООО НПП «Буринтех»; Наиль Багаутдинов, гендиректор ОАО «Уралтранснефтепродукт» с 2010 года; Наиль Гильмутдинов, гендиректор АО «Транснефть — Урал» (2006 — 2016), директор ООО «НИИ Транснефть» с 2016 года; Рафкат Кантюков — гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» с 1998 года (ПАО «ГАЗПРОМ»); Сергей Кочкуров, гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» с 2012 года; Рим Сулейманов, генеральный директор ООО «Уренгойгазпром» с 1986 года; Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» и другие.



Сегодня нефтяник — завтра политик



Лихие девяностые вуз пережил во многом благодаря поддержке своих выпускников, которые в этот тяжелый период помогали альма-матер развивать материальную базу, способствовали укреплению связей с предприятиями. Празднование пятидесятилетия УГНТУ в 1998 году стало событием, еще более сплотившим братство нефтяного и показавшим, насколько взаимосвязаны качество обучения и способность решать ответственные производственные и организационные задачи. И неслучайно среди выпускников вуза есть много депутатов, как федерального, так и регионального уровня. И если Михаил Бугера стал депутатом Государственной Думы в 1996 году, то Инга Юмашева была избрана депутатом Государственной Думы VII созыва в прошлом году. Первым президентом Республики Башкортостан был выпускник технологического факультета Муртаза Рахимов. Выпускник 1993 года Дмитрий Кобылкин в 2005 году был избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, Владимир Владимиров, выпускник 1997 года, стал губернатором Ставропольского края в 2014-м.



Есть еще одна категория выпускников, о которой надо сказать особо. Это граждане иностранных государств. Их подготовка началась в 1985 году, когда в вуз прибыла группа посланцев Кубы. Среди них был Хуан Торрес Наранхо, ставший теперь генеральным директором кубинской государственной нефтяной компании CUPET. Он посетил родной вуз, чтобы дать новое развитие дружеским и деловым связям компании с УГНТУ. Теперь в университете вновь учатся кубинские граждане. Сегодня здесь обучаются 1200 иностранных студентов из 55 стран мира. Десятки питомцев УГНТУ уехали на родину — в страны дальнего и ближнего зарубежья. В 2015 году Атсе Яо Доменик Бернабэ (Кот-д’Ивуар) стал тысячным выпускником-иностранцем, получившим диплом нашего вуза. «Этот диплом для меня символизирует годы стремлений и стараний, — сказал он.— УГНТУ помог мне открыть русский мир на башкирской земле».



Не меньше российских граждан, которые окончили Уфимский нефтяной и работают за границей — добывают нефть на платформах в Мексиканском заливе, бурят наклонные скважины на шельфе во Вьетнаме, занимаются научными исследованиями в университетах Европы.



Опорный вуз России



В прошлом году университет получил статус опорного вуза России и опорного вуза «Газпрома». «УГНТУ входит в число 50 «статусных» вузов России, является одним из восьми лучших опорных вузов страны, — говорит ректор Р. Бахтизин. — Он стал площадкой для развития инноваций как в образовании, так и в науке, центром притяжения для активных молодых людей, которые видят свое будущее в развитии отечественной науки. У нас есть желание, есть поддержка, есть возможности, есть потенциал всего коллектива, чтобы двигаться вперед».



Помогает в выполнении этих амбициозных задач попечительский совет, который возглавил премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. В состав совета входят генеральные директора крупных компаний — партнеров УГНТУ, представители госструктур. Среди них также много выпускников вуза. Это Фархад Самедов, вице-премьер РБ; дитель администрации главы Башкортостана; Тимур Безымянников, гендиректор АО «Транснефть — Урал»; Халит Бикмухаметов, гендиректор «ВНЗМ»; Олег Макаренко, гендиректор ООО «Аквамак-Процессинг» и другие. Кому как не им знать, насколько важно до минимума сократить адаптационный период при трудоустройстве выпускников вуза на работу. А для этого нужно постоянно обновлять материально-техническую базу университета, совместно разрабатывать дополнительные образовательные программы.



Еще один надежный помощник вуза — Ассоциация выпускников УГНТУ. Недавно она выступила одним из организаторов Всероссийской конференции «Бережливое производство и системы наставничества. Лучшие практики»: ведь опыт, который могут передать специалисты с большим стажем работы, бесценен.



Поддержка выпускников помогает вузу осуществить проект «К семидесятилетию университета — 70 объектов». Так, 15 июня в Салаватском филиале УГНТУ была торжественно открыта оснащенная самым современным оборудованием лаборатория аналитической химии. Такой замечательный подарок сделали альма-матер выпускники филиала Дамир Шавалеев, Рустем Галиев и Александр Горин.



В книге «Почетный выпускник УГНТУ», изданной к шестидесятилетию вуза, собраны краткие сведения о 300 с лишним государственных и общественных деятелях, руководителях крупных компаний. На будущий год Уфимский нефтяной отметит свое семидесятилетие, и список почетных выпускников вырастет. Но главное достижение — это высокий уровень подготовки тех, кто идет на производство. Ежегодно дипломы УГНТУ получают бакалавры, магистры и специалисты, чтобы влиться в коллективы предприятий ведущих отраслей экономики, укреплять мощь нашей страны.