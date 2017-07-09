Завершился очередной отопительный сезон в тепличных хозяйствах, и уже сегодня надо думать о будущем. А работа предстоит серьезная. Достаточно привести две цифры: в России на закрытом грунте производится 500 тыс. тонн овощей, из них свыше 10 процентов огурцов и помидоров выращивается в Туймазинском районе.



Вопросам использования газового оборудования в тепличных хозяйствах было посвящено совещание, прошедшее в начале июня в филиале «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы. В его работе приняли участие более пятидесяти представителей тепличных хозяйств зоны обслуживания, руководство и специалисты газораспределительной компании и компании по реализации газа.

Выход надо искать вместе



В начале совещания директор филиала Евгений Сельянов обрисовал общую ситуацию в регионе.



— Мы понимаем, какой важной и сложной работой вы занимаетесь, — обратился к руководителям хозяйств Евгений Сельянов. — Все мы прекрасно знаем, насколько необходимо развитие овощеводства в нашем регионе. Но дальнейшую эксплуатацию значительной части газоиспользующего оборудования и сетей допускать нельзя, необходима модернизация. Поэтому мы должны совместно найти выход из этой ситуации.



У председателя ассоциации КФХ «Туймазинец» Минзагита Шангареева свой взгляд на нее.



— Да, модернизация газового оборудования необходима, — подтвердил он. — Но мы бы попросили, чтобы она проходила плавно. У тепличников и дальше должна быть уверенность, что объемы производства овощей не сократятся. Напомню, что, выращивая в год более 50 тысяч тонн овощей в теплицах Туймазинского района, мы обеспечиваем сотни людей работой, пополняем бюджет налогами.



Самодельные печи, кривые дымоходы



В целом в теплицах Туймазинского, Буздякского, Бакалинского и Шаранского районов установлено 5 тыс. 381 единица газоиспользующего оборудования. Это большое хозяйство, требующее постоянного внимания. Между тем в ходе технического обслуживания пунктов редуцирования газа и газового оборудования были выявлены сотни нарушений правил эксплуатации. Главный инженер филиала Альберт Якупов перечислил наиболее типичные из них. Прежде всего речь идет об использовании несертифицированного оборудования: самодельных печей без автоматики безопасности, шлангов, подводок, соединений. Газопроводы установлены на ненадежных деревянных опорах теплиц, дымоходы выведены не по проекту, не закреплены. Часто при помощи водяных шлангов (без уплотнителей) и тройников производится самовольное подключение дополнительных газовых приборов. Имеются случаи самовольного переустройства газопроводов, которое производится без оформления исполнительной документации. При этом на 41 пункте редуцирования газа необходимо произвести диагностику или замену оборудования в связи с истекшим сроком эксплуатации. Все это, конечно, не может не беспокоить. При этом пример для подражания рядом: в регионе имеются современные теплицы, укомплектованные оборудованием с автоматикой безопасности, где подогрев воды осуществляется при помощи отопительного котла и все коммуникации проведены согласно проекту.



В удобное время, в кратчайшие сроки



Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Марат Хамадиев остановился еще на одной важной проблеме. Есть теплицы, которые построены давно и имеют оборудование с истекшим сроком эксплуатации, и филиалом выданы уведомления о его замене. Конечно, возможна и диагностика старого оборудования. «Но плюсов нового существенно больше: это высокое КПД, реальная экономия расхода газа. Это инвестиции на много лет вперед», — отметил Хамадиев.



Выступившие на совещании руководители тепличных хозяйств рассказали о наболевшем. У одних недостаточное давление газа, других волнует периодичность техобслуживания, третьи интересуются системой капельного полива или рассрочкой платежа.



Евгений Сельянов пригласил всех в Единый центр обслуживания филиала: «Там наши операторы ответят на все вопросы по газификации и газоснабжению, примут заявку на услугу, заключат договор — все будет сделано в кратчайшие сроки и в удобное для вас время».

Компетентно





Ильшат ФАЗРАХМАНОВ,

министр сельского хозяйства Республики Башкортостан:

— Сельское хозяйство является сегодня одним из быстрорастущих секторов экономики, и у тепличников появились реальные возможности для успешного развития. При этом не стоит допускать ошибки, которые приводят к ощутимым убыткам. Современные теплицы — это новые технологии, что заставляет специалистов основательно подходить к работе в данном секторе.



Создание крупных тепличных хозяйств возможно лишь при своевременной реконструкции и модернизации, при приведении в соответствие всей технической документации сетей газораспределения и газопотребления, при замене устаревшего газоиспользующего оборудования на сертифицированное.



В ближайшие годы необходимо сделать технологический ырывок в этой отрасли — оснастить наши хозяйства энергосберегающими системами, обеспечить безопасную эксплуатацию систем газоснабжения. Речь идет о безопасности не только работников теплиц, но и жителей населенных пунктов.