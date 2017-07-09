На будущем ипподроме могли бы обучаться дети с десяти лет со всего района.

На будущем ипподроме могли бы обучаться дети с десяти лет со всего района.

Конно-спортивная школа в селе Темясово Баймакского района претендует на то, чтобы войти в число ста объектов к столетию Башкортостана. Однако уже на начальном этапе проект может стать неосуществимым.





Ипподром сельчанам не нужен?



Возвести комплекс было решено на въезде в село со стороны райцентра. Однако именно его расположение вызвало недовольство некоторых селян. В соцсетях появились аудиозаписи, на которых якобы глава рай-администрации на собрании пайщиков некорректно выражается в адрес темясовцев.



— Никто не против конно-спортивной школы, — говорит житель села Ильдар Саварбаев. — Но почему именно здесь? Ведь есть и другие земли, которые действительно никому не принадлежат. Например, за горой Ягалса в сторону Идрисово.



Собственником одного из участков, где планируется построить комплекс, считает себя Фануза.



— Надел оформлен на меня, супруга и моего покойного отца, почетного гражданина села, ветерана войны и труда, — говорит она. — Наши паи находятся на границе с землей, в которой заинтересованы инициаторы стройки. Как только появились разговоры о строительстве, мы стали ощущать давление. Начали проводиться нелегитимные собрания с попыткой незаконного захвата земли, появились документы и доверенности с подложными подписями.



Фануза считает, что лучше бы потратить эти деньги на дороги. «Ипподром нужен узкому кругу состоятельных людей, а сельчанам он мало что даст. К тому же в 30 километрах от нас, в селе Куянтаево уже есть ипподром «Акъял». Поэтому у меня есть достаточные основания считать, что стройка лишь повод для перехода паевых земель в частную собственность заинтересованных лиц», — говорит она.



Спорный пай



Между тем местные власти заверяют, что 20 гектаров земли более 15 лет никому не были нужны и даже не обрабатывались.



— Темясовцы владеют 1 тыс. 22 паями в общедолевой собственности площадью 11,7 тыс. гектаров, — поясняет глава Темясовского сельсовета Бикьян Камалетдинов. — До сих пор ни один пайщик не оформил надел в личную собственность. Только в этом году 154 пайщика решили воспользоваться таким правом. На собрании вопрос с выделом земли из общей долевой собственности был решен сразу. Многие уже начали оформлять участки.



По его словам, сорок долей принадлежат сельсовету. Есть еще часть паев, от которых владельцы официально отказались. Инициаторы строительства хотели выделить из общего надела и эти земли, объединить для постройки конно-спортивного комплекса. Но при голосовании 86 пайщиков выступили «за», 45 — «против», 126 — воздержались. Решение не принято.



— Раздрай с паями возник из-за одного человека, который действует ради корысти, — говорит Бикьян Камалетдинов. — Намереваясь сдавать земли в аренду под будущий комплекс, он забыл о том, что еще в 2010 году его пай был передан МТС «Зауралье». Даже есть выписка из единого госреестра. Но переданные им паи не входят в территорию, запланированную под строительство комплекса.



Конники готовы к старту



А тем временем проект будущего комплекса уже прошел госэкспертизу. По утверждению инициаторов, это вариант незатратного строительства. В составе комплекса будут конюшни, беговые дорожки, крытые трибуны, гостиница, административные корпуса с раздевалками, душевыми и тренерской. Помимо соревнований, здесь планируется проводить и культурно-массовые мероприятия.



— Два года назад на фестивале «Башкирская лошадь» в Темясово мы впервые представили воссозданную древнюю игру «Ылак», — говорит президент федерации конного биатлона Ильшат Хамитов. — Уже на следующий год наша команда, защищая честь страны на II Всемирных играх кочевников в Кыргызстане, завоевала четвертое место. В прошлом году мы дали старт конному биатлону со стрельбой из лука. Здесь нас здорово поддержал легендарный биатлонист Алексей Тихонов.



Конно-спортивная школа даст толчок развитию этих направлений, утверждает И. Хамитов. Здесь будут обучаться желающие со всего района, даже дети с десяти лет. Реабилитационные курсы иппотерапии получат дети-инвалиды. По его мнению, ипподром в Куянтаево уже не справляется с нагрузкой и не соответствует современным требованиям.



— Секрета нет, я один из инициаторов строительства конно-спортивной школы в Темясово, — говорит глава райадминистрации Ильшат Ситдиков. — Уверен, это перспективный проект. Темясово получит еще одну достопримечательность, которая будет работать на сельчан и район в целом. Появятся новые рабочие места, а удобное расположение поможет привлечь еще больше туристов. А они, как известно, приносят неплохой доход. На последнем собрании пайщиков я действительно был. И не только как глава, но и как уроженец села. Здесь мой отчий дом. Здесь я вырос и работал, руководил совхозом. Мне небезразлична судьба родного села, поэтому всегда старался и стараюсь сделать все для его развития. Что касается оскорбительных слов, то я их не произносил. Пусть все останется на совести тех, кто распространяет эту подделку в интернете.

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