Им оказался бакалавр направления «химическая технология органических веществ» Рустем Ильин. Как говорит директор информационно-рекламного центра вуза Тимур Габбасов, кандидатов на пост «стотысячника» выставляли все факультеты, но этот парень «в роли образцово-показательного выпускника смотрелся убедительнее остальных». Потому что золотая голова, спортсмен, артист-активист и общественник. В общем, красавец-мужчина, обладатель титула «Мистер УГНТУ-2016».





Рустем Ильин родом из Белебея, там он окончил гимназию № 1 и, получив аттестат, разослал документы в несколько вузов. По баллам проходил везде, в том числе и в знаменитый МИФИ, но предпочел уфимский нефтяной. Как поясняет сам, выбрал его потому, что здесь есть все. И качественное образование, и возможности заниматься наукой, спортом и художественной самодеятельностью, плюс перспективы хорошего трудоустройства. К тому же, далеко от родного дома уезжать не надо.



С УГНТУ расставаться парень пока не спешит: он намерен продолжить учебу в магистратуре. Но будет сочетать ее с работой оператора, поэтому отправил свое резюме в «Башнефть». Представители компании, которые присутствовали на вручении, уверены, что парня в «Башнефть» возьмут охотно: ни один работодатель такими кадрами разбрасываться не будет.



По словам сотрудников вуза, чтобы стать его «юбилейным» выпускником, необязательно быть звездой учебы и самодеятельности. Здесь большую роль играет мнение самих студентов. Например, диплом 75-тысячного выпускника получил парень, который, в общем-то, ничем не выделялся среди других студентов. Но у него была «харизма настоящего нефтяника», она даже сделала его лицом вуза. Фотографии студента украшали все буклеты и баннеры УГНТУ.



Как говорит Тимур Габбасов, кроме диплома никаких бонусов «стотысячному» выпускнику не предусмотрено: «Этот документ мы вручаем даже не столько конкретному человеку, сколько всей многотысячной армии выпускников УГНТУ. Ведь они, без преувеличения, сделали для страны очень много и стояли у истоков развития нефтяной промышленности по всей стране. Да и за рубежом тоже».