Уфимская дождливая погода словно захотела передать свой «привет» Крыму — во всяком случае, на подлете к Симферополю делегацию Башкирии, направлявшуюся с визитом на полуостров, ожидали серьезные грозовые тучи. Но ливни и грозы в итоге остались позади, а сам Белогорск встретил теплом и солнцем. Впрочем, по части радушия даже приветливому южному солнцу было далеко до людей — настолько приветливо и гостеприимно встречали представители Крыма своих коллег, друзей и деловых партнеров в одном лице.





После воссоединения с Россией весной 2014 года Белогорский район стал для Башкирии подшефным. Знакомство быстро переросло в крепкую дружбу, в основе которой оказалось очень много общих интересов в культурной и медицинской сферах, науке и бизнесе. А визит делегации Башкирии в Крым позволил, с одной стороны, подвести итоги тому, что уже сделано, с другой — наметил новые горизонты совместной работы.



— Я по-человечески рад, что установились такие дружеские отношения. На этом фоне мы можем сделать столько, что хватит еще на долгие годы, — отметил глава Башкирии Рустэм Хамитов на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.



Чем уже помогла республика белогорчанам? На полученных из Башкирии комбайнах они уже второй год собирают урожай. В селе Богатое при нашей поддержке сделан ремонт кровли и окон местной школы, сейчас приобретаются мебель и оборудование. Новую кровлю получил и находящийся рядом детский сад, а благодаря капитальному ремонту в прошлом году его удалось ввести в эксплуатацию.



Похожая ситуация и с районным Домом культуры — фактически заброшенное здание удалось частично отремонтировать. Теперь, как рассказала нашему изданию корреспондент белогорской газеты Лейля Джанджакова, в Доме культуры занимаются более 250 человек, причем почти половина из них — дети. Так что можно смело делать вывод, что за эти два года дружбы и сотрудничества прежде всего подрастающее поколение крымчан оказалось в центре внимания обеих сторон.



Кстати, во время визита башкирской делегации в Белогорске состоялся межрегиональный фестиваль «Присягая России», в котором приняли участие главы обоих регионов. Высоко оценивая это мероприятие, глава Башкирии Рустэм Хамитов одновременно выразил твердую уверенность, что следующий подобный фестиваль республики проведут уже в полностью отремонтированном районном Доме культуры.



Что же касается будущего, то и здесь было что обсуждать. Например, Сергей Аксенов сообщил о решении крымского правительства передать Башкирии детский санаторий «Юбилейный» в Евпатории.



— Рейтинг санаторно-курортных учреждений Российской Федерации возглавляет наш башкирский «Янган-Тау». Весь опыт, который у нас есть в этой части, все знания, умения мы, конечно же, будем использовать при модернизации санатория «Юбилейный». Деньги там будут немаленькие, поверьте. Работать будем быстро.

К следующему курортному сезону пройдет значительное обновление материальной базы. К апрелю будем иметь уже результаты. Там еще планируется новая стройка. Если решится вопрос с землей, то, может быть, построим еще корпус, — сказал по этому поводу Рустэм Хамитов.



При этом он подчеркнул, что и рабочие встречи, и участие в таких форумах, как «Присягая России», помогают развивать не только экономику, но и культурную сферу. Здесь обеим республикам есть что показать. В мае во время визита крымской делегации в Уфу вызвало восхищение выступление артистов южного полуострова. На сей раз не меньше оваций получили и мастера башкирской сцены, приехавшие с ответным творческим визитом.



— Через два года будет отмечаться вековой юбилей Башкортостана. Приглашаю Сергея Валерьевича вместе с делегацией Крыма принять участие в праздничных мероприятиях. В том же 2019 году в Уфе пройдут Международные детские летние игры, в них примут участие ребятишки из многих стран мира. Приглашаем делегацию Крыма. Крупнейшим культурным событием станет Всемирная Фольклориада, которая в 2020 году впервые пройдет в нашей стране. Право принять эту культурную Олимпиаду получила наша республика. Мы ожидаем прибытия нескольких тысяч артистов из десятков стран. Несомненно, обширная программа Фольклориады станет еще более полной с участием народных коллективов из Крыма, — очертил горизонты будущего сотрудничества Рустэм Хамитов.



По его мнению, перед республиками открыты широкие горизонты и перспективы. «Мы строим мосты дружбы от полуострова Уфа, столицы Башкортостана, к полуострову Крым. И теперь наши «берега» стали еще более родными, близкими», — считает Рустэм Хамитов.



Делегация Башкирии посетила выставку предприятий Белогорского района, познакомилась с производимыми здесь товарами. И здесь, как выяснилось, можно выйти на совместные проекты, начиная от производства сельхозпродукции и заканчивая народными промыслами.



Что же касается финансовой стороны вопроса, то глава Башкирии расставил все точки над «i», выступая незадолго перед визитом в Крым перед депутатами Госсобрания — Курултая: «Мы будем продолжать помогать Крыму, хотя я тоже слышу крики: «А зачем? Тут своих проблем хватает». Своих проблем у нас достаточно. Но есть территории, на которых живется существенно тяжелее. Это тоже надо понимать. Мы действуем по праву сильной территории, сильной республики. И будем оказывать такую помощь».



Причем эта помощь станет еще более системной и целевой, ведь во время визита башкирской делегации был подписан меморандум между Советом министров Крыма и правительством Башкортостана о дальнейшем сотрудничестве. А сам глава Крыма Сергей Аксенов сказал по этому поводу: «Когда есть такие друзья, надежные партнеры, в жизни ничего не страшно. Наша страна — Россия, сильна дружбой между регионами. Это действительно дорогого стоит, когда в сложную минуту есть к кому обратиться».



Согласитесь, в наше время такие искренние слова не часто приходиться слышать.