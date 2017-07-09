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Уфимская дождливая погода словно захотела передать свой «привет» Крыму — во всяком случае, на подлете к Симферополю делегацию Башкирии, направлявшуюся с визитом на полуостров, ожидали серьезные грозовые тучи. Но ливни и грозы в итоге остались позади, а сам Белогорск встретил теплом и солнцем. Впрочем, по части радушия даже приветливому южному солнцу было далеко до людей — настолько приветливо и гостеприимно встречали представители Крыма своих коллег, друзей и деловых партнеров в одном лице.
После воссоединения с Россией весной 2014 года Белогорский район стал для Башкирии подшефным. Знакомство быстро переросло в крепкую дружбу, в основе которой оказалось очень много общих интересов в культурной и медицинской сферах, науке и бизнесе. А визит делегации Башкирии в Крым позволил, с одной стороны, подвести итоги тому, что уже сделано, с другой — наметил новые горизонты совместной работы.
К следующему курортному сезону пройдет значительное обновление материальной базы. К апрелю будем иметь уже результаты. Там еще планируется новая стройка. Если решится вопрос с землей, то, может быть, построим еще корпус, — сказал по этому поводу Рустэм Хамитов.
Опубликовано: 11.07.17 (14:44) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Политика
Уфимская дождливая погода словно захотела передать свой «привет» Крыму — во всяком случае, на подлете к Симферополю делегацию Башкирии, направлявшуюся с визитом на полуостров, ожидали серьезные грозовые тучи. Но ливни и грозы в итоге остались позади, а сам Белогорск встретил теплом и солнцем. Впрочем, по части радушия даже приветливому южному солнцу было далеко до людей — настолько приветливо и гостеприимно встречали представители Крыма своих коллег, друзей и деловых партнеров в одном лице.
После воссоединения с Россией весной 2014 года Белогорский район стал для Башкирии подшефным. Знакомство быстро переросло в крепкую дружбу, в основе которой оказалось очень много общих интересов в культурной и медицинской сферах, науке и бизнесе. А визит делегации Башкирии в Крым позволил, с одной стороны, подвести итоги тому, что уже сделано, с другой — наметил новые горизонты совместной работы.
К следующему курортному сезону пройдет значительное обновление материальной базы. К апрелю будем иметь уже результаты. Там еще планируется новая стройка. Если решится вопрос с землей, то, может быть, построим еще корпус, — сказал по этому поводу Рустэм Хамитов.
Опубликовано: 11.07.17 (14:44) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
11.07.17 15:39
В Уфе на благотворительном забеге соберут деньги на оборудование для недоношенных детей
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AHOHC
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06