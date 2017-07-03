Его инициаторы —художники трех стран — Италии, России и Китая. Россию представляют около 50 живописцев из Башкортостана. Три страны, а скорее —три мира, различные между собой, что не мешает хорошо понимать друг друга, особенно если разговор ведется на универсальном языке культуры.

На стыке Европы и Азии

Проект рассчитан как минимум на год. Начался он в Москве и осенью продолжится в Санкт-Петербурге, а затем в Италии и Китае. Название — «Вдоль Великого Шелкового пути» — получил неслучайно: именно этот древний маршрут впервые связал Восточную Азию со Средиземноморьем еще во II веке до н. э. Великий Шелковый путь, проходивший и по территории нынешнего Поволжья, открыл западному миру Восток, послужив не только пронырливым торговцам, но и явив миру разнообразие культур сотен живущих на этих землях народов.



Сегодня все большую актуальность обретает идея возрождения древних караванных путей. Начинается строительство современной скоростной автотрассы Европа — Западный Китай, современного Шелкового пути. Кстати, он пересечет территорию Башкирии на участке Бавлы — Кумертау. Планируется, что возрожденный маршрут возьмет на себя роль прежнего — укрепятся экономические связи и желание лучше понять культуру, менталитет соседей по материку, узнать обычаи и традиции друг друга.



Арт-проект «Вдоль Великого Шелкового пути» выполняет как раз эту задачу — собрав на одной площадке разноплановых художников, он дает возможность сопоставить разные взгляды на жизнь и найти точки соприкосновения. Башкортостан представляет Россию в проекте тоже неслучайно: находясь на стыке Европы и Азии, он не только по своему географическому положению, но и этнокультурно является «золотой серединой» в пространстве диалога между культурами Востока и Запада.



Чернозём вместо красок



Идея проекта, предполагающего серию художественных выставок и арт-акций по маршруту от Европы до Азии, была предложена культурной ассоциацией Qualitaly (Италия), которую связывает многолетнее сотрудничество как с Башкортостаном, так и со Всемирной федерацией китайской живописи и каллиграфии. В столице его активно поддержали Полномочное представительство РБ при президенте РФ и департамент культуры правительства Москвы.



Благодаря такой поддержке первые выставки открылись в Москве сразу на трех площадках. В галерее Artime на Кузнецком мосту прошли бесплатные мастер-классы художников. Любой желающий мог за час овладеть навыками росписи батика или акриловой живописи, а кроме того, гости читали стихи, общались в камерной атмосфере, располагающей к истинному творчеству.



В выставочном зале ассоциации Imperium Group, находящемся в престижном гостиничном комплексе «Космос» на ВДНХ, стартовал аукцион по продаже картин художников, средства от которого авторы решили перечислить детскому благотворительному фонду «Мархамат» (Уфа). Продажа картин продолжилась в интернете на сайте полномочного представительства республики и продлится до 9 июля.



Самая большая экспозиция открылась в трех залах художественной галереи «Беляево» — «башкирском», «итальянском» и «китайском». Более ста работ соседствуют с национальными сувенирами из каждой страны, а также авторскими моделями одежды с принтами картин уфимской художницы Раушании Бадретдиновой и итальянки Николинки Николовой.



Как отметили искусствоведы, каждая картина рассказывает зрителям свою историю, при этом башкирские работы носят более философский характер, китайские более реалистичны, а итальянские — склонны к модернизму и декоративности. Например, несколько работ художника Диацци из Турина украшены кристаллами Swarovski. Хотя уфимские художники тоже покреативили — авторская техника исполнения сельских пейзажей Михаила Рошняка, например, предполагает использование чернозема вместо привычных красок.



Акт «народной дипломатии»



В галерее «Беляево» у «колыбели» проекта, на открытии выставки казалось, собрались все музы: танца, песен и прочих искусств. Это феерический интернациональный концерт, на котором Италию представлял сам Тото Кутуньо, а Уфу — Мерилин Монро (это партнеры проекта, участники шоу двойников Владимир Зубарев и Оксана Монро) и башкирский культурный центр «Ак тирма». Это известная столичная певица MUZZA, это китайские танцы в исполнении студентов МГУ и РУДН, это дефиле в авторских нарядах от дизайнеров Башкортостана и Средней Азии.



К слову, вплоть до 9 июля в галерее будет бурлить активная творческая жизнь: экскурсии для тех, кто интересуется живописью, творческие встречи, концерты, мастер-классы художников, лекции об искусстве, показы анимационных, художественных и документальных лент башкирских авторов. На мониторах посетителям помимо картин будут демонстрировать фильмы о Великом Шелковом пути, его героях, о Башкортостане, о культуре каждой из представленных стран.



Справка



Всего в необычном арт-проекте принимают участие более ста участников, представивших в общей сложности около 220 работ, исполненных в разных стилях — от реалистического искусства до модного европейского и этнического дизайн-арта.

Прямая речь

Артур Шайнуров,

полномочный представитель Республики Башкортостан при президенте РФ,

заместитель премьер-министра правительства РБ:

— Выставки башкирских художников в Москве в последние годы не редкость, но экспозиция «Вдоль Великого Шелкового пути» — особое культурное событие. Это первый масштабный, долгосрочный, многоэтапный международный проект, в котором участвует около полусотни художников только от одного Башкортостана. Его можно рассматривать как акт «народной дипломатии», благодаря которому творческий диалог происходит неформально, не в рамках одного творческого союза, исходя из живого интереса участников.

Массимилиано Панеро,

президент культурной ассоциации QUALITALY:

— Для нашей ассоциации это уже далеко не первый обменный проект с башкирскими партнерами. Я благодарен всем, кто помог организовать выставки в Москве, и тем, кто приходит познакомиться с представленными работами. В них вы почти не увидите специально написанных сюжетов на тему Великого Шелкового пути, интересно другое — понаблюдать за тем, что объединяет и что различает творцов из разных стран. Любопытно, что сегодня в работах многих башкирских художников можно увидеть элементы, навеянные как Азией, так и Европой. То же можно сказать о китайских полотнах, в которых прослеживаются не только исконно китайские мотивы, но и намеки на современное европейское искусство. Очевидно, это неизбежная общая тенденция в мире, взаимопроникновение мировоззрений народов, соединяемых Великим Шелковым путем, и это наш завтрашний день.

Раушания Бадретдинова,

куратор проекта в Уфе:

— Идея международного проекта появилась еще в прошлом году. Приятно сознавать,

что она воплотилась в реальность. Живопись — это то, что все понимают без знания языка, а значит, наши возможности культурного диалога расширяются. Надеюсь, после Москвы картины увидят на площадках и в Санкт-Петербурге, и в Италии, и в Китае. Для меня очень важно, чтобы с работами наших авторов познакомились за границей, они этого достойны.