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Его инициаторы —художники трех стран — Италии, России и Китая. Россию представляют около 50 живописцев из Башкортостана. Три страны, а скорее —три мира, различные между собой, что не мешает хорошо понимать друг друга, особенно если разговор ведется на универсальном языке культуры.
На стыке Европы и Азии
Проект рассчитан как минимум на год. Начался он в Москве и осенью продолжится в Санкт-Петербурге, а затем в Италии и Китае. Название — «Вдоль Великого Шелкового пути» — получил неслучайно: именно этот древний маршрут впервые связал Восточную Азию со Средиземноморьем еще во II веке до н. э. Великий Шелковый путь, проходивший и по территории нынешнего Поволжья, открыл западному миру Восток, послужив не только пронырливым торговцам, но и явив миру разнообразие культур сотен живущих на этих землях народов.
Прямая речь
Артур Шайнуров,
заместитель премьер-министра правительства РБ:
— Выставки башкирских художников в Москве в последние годы не редкость, но экспозиция «Вдоль Великого Шелкового пути» — особое культурное событие. Это первый масштабный, долгосрочный, многоэтапный международный проект, в котором участвует около полусотни художников только от одного Башкортостана. Его можно рассматривать как акт «народной дипломатии», благодаря которому творческий диалог происходит неформально, не в рамках одного творческого союза, исходя из живого интереса участников.
Массимилиано Панеро,
— Для нашей ассоциации это уже далеко не первый обменный проект с башкирскими партнерами. Я благодарен всем, кто помог организовать выставки в Москве, и тем, кто приходит познакомиться с представленными работами. В них вы почти не увидите специально написанных сюжетов на тему Великого Шелкового пути, интересно другое — понаблюдать за тем, что объединяет и что различает творцов из разных стран. Любопытно, что сегодня в работах многих башкирских художников можно увидеть элементы, навеянные как Азией, так и Европой. То же можно сказать о китайских полотнах, в которых прослеживаются не только исконно китайские мотивы, но и намеки на современное европейское искусство. Очевидно, это неизбежная общая тенденция в мире, взаимопроникновение мировоззрений народов, соединяемых Великим Шелковым путем, и это наш завтрашний день.
Раушания Бадретдинова,
— Идея международного проекта появилась еще в прошлом году. Приятно сознавать,
Опубликовано: 07.07.17 (10:24) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Его инициаторы —художники трех стран — Италии, России и Китая. Россию представляют около 50 живописцев из Башкортостана. Три страны, а скорее —три мира, различные между собой, что не мешает хорошо понимать друг друга, особенно если разговор ведется на универсальном языке культуры.
На стыке Европы и Азии
Проект рассчитан как минимум на год. Начался он в Москве и осенью продолжится в Санкт-Петербурге, а затем в Италии и Китае. Название — «Вдоль Великого Шелкового пути» — получил неслучайно: именно этот древний маршрут впервые связал Восточную Азию со Средиземноморьем еще во II веке до н. э. Великий Шелковый путь, проходивший и по территории нынешнего Поволжья, открыл западному миру Восток, послужив не только пронырливым торговцам, но и явив миру разнообразие культур сотен живущих на этих землях народов.
Прямая речь
Артур Шайнуров,
заместитель премьер-министра правительства РБ:
— Выставки башкирских художников в Москве в последние годы не редкость, но экспозиция «Вдоль Великого Шелкового пути» — особое культурное событие. Это первый масштабный, долгосрочный, многоэтапный международный проект, в котором участвует около полусотни художников только от одного Башкортостана. Его можно рассматривать как акт «народной дипломатии», благодаря которому творческий диалог происходит неформально, не в рамках одного творческого союза, исходя из живого интереса участников.
Массимилиано Панеро,
— Для нашей ассоциации это уже далеко не первый обменный проект с башкирскими партнерами. Я благодарен всем, кто помог организовать выставки в Москве, и тем, кто приходит познакомиться с представленными работами. В них вы почти не увидите специально написанных сюжетов на тему Великого Шелкового пути, интересно другое — понаблюдать за тем, что объединяет и что различает творцов из разных стран. Любопытно, что сегодня в работах многих башкирских художников можно увидеть элементы, навеянные как Азией, так и Европой. То же можно сказать о китайских полотнах, в которых прослеживаются не только исконно китайские мотивы, но и намеки на современное европейское искусство. Очевидно, это неизбежная общая тенденция в мире, взаимопроникновение мировоззрений народов, соединяемых Великим Шелковым путем, и это наш завтрашний день.
Раушания Бадретдинова,
— Идея международного проекта появилась еще в прошлом году. Приятно сознавать,
Опубликовано: 07.07.17 (10:24) Республика Башкортостан
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Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06