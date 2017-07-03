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О тяжких испытаниях, выпавших на долю отца-фронтовика, рассказывает Талгат Габитов, председатель Совета ветеранов Стерлитамака.
Левитан в лагере
Его разоблачили, как только он ткнул шило в подошву, и зверски избили. Но все-таки оставили в мастерской. Еще поручили убираться у одного из лагерных начальников. В доме имелся радиоприемник. Освоившись, отец однажды включил радио и поймал передачу из Москвы. Потом прослушивание советских передач стало регулярным. Новости он пересказывал товарищам. Но однажды то ли повредил приемник, то ли забыл вернуть прежнюю настройку… Или немцы услышали голос русского диктора (может, самого Левитана)… В общем, избили отца так, что все тело было в синяках. Но в сапожной бригаде все равно оставили.
Фронтовик Абдулганий Габитов в 70-е годы. // Фото из семейного архива.
Опубликовано: 07.07.17 (10:24) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
О тяжких испытаниях, выпавших на долю отца-фронтовика, рассказывает Талгат Габитов, председатель Совета ветеранов Стерлитамака.
Левитан в лагере
Его разоблачили, как только он ткнул шило в подошву, и зверски избили. Но все-таки оставили в мастерской. Еще поручили убираться у одного из лагерных начальников. В доме имелся радиоприемник. Освоившись, отец однажды включил радио и поймал передачу из Москвы. Потом прослушивание советских передач стало регулярным. Новости он пересказывал товарищам. Но однажды то ли повредил приемник, то ли забыл вернуть прежнюю настройку… Или немцы услышали голос русского диктора (может, самого Левитана)… В общем, избили отца так, что все тело было в синяках. Но в сапожной бригаде все равно оставили.
Фронтовик Абдулганий Габитов в 70-е годы. // Фото из семейного архива.
Опубликовано: 07.07.17 (10:24) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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AHOHC
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06