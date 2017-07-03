О тяжких испытаниях, выпавших на долю отца-фронтовика, рассказывает Талгат Габитов, председатель Совета ветеранов Стерлитамака.

Левитан в лагере



— До переезда в Стерлитамак наша семья жила в деревне Кебячево. Отец Абдулганий Бахтиганиевич о войне говорил неохотно. Была на то причина. Вот что мы со старшей сестрой Фанией узнали по его обрывочным рассказам.



Призвали его в сентябре 1941-го. Скоро вся дивизия, в которой он воевал, оказалась в окружении, а потом по большей части — в плену. Незадолго до этого командир подразделения приказал коммунистам (отец был одним из них) зарыть партбилеты.



Дальше — лагерь, кажется, в Белоруссии. Условия оказались жуткими. Почти не кормили, избивали ни за что.



Однажды после построения немецкий офицер спросил: «Кто из вас сапожник?». Это был шанс выжить. Отец умел плести лапти, решил, что справится и с сапожным ремеслом, и вышел из строя.

Его разоблачили, как только он ткнул шило в подошву, и зверски избили. Но все-таки оставили в мастерской. Еще поручили убираться у одного из лагерных начальников. В доме имелся радиоприемник. Освоившись, отец однажды включил радио и поймал передачу из Москвы. Потом прослушивание советских передач стало регулярным. Новости он пересказывал товарищам. Но однажды то ли повредил приемник, то ли забыл вернуть прежнюю настройку… Или немцы услышали голос русского диктора (может, самого Левитана)… В общем, избили отца так, что все тело было в синяках. Но в сапожной бригаде все равно оставили.



«Бояться нечего, всё равно умирать»



Однажды появились какие-то гражданские и начали расспрашивать узников об условиях содержания. Никто, конечно, откровенничать не хотел. Визитеры убеждали: «Не бойтесь, мы из Красного Креста». Тут вышел один, худой, как скелет, на костылях: «Мне бояться нечего, все равно умирать. Посмотрите на меня — до такого состояния я дошел из-за того, что нас не кормят и избивают». Потом осмелели другие. Пошли рассказы о жутких лагерных порядках.



А на следующий день было вот что. Построили пленных. Напротив — группу охранников. Стоят сытые, наглые. Один из прибывших объявляет: «Вот те, кто творил безобразия. Но среди них нет ни одного немца». И охранников тут же расстреляли. Наверное, это были фашистские прихвостни — руководить порядками в лагерях гитлеровцы часто ставили уголовников или предателей из числа самих пленных. Их лагерному начальству было не жалко. После того случая условия несколько улучшились. Кто был этими визитерами, имели они отношение к Красному Кресту или нет — остается только гадать. Насколько я знаю, представителей этой организации не очень-то пускали в лагеря, да и присутствовать при расстрелах не в их правилах.



Воистину воскрес



Жестокость у гитлеровцев уживалась с набожностью, они соблюдали религиозные праздники. Наступила Пасха, и комендант лагеря с большинством подчиненных куда-то уехал. Двое или трое узников, среди них отец, решили: есть шанс! Обратились к одному из оставшихся солдат: «Пасха… Шнапс… Яйки… Там!» В общем, объяснили: в ближайшей деревне можно разжиться выпивкой и закуской, айда по-быстрому, мы все добудем… И он повелся. Может, обидно стало: другие празднуют, а он тут торчит.



В деревне пленники хорошо напоили фашиста и сбежали в лес. И вдруг: «Хенде хох!» Несколько человек в немецкой форме. Мелькнула мысль: «Как глупо попались!» Повели не в лагерь, а в глубь леса. Значит, сейчас расстреляют… А их все ведут. Привели — а это партизанский отряд!



Партизанили до весны или лета 1944-го. А потом отряд влился в Красную армию. Отец попал в 742-й стрелковый полк 164-й стрелковой дивизии. Особый отдел проверил бывших пленных. Отец проверку прошел — ему доверили ответственную должность пулеметчика. Воевал он достойно, вначале 1945-го отличился в боях в Прибалтике. Я нашел в интернете приказ о награждении его медалью «За отвагу»: «Пулеметчика пулеметной роты рядового Габитова Абдулгания Бахтеевича (тут отчество искажено) за то, что он при отражении вражеской контратаки на высоте 98,8 на Либавском направлении 22 февраля 1945 года рассеял огнем пулемета до взвода немецких автоматчиков, уничтожив при этом 8 солдат противника».



Конец войны отец встретил в Латвии. Фашистская группировка, названная Курляндской, сопротивлялась там и после капитуляции Берлина. Его наградили еще одной медалью — «За победу над Германией».



«Твой отец был в плену»



В родную деревню отец вернулся 6 августа 1945-го тяжело больным. Долго не мог работать. Еще его угнетало то, что из-за пребывания в плену он, несмотря на проверку в армии и награды, опять оказался под подозрением. Ему было велено раз в неделю являться к какому-то местному начальству (то ли милицейскому, то ли госбезопасности). Видимо, все перепроверяли его прошлое. Отправляясь на эти «собеседования», он на всякий случай прощался с семьей. Через полгода вызовы, наконец, отменили.



А когда отец окреп, его избрали председателем колхоза. Из района поступило указание сжечь солому: якобы обнаружен вредный для скотины клещ. Отец отказался. На него стали давить. Он ни в какую. Начали вызывать в райком, ругать. Мол, ты в плену был, мы тебе доверие оказали, а ты упираешься. А он: «Не буду жечь. Снимайте с должности». И сняли. Потом выяснилось: во многих колхозах из-за бескормицы случился падеж скота, а в отцовском поголовье выросло. Стали его хвалить, предлагать вновь занять руководящий пост, но он отказался. Поработал в колхозе на невысокой должности, а потом устроился в сельпо заготовителем и проработал там до пенсии.



И в партии не стал восстанавливаться — а то бы наверняка нашелся какой-нибудь умник, который бы его упрекнул: «Да как же вы могли утерять партбилет?». Клеймо неблагонадежного оказалось незримым, но стойким, даже на детей перешло. Старшая сестра Фания хотела после семилетки поступать в техникум, а ей в сельсовете сказали: «Да куда тебе, не возьмут. Ты же дочь солдата, находившегося в плену». Может, это была отговорка (не хотели отпускать из колхоза в город), но само отношение характерно. Да и я, родившийся в 1946 году, нет-нет, да и слышал в детстве от сверстников: «А твой отец в плену был!».



Лишь в брежневские годы это клеймо исчезло. Мы переехали в Стерлитамак. Отцу было приятно получать юбилейные медали наравне с другими фронтовиками. Он умер в 1985-м, немного не дожив до 80 лет.



А меня призвали в погранвойска — попасть туда считалось за честь. После армейской службы я поработал на заводе «Авангард» и по рекомендации коллектива был направлен на работу в милицию. К тому времени советская власть наконец поняла, что плен — не синоним предательства.

Фронтовик Абдулганий Габитов в 70-е годы. // Фото из семейного архива.